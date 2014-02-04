Yüksek çözünürlüklü Windows Phone 8.1 görselleri internete sızmaya başladı





Daha önce Windows Phone 8.1 sürümü ile ilgili tek tük bulanık görsellerin internete sızdığına şahit olurken, dün itibariyle daha kaliteli ekran görüntüleri internete sızdırıldı.





MWC 2014 etkinliğinde ilk Windows Phone 8.1 sürümü taşıyan akıllı telefonları göreceğimiz tahmin edilirken, güncellemenin kendisi ise etkinlik sonrasında mevcut cihazlara dağıtıma başlayacak.





Windows Phone 8.1 ile ilgili en çok gündeme gelen yenilik bildirim merkezi taşıyor olması. Rakip platformlara bakıldığında eksikliği hissedilen bu özellik özelleştirilebilir bir yapıda kullanıcıya sunulacak.





Diğer bir yenilik ise ekran üzeri menü tuşları. Windows Phone 7 sürümünden beri gündemde olan ekran üzeri sanal tuşlar artık gerçek hayat geçiyor. Böylece daha kompakt cihazlar mümkün olabilecek.





Son yenilik ise ayrı ses kontrol butonlarının sunulması. Böylece tüm sistemin sesini kısmak yerine zil sesi, sistem bildirimleri, medya ve uygulamalar için ayrı ayrı ses kontrolü yapabileceksiniz. Ayrıca müzik çalarken üstten aşağı doğru inen ses kontrol menüsü de olacak.





Windows Phone 8.1 ile ilgili bilinenler bu kadar. Lansman tarihine yaklaştıkça daha çok detayın internete sızması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/More-Windows-Phone-8.1-screenshots-leak-confirm-on-screen-buttons-and-separate-volume-controls_id52119