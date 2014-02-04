Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yüksek çözünürlüklü Windows Phone 8.1 görselleri internete sızmaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yüksek çözünürlüklü Windows Phone 8.1 görselleri internete sızmaya başladı

 Daha önce Windows Phone 8.1 sürümü ile ilgili tek tük bulanık görsellerin internete sızdığına şahit olurken, dün itibariyle daha kaliteli ekran görüntüleri internete sızdırıldı.

MWC 2014 etkinliğinde ilk Windows Phone 8.1 sürümü taşıyan akıllı telefonları göreceğimiz tahmin edilirken, güncellemenin kendisi ise etkinlik sonrasında mevcut cihazlara dağıtıma başlayacak.

Windows Phone 8.1 ile ilgili en çok gündeme gelen yenilik bildirim merkezi taşıyor olması. Rakip platformlara bakıldığında eksikliği hissedilen bu özellik özelleştirilebilir bir yapıda kullanıcıya sunulacak.

Diğer bir yenilik ise ekran üzeri menü tuşları. Windows Phone 7 sürümünden beri gündemde olan ekran üzeri sanal tuşlar artık gerçek hayat geçiyor. Böylece daha kompakt cihazlar mümkün olabilecek.

Son yenilik ise ayrı ses kontrol butonlarının sunulması. Böylece tüm sistemin sesini kısmak yerine zil sesi, sistem bildirimleri, medya ve uygulamalar için ayrı ayrı ses kontrolü yapabileceksiniz. Ayrıca müzik çalarken üstten aşağı doğru inen ses kontrol menüsü de olacak. 

Windows Phone 8.1 ile ilgili bilinenler bu kadar. Lansman tarihine yaklaştıkça daha çok detayın internete sızması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/More-Windows-Phone-8.1-screenshots-leak-confirm-on-screen-buttons-and-separate-volume-controls_id52119 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 5 yıl en beğenilen mehmedaltair
mehmedaltair

Hala üst çubukta wifi bluetooth gibi kısayollar yok
milleti üst çubuktaki ses ayarı için mi beklettiniz la bir sene


Bu üst çubuk değilki. Androidteki gibi ses tuşlarına basınca gelen ekran.
mehmedaltairHala üst çubukta wifi bluetooth gibi kısayollar yokmilleti üst çubuktaki ses ayarı için mi beklettiniz la bir s...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MS4343 5 yıl
bu internete sizma işide iyice moda oldu ha....sanirsin birisi gizlice ele gecirip yasadisi sizdiriyor.....bu yolla guzel reklam yapilir oldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skyrime2828 5 yıl
Sd karta uygulama yükleme gelmezse 8gb a kadar hafızası olan cihazlar için bitmiştir bu işletim sistemi. Yeter ki bu gelsin yemişim bildirim çubuğunu :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByKodhan 5 yıl
Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi en önemli konu sd kart olayı 2.si ise bildirim ve mağazaya yoğunluk.
yinede xpyi sevdiğim gibi sevdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Market konusunda çok başarısız 1 koca yıl geçti halen Windows Phone markette elle tutulur uygulama yok olanlar ise ücretli android ve ios karşısında şansı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
u.r.k. 5 yıl
WP 8.1 = İOS 4 = Android 2.3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Şimdi youtube tan baktığınızda sızan bilgilere ve görüntülere göre üst menü geliyo bunun yanında sd kart a direk ulaşım yani sadece muzik ve resim dışında erişim . büyük bi olasılıkla unlock edilmiş olarak gelecek sızan bilgiye göre veya windows phone 9 da olacak bu . o ses ayarı yani ses tuşlarına basınca gelen ses ayarı ki hepsine ayrı ayar tahsis etmiş . önceden hepsi tek olarak aynı seste çıkıyodu . yani bu daha güncellemenin %5 i bile değilken bu kadar ön yargıyla yaklaşmanız doğru olmaz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nokiafanboy 5 yıl
wp8 kullanıyoruz diye milletin maskarası olduk iyi mi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 5 yıl
windows a laf atıp duranlar size android ile iyi kasmalar

NOT: symbian kullanıcısıyım fan değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killitoprak80 5 yıl
dosya yöneticisi ve parçanın istediğim kısmını dinleyebileceğim bir media player gelsin wp 8.1 den başka birşey istemem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
o arayuzle 1 adım ileri gidemez
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 5 yıl
Microsoft Pc'de de telefonda da güncellemeleri çok yavaş veriyor.Telefonda bu çok daha yavaş.Bunun sebebini bilen varsa lütfen söyleyebilir mi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 5 yıl
Windows Phone 8.1 ile ilgili en çok gündeme
gelen yenilik bildirim merkezi taşıyor olması.
Rakip platformlara bakıldığında eksikliği
hissedilen bu özellik özelleştirilebilir bir yapıda
kullanıcıya sunulacak.


Bildirim merkezi kelimesinin nesini anlamadınız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coolsten 5 yıl
Okuduğunuzu anlayın önce. 3.paragrafta bildirim merkezi diyor siz hala bildirim merkezi gelmiyor diyorsunuz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
71212514 5 yıl
Sanal tuş iyi değil bence normal tuşlardaki titreşimi kaldırma seçeneği olsa daha iyi olurdu ayrıca arka plan pembe sadece beyaz ve siyah seçeneği vardı yeni tasarımların gelmesi guzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7029 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, windows phone 8.1 ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Kaveri ve Mantle: Oyun dünyasının "ekonomik" gücü [DH Özel] 5 yıl Samsung Forum 2014: Kavisli ekranlar hayatımızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim