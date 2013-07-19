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Yüksek çözünürlüklü fotoğraf düzenleme desteğiyle öne çıkan iPad uygulaması: Photospector

5 yıl
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3
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yüksek çözünürlüklü fotoğraf düzenleme desteğiyle öne çıkan iPad uygulaması: Photospector
Eski DreamWorks çalışanı bir ekibin kurduğu 11ers tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme uygulaması Photospector, yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteği ile birçok benzer yazılımdan ayrılıyor.
iPad için özel olarak geliştirilen Photospector, 40,000 x 25,000 piksel ve üstü fotoğraf desteği ile inanılmaz büyük bir düzenleme imkanı ortaya koyuyor. Bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafların histogram desteği ile kontrast, parlaklık, pozlama ve renk doygunluğu gibi ayarlarının yapılmasına imkan veren uygulama, fotoğrafların kesme ve döndürme gibi işlemlerini de yerine getirebiliyor. Hazırlanan fotoğrafları iPad içerisinde özel bir kütüphanede tutan ve istenildiği taktirde Facebook, Twitter ve Dropbox gibi servislere aktarabilen Photospector, RAW formatını desteklemiyor ancak JPEG formatındaki fotoğrafları kayıpsız olarak TIFF ya da PNG formatına dönüştürebiliyor.
Belirli ayarların farklı fotoğraflar üzerine uygulanmasına, renk kanallarıyla çalışılmasına ve beyaz ayarı gibi ayarların rahatça yapılmasına da izin veren Photospector, iOS 6.0 ve üzeri iPad modelleri için ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/us/app/photospector/id605863372 Yorum Yaz
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etlik 5 yıl
Bu gidişle Yakında Photoshopun ios uygulamasınıda görürüz.
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Hamdi0555 5 yıl etlik
etlik
Bu gidişle Yakında Photoshopun ios uygulamasınıda görürüz.

Tam anlamıyla photoshop yok tabi ama App store'ye " Photoshop express " yazmanızı tavsiye ederim.
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