Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet

CES 2016 fuarı kapsamında en çok öne çıkan ürünlerin başında drone'lar geliyor. DJI rakibi Yuneec'in geliştirdiği yeni drone modeli Typhoon H ise Intel'in akıllı teknolojisinden yararlanıyor.

Gücünü altı adet pervaneli elektrik motorunda alan ve bu pervanelerin katlanabiliyor olmasıyla rahatlıkla taşınabilir hale getirilebilen Yuneec Typhoon H, bünyesinde 360 derece hareket edebilen bir gimball birimi taşıyor ve dahili kamerasıyla 4K video yanında 12MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Beraberinde Android tabanlı bir kontrolcü gelen drone, üzerinde geniş bir ekran yer alan bu kontrolcü ile rahatlıka kontrol edilebiliyor ve göründüğü kadarıyla oldukça performanslı çalışabiliyor.

Yuneec Typhoon H'yi birçok rakibinden ayıran en önemli özelliği ise Intel'in RealSense teknolojisini temel alan kaza önleme modülüne sahip olması. Bu sayede çevresindeki tüm objeleri etkili şekilde algılayabilen ve kazaları / çarpmaları otomatik olarak engelleyebilen araç, "gerçekten akıllı ilk tüketici drone'u" olarak lanse ediliyor.

Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Yuneec Typhoon H, 1,800$ fiyat etiketiyle yakın zamanda satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/05/yuneec-typhoon-h-drone-intel-realsense/