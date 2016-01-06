Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet

Yeni drone modelleri ve teknolojilerinin tanıtıldığı CES 2016 fuarında yer alan firmalardan Yuneec, Intel'in kaza önleme sistemine sahip yeni drone çözümü Typhoon H ile karşımıza çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,8b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet

CES 2016 fuarı kapsamında en çok öne çıkan ürünlerin başında drone'lar geliyor. DJI rakibi Yuneec'in geliştirdiği yeni drone modeli Typhoon H ise Intel'in akıllı teknolojisinden yararlanıyor.
Gücünü altı adet pervaneli elektrik motorunda alan ve bu pervanelerin katlanabiliyor olmasıyla rahatlıkla taşınabilir hale getirilebilen Yuneec Typhoon H, bünyesinde 360 derece hareket edebilen bir gimball birimi taşıyor ve dahili kamerasıyla 4K video yanında 12MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Beraberinde Android tabanlı bir kontrolcü gelen drone, üzerinde geniş bir ekran yer alan bu kontrolcü ile rahatlıka kontrol edilebiliyor ve göründüğü kadarıyla oldukça performanslı çalışabiliyor.
Yuneec Typhoon H'yi birçok rakibinden ayıran en önemli özelliği ise Intel'in RealSense teknolojisini temel alan kaza önleme modülüne sahip olması. Bu sayede çevresindeki tüm objeleri etkili şekilde algılayabilen ve kazaları / çarpmaları otomatik olarak engelleyebilen araç, "gerçekten akıllı ilk tüketici drone'u" olarak lanse ediliyor.
Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Yuneec Typhoon H, 1,800$ fiyat etiketiyle yakın zamanda satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/05/yuneec-typhoon-h-drone-intel-realsense/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fz18 3 yıl
Bu tür droneların bataryası ciddi önem arz ediyor, başka kaynaklarda da bu konuda bilgi bulamadım.
katlanabilir ayaklar ve 360 derece döner kamera çok isabetli olmuş.
şuan değilse de ileride almak için değerlendireceğim bir model...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Böyle birşey aklıma gelmişti ama daha drone toplayacak param yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni 360fly kamera kaska gömülü elde edilebiliyor 3 yıl Olloclip, Studio ile iPhone'ları gelişmiş bir kamera haline getiriyor 3 yıl BMW, HUD ekranını motosiklet kasklarına getiriyor 3 yıl Zeiss, iPhone için geliştirdiği lenslerini tanıttı 3 yıl Samsung Gear S2 için iOS desteği yakında 3 yıl Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı 3 yıl Dünyanın ilk Snapdragon 820'li akıllı telefonu ile tanışın: LeTV Le Max Pro 3 yıl iOS 9'un "Wi-Fi Assist" özelliği can sıkmaya devam ediyor 3 yıl Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch 3 yıl Huawei Mate 8 inceleme videosu "Türkiye'de ilk defa" 3 yıl Küçük dev Olympus 300mm F4 IS Pro duyuruldu 3 yıl Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus 3 yıl DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti! 3 yıl Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor 3 yıl Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet Sonraki Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu 3 yıl Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu 3 yıl Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 3 yıl Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim