Yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi sınırı bir kez daha düşürülüyor

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre yurt dışından sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 Euro’dan 22 Euro’ya düşüyor. Konuyla ilgili hazırlanan karar Bakanlar Kurulu’nda imzaya sunuldu.

Yurt dışı alışverişlerinde gümrük sınırı ne kadar?

Yurt dışından alışverişlerde gümrük muafiyeti 2016 yılında 75 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle söz konusu değişikliğin hazırlandığı belirtiliyor.

Vergi muafiyeti değişikliğinin posta ve kargo şirketlerinin sisteminde uyarlanabilmesi için 15 günlük geçiş dönemi öngörülüyor. Bakanlar Kurulu’nun kararı onaylamasının ardından 15 günlük geçiş dönemi başlayacak.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Amazon, Aliexpress, Gearbest vb. yurt dışı alışveriş sitelerinden yapacağınız 22 Euro veya bugünkü kura göre 27 dolar ve üzeri siparişlerden gümrük vergisi alınacak.