Yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi sınırı bir kez daha düşürülüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre yurt dışından sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 Euro’dan 22 Euro’ya düşüyor. Konuyla ilgili hazırlanan karar Bakanlar Kurulu’nda imzaya sunuldu.
Yurt dışı alışverişlerinde gümrük sınırı ne kadar?
Yurt dışından alışverişlerde gümrük muafiyeti 2016 yılında 75 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle söz konusu değişikliğin hazırlandığı belirtiliyor.
Vergi muafiyeti değişikliğinin posta ve kargo şirketlerinin sisteminde uyarlanabilmesi için 15 günlük geçiş dönemi öngörülüyor. Bakanlar Kurulu’nun kararı onaylamasının ardından 15 günlük geçiş dönemi başlayacak.
Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Amazon, Aliexpress, Gearbest vb. yurt dışı alışveriş sitelerinden yapacağınız 22 Euro veya bugünkü kura göre 27 dolar ve üzeri siparişlerden gümrük vergisi alınacak.
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siparişlerimin tanesi ortalama 2 dolardı.
köküne kadar burnunuzdan gelir umarım.
ülkeyi benim 1-2 dolarlık siparişimden bile vergi alacak seviyeye düşüren iktidarı kaybetmemek için ekonomiyi batıran hainler (oy verenler dahil) 7 sülaleleri ile birlikte tamamı umarım acı çeke çeke yavaş yavaş geberir en kısa zmanda.
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
Bu ürünleri bu fiyata üretin de alalım arkadaş. Üretmediğiniz ürünü niye alıyorsun diye milleti uğraştırmak niye? nerede ucuzluk varsa doğal olarak millet oraya gidecek. Patates 2,5 liradan almak varken niye 8 lira verelim ki?
tr.aliexpress.com/...
Senin esnafın bu kablodan daha dandiğini 60-70TL'ye satıyor şuan.
Senin esnafın bizi silkecek, biz de kabullenecek miyiz hayırdır?
Bu saatten sonra uzak doğu'dan gelen tırlara yönelir millet size vereceği vergiyi tırcıya verir, yine de alır yurt dışından ürününü.
Yeter artık yahu, sen git 35 milyon dolara cami yaptır, suriyelilere 32 milyar dolar para harcadık de, sonra gel kendi halkını mahvet.
Yeter gerçekten yeter.
Not: bu ayın 30 una kadar gelecek ürünlerden vergi alınmayacaktır
İçlerinde takipli de vardı takipsiz de.
Hazirandan sonraya sarkacak 2 3 paketim var, bakalım onlarda durum ne olacak.
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