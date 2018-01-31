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Yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi sınırı bir kez daha düşürülüyor

Yurt dışı alışverişlerde vergi muafiyeti sınırı bir kez daha düşürülüyor. Yurt dışı alışverişte gümrük vergisi sınırı 30 Euro'dan 22 Euro'ya düşürülecek. İşte detaylar:
1 yıl
33,2b
1
673
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi sınırı bir kez daha düşürülüyor
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre yurt dışından sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 Euro’dan 22 Euro’ya düşüyor. Konuyla ilgili hazırlanan karar Bakanlar Kurulu’nda imzaya sunuldu.

Yurt dışı alışverişlerinde gümrük sınırı ne kadar?

Yurt dışından alışverişlerde gümrük muafiyeti 2016 yılında 75 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle söz konusu değişikliğin hazırlandığı belirtiliyor.

Vergi muafiyeti değişikliğinin posta ve kargo şirketlerinin sisteminde uyarlanabilmesi için 15 günlük geçiş dönemi öngörülüyor. Bakanlar Kurulu’nun kararı onaylamasının ardından 15 günlük geçiş dönemi başlayacak.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Amazon, Aliexpress, Gearbest vb. yurt dışı alışveriş sitelerinden yapacağınız 22 Euro veya bugünkü kura göre 27 dolar ve üzeri siparişlerden gümrük vergisi alınacak.

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SingleShot 1 yıl en beğenilen
hahhhhaa yetmez yetmez amazonda alide gezinmek parali olsun
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Section8 1 yıl
Direk yasaklasınlar abi ya böyle yavaş yavaş dusureceklerine.
2 Yanıt Yanıtla +450
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8 Avatar Avatar Avatar
tequilla1984 5 gün
son 5 siparişimin tamamı gümrüğe takıldı. bir kısmı da bu uygulama çıkmadan önce hem de.
siparişlerimin tanesi ortalama 2 dolardı.
köküne kadar burnunuzdan gelir umarım.
ülkeyi benim 1-2 dolarlık siparişimden bile vergi alacak seviyeye düşüren iktidarı kaybetmemek için ekonomiyi batıran hainler (oy verenler dahil) 7 sülaleleri ile birlikte tamamı umarım acı çeke çeke yavaş yavaş geberir en kısa zmanda.
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Skayn 1 hf.
Bir ay önce Çin'den uçakla çıkışı yapılan kargomun gümrüğe giriş kaydı bile yapılmadı. Bende neden diyordum.
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rifkican 1 hf.
Bana;
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
Bu ürünleri bu fiyata üretin de alalım arkadaş. Üretmediğiniz ürünü niye alıyorsun diye milleti uğraştırmak niye? nerede ucuzluk varsa doğal olarak millet oraya gidecek. Patates 2,5 liradan almak varken niye 8 lira verelim ki?
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rifkican 1 hf.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden gelen ürünler için yeni vergi sinyali vermişti. Albayrak, geçen yıl Türkiye’ye sadece bir ülkeden 26 milyon 0-2 kilogram arası posta geldiğini ifade ederken “O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. E vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hop geliyor zarfın içinde vergi yok, uygulama yok, yasallık yok… Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz” demişti.
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rifkican 1 hf.
Bence bundan böyle, iyi kötü malzeme alabildiğimiz yerler de olmadığına göre yapacak çokta bişey yok. Ama bu işin en başı; kısmen yerli bir teknoloji üreticisinin :) (yerli bir telefon markası...) bizim cep telefonları hiç satılmıyor, herkes Samsung, Apple ... alıyor buna 1 çözüm bulunsun diye ettikleri rica ile başlayan gümrük vergisi tırpanı en son komple bitti işte (Balık hafızalara şifa:) ) eeeee ne demişler yüzümün gülmesinden kıçımın ağrısı geçmedi ... Siz gülmeye devam edin biz ceremesini çekiyoruz zaten. Anlayana ...
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zotacing 1 hf.
Arkadaş o zaman şu kablonun aynısını 5 metre Türkiye'de de; şuan ki kur ile 38TL'ye satacaksın, ben geçen sene dolar 3.5TL'yken 15-20TL aralığına aldım.
tr.aliexpress.com/...
Senin esnafın bu kablodan daha dandiğini 60-70TL'ye satıyor şuan.
Senin esnafın bizi silkecek, biz de kabullenecek miyiz hayırdır?
Bu saatten sonra uzak doğu'dan gelen tırlara yönelir millet size vereceği vergiyi tırcıya verir, yine de alır yurt dışından ürününü.
Yeter artık yahu, sen git 35 milyon dolara cami yaptır, suriyelilere 32 milyar dolar para harcadık de, sonra gel kendi halkını mahvet.
Yeter gerçekten yeter.
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rifkican 1 hf.
Resmi gazete de yayınlanmış, artık yurtdışı e ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde vergi muafiyeti KALKMIŞTIR hayrını görün... Burda üretilmeyen teknik, elektronik vs. gibi ürünleri bulamayanlar ile olanlardan da anasının gözünü isteyenlerin eline düştük. Artık nereden alınacak bu ürünler bilinmiyor.
Not: bu ayın 30 una kadar gelecek ürünlerden vergi alınmayacaktır
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DH Misafiri 1 hf.
gaz odaları ne tarafta ülen ülkede keyf alacak hiçbirşey kalmadı hapishane bile daha özgür halde ülkenin geldiği noktaya bakın bitmişiz biz
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Leon FR 5 ay
67 dolarlık siparişim gümrüğe takılmadan geldi. Gayet de güzel.
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vc1903 5 ay
Yakın zamanda 15 20 dolar arası ürünler için vergi ödediğiniz ya da vergi çıkarılan oldu mu?
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blasph 3 gün vc1903
Marttan beri 6 8 siparişim geldi hiçbirinden gümrüğe sunum ücreti kesilmedi, para ödemeden hepsi teslim edildi.
İçlerinde takipli de vardı takipsiz de.
Hazirandan sonraya sarkacak 2 3 paketim var, bakalım onlarda durum ne olacak.
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