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    Temu ve Aliexpress gibi sitelerden ücretsiz kargo seçeneği tarihe karışıyor: Yeni düzenleme geliyor

    Yurt dışından yapılan alışverişlerde ücretsiz kargo avantajına yeni bir düzenleme geliyor. 27 Aralık 2024’ten itibaren, ücretsiz kargo olsa dahi her gönderiye ilave bir masraf kalemi eklenecke.

    Temu gibi yurt dışı sitelerden ücretsiz kargo imkanı tarih oluyor Tam Boyutta Gör

    Yurt dışından yapılan alışverişlerde ücretsiz kargo dönemi sona eriyor. 27 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, ücretsiz kargo olsa bile 3 euro tutarında bir taşıma bedeli ürün fiyatına dahil edilecek. Bu değişiklik, küçük maliyetli alışverişlerin gümrük maliyetlerini artırabilir.

    Daha önce ücretsiz kargo sunan Temu, AliExpress, Shein gibi platformlar üzerinden yapılan alışverişlerde, tüketiciler yalnızca ürün fiyatını öderken, yeni düzenleme ile gümrük işlemlerinde 3 euro navlun (taşıma) bedeli otomatik olarak ürün fiyatına eklenmek zorunda. Taşıma masraflarının belgelenmesi mümkün olmadığında, bu 3 euroluk tutar zorunlu hale geliyor.

    Temu gibi yurt dışı sitelerden ücretsiz kargo imkanı tarih oluyor

    Özellikle düşük fiyatlı ürünlerde, 3 euroluk ek masraf tüketicilerin toplam maliyetini ciddi şekilde artırabilir. Örneğin, 1 dolarlık bir ürün sipariş eden tüketici, gümrük işlemlerinde 3 euro taşıma bedeli ile karşılaşabilir. Bu durum, küçük bütçeli alışverişlerin cazibesini azaltabilir.

    Düzenlemede ayrıca "Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı" kapsamındaki ürün limitinin 2000 adetten 500 adede düşürülmesi de yer alıyor. Bu, ticari miktarda ürün getiren kullanıcılar için daha sıkı denetim anlamına geliyor.

    Bu yeni düzenleme, yurt dışı alışveriş platformları üzerinden yapılan işlemlerin maliyetini artıracak gibi görünüyor. Yeni düzenlemenin, özellikle bireysel kullanıcılar ve düşük maliyetli alışverişler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecek.

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    ermes_unuy 12 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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