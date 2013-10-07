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ZEISS'den Nikon ve Canon uyumlu yeni lens modeli: Otus 55mm F1.4 lens

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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ZEISS'den Nikon ve Canon uyumlu yeni lens modeli: Otus 55mm F1.4 lens
Geçtiğimiz aylarda aldığı bir karar ile kurucusunu adını (Carl) atarak artık sadece ZEISS ismini kullanacağını açıklayan firma, Nikon ve Canon uyumlu yeni lens modeli Otus 55mm F1.4'ü resmi olarak tanıttı.
ZEISS'in diğer lens modellerinde de gördüğümüz bir tasarım anlayışıyla üretilen Otus 55mm F1.4, Nikon F-Mount ve Canon EF-Mount bağlantı yapısına sahip FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak hazırlanmış durumda. Sunduğu 55mm sabit odak uzaklığı ile özellikle portre çekimleri için ideal bir yapı oluşturan ve aynı şekilde F1.4 sabit diyafram aralığıyla düşük ışıklı ortamlarda üst seviye kalite ortaya koyabilen lens, bünyesinde otomatik netleme motoru barındırmıyor. Teknik olarak F1.4-16 diyafram aralığına, 0.5 m - sonsuz netleme mesafesine, 12 element 10 grup optik dizilime, 77mm filtre çapına ve 141mm uzunluk ile 970 gram ağırlığa sahip olan Otus 55mm F1.4 lensin Nikon versiyonunda manuel diyafram halkası yer alırken, Canon versiyonunda bu halka yer almıyor.
Üst seviye fotoğraf kalitesi isteyen kullanıcılar için üst seviye özellikler ile hazırlanan ZEISS'in yeni lensi Otus 55mm F1.4, 3,999$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle Ekim ayı sonunda satın alınabiliyor.
 
ZEISS'den Nikon ve Canon uyumlu yeni lens modeli: Otus 55mm F1.4 lens

http://www.dpreview.com/news/2013/10/07/zeiss-announces-no-compromise-otus-55mm-f1-4-lens-for-slrs?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
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ozturert 5 yıl en beğenilen
Evet Zeiss, evet süper kaliteli ama... Eninde sonunda 50mm f1.4 objektif (aslında 55mm). 970 gram inanılmaz bir kütle, 4000$'a alacağın kalite 400$'lık Nikon 50mm f1.4'ten kaç kat iyi olur merak ediyorum. Ayrıca manuel odaklı, yani f1.4'te odaklamak kolay olmayacak.
Zeiss Leica olmak istiyor galiba.
Evet Zeiss, evet süper kaliteli ama... Eninde sonunda 50mm f1.4 objektif (aslında 55mm). 970 gram inanılmaz bir kütle, 4000$'a alacağın kalite 400$'lık Nikon 5...
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zerocontrol 5 yıl
Canonda niye diyafram halkası yer almıyor resmen ikinci sınıf insan muamelesi yapılmış :/
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zetnakah 5 yıl
4000$'a doğan görünümlü Şahin alırım ben
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ozturert 5 yıl en beğenilen
Evet Zeiss, evet süper kaliteli ama... Eninde sonunda 50mm f1.4 objektif (aslında 55mm). 970 gram inanılmaz bir kütle, 4000$'a alacağın kalite 400$'lık Nikon 50mm f1.4'ten kaç kat iyi olur merak ediyorum. Ayrıca manuel odaklı, yani f1.4'te odaklamak kolay olmayacak.
Zeiss Leica olmak istiyor galiba.
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ozangunay 5 yıl ozturert
dpreview tanıtımında Zeiss tarafından bu lens için "kusursuz çekimler için tasarlanmıştır" şeklinde çok iddialı bir beyanat var, mükemmel keskinlik, kontrast ve de renklere ilave olarak 0 (yazıyla sıfır) CA ya sahip olduğu belirtilmiş.
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