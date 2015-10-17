ZOTAC yeni bir SSD serisini satışa sunuyor

Genelde ekran kartları ve mini PC ürünleri ile tanıdığımız ZOTAC, ek olarak SSD pazarında da kendisine pay arıyor. Geçtiğimiz aylarda bir model ile sessizce giriş yaptığı SSD pazarına şimdi Premium Edition adında yeni bir seri daha sunuyor.





2.5 inç formatındaki seride 240GB ve 480GB şeklinde sıralanan kapasiteler yer alıyor. Toshiba imzalı MLC NAND bellekler kullanan seride 240GB kapasiteli versiyon 213TB yazma ömrüne, 480GB kapasiteli versiyon da 480TB yazma ömrüne ve hücre başına 3000 yazma-silme döngüsü değerine sahip.

4 çekirdekli Phison S10 kontrolcüsüne yer veren seri SATA III bağlantısı ile birlikte 240GB kapasiteli versiyon için 500MB/s yazma, 520MB/s okuma hızlarına ulaşırken, 480GB kapasiteli versiyon için yazma hızı 500MB/s, okuma hızı 560MB/s olarak belirlenmiş. Her iki versiyon bekleme konumunda 0.57Watt enerji harcıyor ve tam yükte 5Watt civarında seyrediyor. Versiyonların DRAM değerleri ise sırasıyla 256MB DDR3 ve 512MB DDR3 şeklinde sıralanıyor.





ZOTAC yeni seri için bazı güvenlik yazılımlarına da yer veriyor. Uçtan uca DRAM, kontrolcü ve NAND arasındaki veri akışını denetleyen ve hataları düzeltme, ECC bloklarının durumunu gözleyerek sürekli tazeleme, güç kesintilerinde veri kaybını engelleme bunlar arasında yer alıyor. Serinin fiyatı henüz açıklanmadı.

http://hexus.net/tech/news/storage/87278-zotac-launches-premium-edition-ssds-240gb-480gb-capacities/