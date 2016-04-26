ZOTAC’dan sırtınıza göre sanal gerçeklik sistemi

Sanal gerçeklik konseptinin giderek daha fazla ilgi görmesi, üreticilerin de yatırımını artırmasına neden oluyor. Kompakt sistemler ve bileşenleri ile tanıdığımız ZOTAC, sırtınızda taşıyabileceğiniz bir sanal gerçeklik sistemi geliştirdi.

Nasıl Gear VR veya Huawei VR gibi gözlükleri kullanabilmek için bir akıllı telefon gerekiyorsa, HTC Vive ve Oculus Rift gibi gözlükleri kullanabilmek için de güçlü bir sistem gerekiyor. Gear VR gözlüğünü takarak kolayca hareket imkanı sağlayabiliyorsunuz ancak bilgisayar bağlı bir HTC Vive ile aynı durum söz konusu değil.

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Bu noktadan hareket eden ZOTAC, Portable VR adında bir sistem geliştirmiş. VR için tasarlanan bir mini PC, özel bir sırt çantasına konuyor ve sonra gerekli kablolar takılıyor. Artık istediğiniz kadar özgür bir şekilde HTC Vive gözlüğünüz ile hareket edebilirsiniz. Elbette sistemin sırtınızda oluşturacağı ağırlığı hesaba katmıyoruz.

ZOTAC henüz teknik detayları vermiyor ancak hareket özgürlüğü için güç kablosundan da kurtulmak gerekiyor. Muhtemelen firma, çanta içerisine bir de harici batarya ekledi zira videoda herhangi bir kablo bağlantısı görünmüyor. Bu bakımdan belli aralıklarla çantayı şarj etmeniz gerekebilir.