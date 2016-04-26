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ZOTAC’dan sırtınıza göre sanal gerçeklik sistemi

HTC Vive gibi sanal gerçeklik kaskları ile birlikte, bilgisayar sistemini yanımızda taşıyacağımız günler başlıyor. ZOTAC, bu günlerde yardımımıza koşacak bir çanta geliştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konseptinin giderek daha fazla ilgi görmesi, üreticilerin de yatırımını artırmasına neden oluyor. Kompakt sistemler ve bileşenleri ile tanıdığımız ZOTAC, sırtınızda taşıyabileceğiniz bir sanal gerçeklik sistemi geliştirdi.

Nasıl Gear VR veya Huawei VR gibi gözlükleri kullanabilmek için bir akıllı telefon gerekiyorsa, HTC Vive ve Oculus Rift gibi gözlükleri kullanabilmek için de güçlü bir sistem gerekiyor. Gear VR gözlüğünü takarak kolayca hareket imkanı sağlayabiliyorsunuz ancak bilgisayar bağlı bir HTC Vive ile aynı durum söz konusu değil.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon Pro Duo, Titan X’ten 1.5 kat daha güçlü"

Bu noktadan hareket eden ZOTAC, Portable VR adında bir sistem geliştirmiş. VR için tasarlanan bir mini PC, özel bir sırt çantasına konuyor ve sonra gerekli kablolar takılıyor. Artık istediğiniz kadar özgür bir şekilde HTC Vive gözlüğünüz ile hareket edebilirsiniz. Elbette sistemin sırtınızda oluşturacağı ağırlığı hesaba katmıyoruz.

ZOTAC henüz teknik detayları vermiyor ancak hareket özgürlüğü için güç kablosundan da kurtulmak gerekiyor. Muhtemelen firma, çanta içerisine bir de harici batarya ekledi zira videoda herhangi bir kablo bağlantısı görünmüyor. Bu bakımdan belli aralıklarla çantayı şarj etmeniz gerekebilir.

 

http://hexus.net/tech/news/systems/92369-zotac-made-mobile-vr-pc-backpack/ Yorum Yaz
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kralkarga 3 yıl
Kablosuz VR gözlüğü yapmak çok zor olmasa gerek batarya kısmını hallettikten sonra, gözlük de sadece alıcı verici ve ekran ve ses sisteminden ibaret olduğuna göre ve bi telefondan daha büyük olduğuna göre rahatlıkla yapılabilir ama tabi önce piyasayı böyle kabloya mahkum vr setleriyle doldurup ilerleyen zamanda bunu yapmayı düşünüyorlardır.
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kadirirdem 3 yıl
belki deneyimi diğer vr lara göre çok daha iyi olabilir ama sırtıma birşey takmayı sevmem çanta bile takmıyordum elimde taşıyordum.Umarım sırttan kaldırırlar...
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bulteir 3 yıl
Ben bu vr gözlüklerin ağırlıkları yüzünden oyuncular tarafından kabul görmeyeceğini düşünürken üstüne sırtımızda kasa taşıtacaklar. Günümüzde bir oyuncu oyunun başına oturduğunda en az 3 saat civarı oyun oynuyor. 5-6 saatten fazla oynayanlarda var. Mesala ben uzun kullanımda kulaklarımı ve kafamı ağrıttığı için kulaklık bile kullanmıyorum. Bu vr ancak cerezlik oyunlarda en fazla 30 dakkikalık kullanım gerektiren oyunlarda kullanılır. Bence yine kinect gibi oyun cihazı olarak tutulmayacak.
Ancak facebook'un sosyal medyaya entegre etmesi hem düşük sistemlerde kullanılabilir olacağı hem de kısa süreli kullanıma uygun olacağından burada tutulabilir. Bunun dışında bu cihazlar ister inanın ister inanmayın piyasada yetişkin içerikler(+18) sayesinde tutunacak. Belki güzel örnekler çıkarsa uyumlu film veya diziler sayesidede tutulabilir. Ancak kesinlikle cihazı olarak kinect gibi sönecek.
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