ZTE, akıllı projektörünü tam donanımlı bir tablete dönüştürdü

Mini akıllı projeksiyon ZTE Spro serisi her zaman için merak uyandırmıştır. Kısa ve kalın bir cihazın içine akıllı telefon, projektör, mobil hotspot ve USB batarya fonksiyonlarını sığdıran Spro, gerçekten ilginç bir fikir gibi görünüyordu. ZTE, iki kuşaktır başarılı olan ürün serisine eklediği yeni Spro Plus modeliyle, her zamankinden daha daha da çılgın bir kombinasyon sunuyor.





Spro Plus, 8.4 inç 2560 x 1600 piksel Super AMOLED ekranla birlikte önceki sürümlerine oranla bir tablet boyutuna ulaşmış durumda. Ayrıca selefinden büyük ve daha güçlü özelliklere sahip. Snapdragon 801 ya da 625 işlemci ile güçlendirilmiş cihaz VoLTE ile birlikte Wi-Fi ve LTE varyantlarını desteklemesinin yanında Android 6.0 Marshmallow çalıştırıyor.





Projektör, ortalama 20 bin saatlik tahmini ömrüyle 500 lümen ve WXGA çözünürlüklü lazer ünitesiyle Spro 2'den iki kat daha fazla parlaklık sunuyor. Spro Plus aynı zamanda harici kamera ve iki 4 watt JBL hoparlörler ile video konferans özelliğine sahip. Tüm bunlar Spro 2'den önemli ölçüde daha ince olan bir çerçeve içinde yer alıyor ve devasa bir 12,100mAh pilden güç alıyor. ZTE, bir video akışının en az dört saat gibi yeterince iyi sayılabilecek bir süre boyunca duvara yansıtılabileceğini söylüyor.





Şirketin Spro Plus modeline bu kadar özelliği tıkması "akıllı telefonunuzdan sonra en çok kullanılan ikinci cihaz" olma isteğini anlamamıza yardımcı oluyor. ZTE, yeni cihazını bugün Barcelona'da başlayan Mobil Dünya Kongresi 2016 kapsamında sergiledi. Spro Plus bu yazdan itibaren dünya genelinde satışa sunulacak.

