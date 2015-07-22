ZTE'den jestlerle kontrol edilebilen akıllı saat: Axon Watch

Çin'in büyük teknoloji markalarından ZTE Axon Watch adındaki yeni saatini duyurdu. Hatırlanacağı üzere şirket daha önce BlueWatch adında Pebble benzeri bir akıllı saat ile sektöre giriş yapmıştı. Yeni duyurulan Axon Watch ise yuvarlak ekrana sahip olması ve şıklığı ile dikkat çekiyor.

Bu yeni akıllı saat jestlerle kontrol edilebilmesinin yanı sıra arama yapabilme,mesaj gönderme ve fitness takibi gibi özelliklere de sahip. Ancak Axon Watch'ın en dikkat çekici yanı Tencent OS işletim sistemini kullanması. Bu işletim sistemini Çin'in büyük şirketlerinden birisi olan Tencent Holding geliştiriyor. Çin'in en büyük sosyal medya şirketi QQ'nun ve popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi olan holding giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Tencent OS işletim sistemini Nisan ayında duyurmuştu. Huawei, ZTE, Lenovo gibi diğer yerli üreticilerin bu işletim sistemine ilgi duyduklarına ilişkin haberler de daha önce gündeme gelmişti. ZTE'nin Tencent OS işletim sistemli akıllı saati ile birlikte nasıl bir deneyim sunacağı merak konusu.

Axon Watch 1.4" yuvarlak safir camla kaplı bir ekrana sahip. Safir kaplama ile birlikte cam çizilmelere ve darbelere karşı korunurken, IP67 sertifikasına sahip akıllı saat suya ve toza karşı da dayanıklılık sağlıyor. Cihazın diğer teknik özellikleri 512 MB sistem belleği, 4 GB depolama alanı, Bluetooth 4.1 bağlantısı ve 300 mAh batarya kapasitesi şeklinde. Satış fiyatı henüz belli olmayan Axon Watch kısa bir süre sonra Çin'de satışa çıkacak, Çin dışındaki satış durumu da henüz netlik kazanmadı.