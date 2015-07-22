Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE'den jestlerle kontrol edilebilen akıllı saat: Axon Watch

3 yıl
2,5b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE'den jestlerle kontrol edilebilen akıllı saat: Axon Watch
 
Çin'in büyük teknoloji markalarından ZTE Axon Watch adındaki yeni saatini duyurdu. Hatırlanacağı üzere şirket daha önce BlueWatch adında Pebble benzeri bir akıllı saat ile sektöre giriş yapmıştı. Yeni duyurulan Axon Watch ise yuvarlak ekrana sahip olması ve şıklığı ile dikkat çekiyor. 
Bu yeni akıllı saat jestlerle kontrol edilebilmesinin yanı sıra arama yapabilme,mesaj gönderme ve fitness takibi gibi özelliklere de sahip. Ancak Axon Watch'ın en dikkat çekici yanı Tencent OS işletim sistemini kullanması. Bu işletim sistemini Çin'in büyük şirketlerinden birisi olan Tencent Holding geliştiriyor. Çin'in en büyük sosyal medya şirketi QQ'nun ve popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi olan holding giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Tencent OS işletim sistemini Nisan ayında duyurmuştu. Huawei, ZTE, Lenovo gibi diğer yerli üreticilerin bu işletim sistemine ilgi duyduklarına ilişkin haberler de daha önce gündeme gelmişti. ZTE'nin Tencent OS işletim sistemli akıllı saati ile birlikte nasıl bir deneyim sunacağı merak konusu. 
Axon Watch 1.4" yuvarlak safir camla kaplı bir ekrana sahip. Safir kaplama ile birlikte cam çizilmelere ve darbelere karşı korunurken, IP67 sertifikasına sahip akıllı saat suya ve toza karşı da dayanıklılık sağlıyor. Cihazın diğer teknik özellikleri 512 MB sistem belleği, 4 GB depolama alanı, Bluetooth 4.1 bağlantısı ve 300 mAh batarya kapasitesi şeklinde. Satış fiyatı henüz belli olmayan Axon Watch kısa bir süre sonra Çin'de satışa çıkacak, Çin dışındaki satış durumu da henüz netlik kazanmadı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
matmuhendisi 3 yıl
millet tik sahibi olur lan buna komut vercem derken :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
complete_ 3 yıl
şimdi turkcell bunu getirir,vodafon da bunun bir büyük modeli ni,reklamları da saatlerin en akıllısını yaptık size bakmak düşer..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
android wear olanı çıkarsa iyi satar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 3 yıl
Turkcell'in Turk mali akilli saati de belli oldu. %100 Turk Mali!!!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowmexo 3 yıl
Tasarımı güzel olmuş. skagen'in saaatlerini andırıyor bana.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 3 yıl
diger gorselleri de koyabilirmissiniz ayrica bir tane de telefon tanitti
goz taramali 4gb ram li
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC One M9+ inceleme videosu "M9'un ağabeyi test masasında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim