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ZTE'nin Firefox OS işletim sistemli akıllı telefonu ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli akıllı telefon üreticileri, alternatif işletim sistemleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kendini platformunu geliştirmekle meşgul olan Huawei'in yanı sıra bir diğer iddialı isim olan ZTE de, Mozilla'nın yeni mobil işletim sistemi Firefox OS'u da ürün gamına alıyor.
Mozilla'nın düşük maliyetli akıllı telefonlar için geliştirdiği, HTML5 şekilenen Firefox OS işletim sistemi için aynı zamanda Android uygulamalarıyla tam uyumluluk için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2013 ile birlikte yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması beklenen yeni mobil platform için ZTE'nin V788D kodlu telefonuna ait detaylar ortaya çıktı.
3.5-in büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefona, 1.5GHz hızında işlemci güç verirken, hangi üreticinin hangi modeli olduğuna dair şu an için net bir bilgi yok. Telefonun düşük maliyetli olduğunu dikkate alıcak olursak eğer, işlemcinin bir MTK çözümü olması da ihtimaller dahilinde ancak bunu görmek için beklememiz gerekecek.
Bellek kapasitesi 512MB olan ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefonun diğer detaylarına ait çok fazla bilgi bulunmuyor. Özellikle bellek kapasitesi akıllarda bazı soru işaretleri yaratıyor olsa bile, Mozilla tarafı yeni işletim sisteminin düşük sistem özelliklerinde akıcı bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığına sık sık vurgu yapıyor.
ZTE'nin yeni telefonu ne zaman piyasaya sunacağı henüz bilinmese de mevcut takvim çerçevesinde 2013'ü dile getirebiliriz. Bu arada Çinli üreticilerin alternatif kaynak arayışları da devam ediyor. Huawei ve ZTE'nin çalışmalarına ek olarak elektronik ticaret sitesi Alibaba da Aliyun OS isimli işletim sistemiyle bu alanda ön plana çıkmanın planlarını yapıyor.

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acbold 7 yıl
Yapsınlar bakalım.Ortalık marketi(uygulama mağazası) olmayan işletim sistemi çöplüğü dolu zaten.Destek vermeyeceklerse çıkarmasınlar ya da 50-100 TL lik telefonlara koyabilirler.
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Gel Firefox gelde senide şu stabilite sahibi sorunsuz işletim sistemi ile karşılaştırsınlar...
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JoeyBane 7 yıl
Çeşit artıyor fakat rağbet düşüyor. Huawei de çıkarsın görelim bi.
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İnsan Çakması 7 yıl
Linux tabanlı değil mi bu?
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necros76 7 yıl
Historian_
Güzel haber. Rekabet iyidir tüketici açısından

Artik hic katilmiyorum ne olursa olsun fiyatlar tr de hep yuksek
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Batuist 7 yıl
giriş seviyesi akıllı telefonlar için bu işletim sistemi tercih edilebilir. çünkü android zamanla her yeni versiyon ile daha fazla kaynak tüketmeye ve daha yüksek işlemci ve bellek ihtiyacı duymaya başladı. tüm bunları kkarşılayacak sistem bileşenlerini oluşturduğunuz zamanda ortaya üst seviye bir telefon çıkıyor. daha az siste bileşeni daha düşük işlemci bellek pil söz konusu olduğunda android biraz kaslı bir işletim sistemi olarak duruyor.. işte düşük ve ucuz sistemler için üzerinde çalıştırılabilecek bir işletim sistemi olunca giriş seviyesinde daha fazla alternatif olacak. zaten bir çok yeni işletim sisteminin çıkma sebebi de düşük sistemlerde androidin artık çalışmamasıdır... yeni işletim sistemleri tamamen ucuz ve düşük konfigürasyonlu telefonları baz alacaktır. piyasaya baktığınızda herkes üst segment telefon kullanamıyor maalesef o yüzden pazar hacmi oldukça yüksek bir alan var orda... bence mozilla ve benzeri şirketler bunu iyi görmüş...
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MuratB25 7 yıl
Bildiğimiz Android 2.3 bu
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JohnLord 7 yıl
lütfü696
Rekabetin artması - ne kadar arttırabilecekse artık - güzel bir şey ama görünşte sanki bir android launcherı gibi gözüküyor...

Arayüz / Launcher demek zaten bunlarda kendilerine özel bir launcher hazırlamışlar, neresi benziyor.
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kursadlolw 7 yıl
yukuberk bekleniyor....
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Puzzles 7 yıl
Güzel haber. Rekabet iyidir tüketici açısından
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loqel 7 yıl
citizen den citi os bekliyoruz.
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Amedra 7 yıl
FosX yakışır
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Krone 7 yıl
Merak ettim bir Firefox OS incelemesi gelsin bakalım görücez.
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