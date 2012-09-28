ZTE'nin Firefox OS işletim sistemli akıllı telefonu ortaya çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticileri, alternatif işletim sistemleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kendini platformunu geliştirmekle meşgul olan Huawei'in yanı sıra bir diğer iddialı isim olan ZTE de, Mozilla'nın yeni mobil işletim sistemi Firefox OS'u da ürün gamına alıyor.

Mozilla'nın düşük maliyetli akıllı telefonlar için geliştirdiği, HTML5 şekilenen Firefox OS işletim sistemi için aynı zamanda Android uygulamalarıyla tam uyumluluk için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2013 ile birlikte yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması beklenen yeni mobil platform için ZTE'nin V788D kodlu telefonuna ait detaylar ortaya çıktı.

3.5-in büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefona, 1.5GHz hızında işlemci güç verirken, hangi üreticinin hangi modeli olduğuna dair şu an için net bir bilgi yok. Telefonun düşük maliyetli olduğunu dikkate alıcak olursak eğer, işlemcinin bir MTK çözümü olması da ihtimaller dahilinde ancak bunu görmek için beklememiz gerekecek.

Bellek kapasitesi 512MB olan ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefonun diğer detaylarına ait çok fazla bilgi bulunmuyor. Özellikle bellek kapasitesi akıllarda bazı soru işaretleri yaratıyor olsa bile, Mozilla tarafı yeni işletim sisteminin düşük sistem özelliklerinde akıcı bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığına sık sık vurgu yapıyor.

ZTE'nin yeni telefonu ne zaman piyasaya sunacağı henüz bilinmese de mevcut takvim çerçevesinde 2013'ü dile getirebiliriz. Bu arada Çinli üreticilerin alternatif kaynak arayışları da devam ediyor. Huawei ve ZTE'nin çalışmalarına ek olarak elektronik ticaret sitesi Alibaba da Aliyun OS isimli işletim sistemiyle bu alanda ön plana çıkmanın planlarını yapıyor.