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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO)

Kasırgalar uzaydan nasıl görünüyor? NASA'nın geçtiğimiz Salı gününde YouTube adresi üzerinden yayınladığı inanılmaz videoyla tam 3 farklı kasırganın uzaydan çekilmiş görüntülerini görüyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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YouTube adresini oldukça aktif bir şekilde kullanan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayınladığı görüntülerle Dünya'mızın uzaydan nasıl göründüğünü daha iyi anlamıza yardımcı oluyor. Uzay ajansının geçtiğimiz Salı günü yayınladığı bu videoda da devasa kasırgaların uzaydan çekilmiş görüntülerini görüyoruz.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya etrafındaki yolculuğu sırasında yakalanan görüntülerde tam 3 farklı kasırga görülüyor. Videodaki sırasına göre Lester kasırgası ve Madeline kasırgası Pasifik Okyanusu'nda bulunurken Gaston kasırgası Atlas Okyanusu'nda yer alıyor. Bu kasırgalardan Lester ve Madeline ayrıca Hawaii adaları için potansiyel bir risk de oluşturuyor. Lester kasırgasının rüzgarları saatte 210 km hızla eserken; Madeline 150 km/s, Gaston ise 160 km/s hızında.

Ayrıca Bkz. "Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"
Aslında Uluslararası Uzay İstasyonu sakinleri her gün bu ve bunun gibi inanılmaz manzaraların keyfini çıkartıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Yeryüzü'ne dönen ESA astronotu Tim Peake de yıldırımların uzaydan çekilmiş görüntülerini yayınlamıştı.

http://www.cnet.com/news/space-station-orbits-over-three-hurricanes-in-epic-time-lapse-video/ Yorum Yaz
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teknokaptan 3 yıl
gemilerde talim var nasali yarim var:))
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mavizaman 3 yıl
tepeden bakınca çok masum duruyor da bir de alt taraftaki tezahürünü gösterse idi...
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