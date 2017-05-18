Volvo artık dizel motor geliştirmeyecek

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, mevcut dizel motor jenerasyonunun son olduğunu ve bunun yerine elektrikli araçlara odaklanacaklarını açıkladı. Çarşamba günü bir açıklama yapan Samuelsson, Volvo'nun azot oksit emisyonlarının düşürülme maliyetinin çok pahalı hale gelmesi nedeniyle yeni dizel motorlar geliştirmeyeceğini söylüyor.

Samuelsson, Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesiyle yaptığı röportajda "Bugünün bakış açısıyla yeni nesil dizel motorlar geliştirmeyeceğiz" dedi. Volvo'nun patronu gelecekteki emisyon standartlarını karşılamak için 2013'te piyasaya sürülen mevcut dizel motorlu modelleri geliştirmeye devam edeceklerini ve şu anki neslin yaklaşık 2023 yılına kadar üretileceğini söyledi. Kendisi daha sonra yüksek kirlilik önleme standartlarıyla uyumlu olma maliyetlerinin artık buna değmeyeceğini söylüyor.

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Volvo bunun yerine, 2019 yılında piyasaya sürülecek olan ilk saf elektrikli modeliyle, elektrikli ve hibrid otomobillere yatırım yapacak. Samuelsson "Tesla'nın insanları kuyruğa sokan, böyle bir otomobil sunmayı başardığını kabul etmek zorundayız. Bu alanda, yüksek kalite ve cazip tasarımla birlikte bizim de yer almamız gerekiyor" dedi.

Volvo CEO'su daha önce de sıkı emisyon kurallarının dizel motorlu araba fiyatlarını, fişli hibrid otomobilleri cazip bir alternatif haline getirecek noktaya kadar yükselteceğini söylemişti. Avrupalı otomobil üreticileri için ortalama karbondioksit emisyonu sınırı, 2021'de kilometre başına 130 gramdan 95 grama düşecek. Bu durum otomotiv devlerini egzoz emisyonları teknolojisine daha fazla yatırım yapmaya zorluyor.

https://electrek.co/2017/05/17/volvo-tesla-says-stop-diesel-electric-vehicle/