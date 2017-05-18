Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo artık dizel motor geliştirmeyecek

Dizel motordan ilk vazgeçen Volvo oldu. Şirket gelecekteki emisyon standartlarını karşılamak için 2013'te piyasaya sürülen mevcut dizel motorlu modelleri geliştirmeye devam edecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,3b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, mevcut dizel motor jenerasyonunun son olduğunu ve bunun yerine elektrikli araçlara odaklanacaklarını açıkladı. Çarşamba günü bir açıklama yapan Samuelsson, Volvo'nun azot oksit emisyonlarının düşürülme maliyetinin çok pahalı hale gelmesi nedeniyle yeni dizel motorlar geliştirmeyeceğini söylüyor.
Samuelsson, Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesiyle yaptığı röportajda "Bugünün bakış açısıyla yeni nesil dizel motorlar geliştirmeyeceğiz" dedi. Volvo'nun patronu  gelecekteki emisyon standartlarını karşılamak için 2013'te piyasaya sürülen mevcut dizel motorlu modelleri geliştirmeye devam edeceklerini ve şu anki neslin yaklaşık 2023 yılına kadar üretileceğini söyledi. Kendisi daha sonra yüksek kirlilik önleme standartlarıyla uyumlu olma maliyetlerinin artık buna değmeyeceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens"
Volvo bunun yerine, 2019 yılında piyasaya sürülecek olan ilk saf elektrikli modeliyle, elektrikli ve hibrid otomobillere yatırım yapacak. Samuelsson "Tesla'nın insanları kuyruğa sokan, böyle bir otomobil sunmayı başardığını kabul etmek zorundayız. Bu alanda, yüksek kalite ve cazip tasarımla birlikte bizim de yer almamız gerekiyor" dedi.
Volvo CEO'su daha önce de sıkı emisyon kurallarının dizel motorlu araba fiyatlarını, fişli hibrid otomobilleri cazip bir alternatif haline getirecek noktaya kadar yükselteceğini söylemişti. Avrupalı otomobil üreticileri için ortalama karbondioksit emisyonu sınırı, 2021'de kilometre başına 130 gramdan 95 grama düşecek. Bu durum otomotiv devlerini egzoz emisyonları teknolojisine daha fazla yatırım yapmaya zorluyor.

https://electrek.co/2017/05/17/volvo-tesla-says-stop-diesel-electric-vehicle/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F2673E0F4 2 yıl en beğenilen Seko92
Orijinalden alıntı: Seko92
İki sene sonra hala akü teknolojisinde bir gelişme olmadığını gördüklerinde bu kararlarından vazgeçeceklerdir.

Hayır geçilmeyecek hatta maliyet dahada düştüğü için tercih edilecekler hızlı şarj altyapısıyla halledilecektir uzun yolculuk. Tesla bu yüzden tuttu 135 kw dc şarj yaparken diğerleri 50 kw dc şarj yapıyor en fazla. Nasıl her şey mekanikti elektronik oldu arabalarda aynısı olacak. log.com.tr/... devrim şimdiden yaklaştı. Benim anlamadığım şey çoğu insan süper otomobil hyper car kullanmamasına rağmen bu güzel egzotik tabiri caizse dehşet güzellikte arabaları ufak bir kesim alırken ve bizim gibi normal insanların normal arabalara binmesine rağmen neden bakım maliyeti benzin ve dizel fiyatı yüksek otomobilleri savunulur anlaşılması güç bir şey.
Orijinalden alıntı: Seko92İki sene sonra hala akü teknolojisinde bir gelişme olmadığını gördüklerinde bu kararlarından vazgeçeceklerdir.H...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 2 yıl

Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xiamen 2 yıl
Akıllı telefonlar telefon sektörünü nasıl marjinal değişikliklere yöneltmiş ve sonunda köklü firmalar piyasadan silinirken yerlerine yeni aktörler geldiyse, aynı etki otomotiv pazarında da yaşanacak. Yeni döneme ayak uyduramayan birçok köklü firmanın piyasadan silinip gittiğine şahit olacağız.
Akıllı telefonlar telefon sektörünü nasıl marjinal değişikliklere yöneltmiş ve sonunda köklü firmalar piyasadan silinirken yerlerine yeni aktörler geldiyse, a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Seko92 2 yıl
Dizel motorların bitmesi mümkün değil. Şu anda emisyon isteklerini karşılayabiliyorlar mı ? Karşılayabiliyorlar. Sonuçta emisyon değerleri açısından gelinmiş bir nokta var. Peki emisyon sınırlarını belirleyenler kim ? Yine insanlar değil mi ? Olacak şeyi ben size söyleyeyim. Bir noktadan sonra firmalar maliyetlerden dolayı istenen (Euro 8, Euro 10 vs.) emisyon sınırlarına uymayacak duruma geldiklerinde topyekün bir kriz ortamı doğacak. Bazı ülkeler mecburen (müşteri tercihleri, rekabet vs) eski emisyon sınırlarında araç kullanımını kabul edecekler. Örneğin ülkemizde şu an motosikletler için bu sınır Euro 3, dünyada Euro 4'e yeni geçiliyor, bizde de 2018'de tamamen geçilecek. Böyle bir durumda üreticiler de o ülkelere özel dizel otomobillerini kısıtlı miktarlarda da olsa fazla geliştirmeden üretmeye devam edecekler. Bu olunca da Dizel kullanımının emisyon değerlerinden dolayı yasak olacağı diğer ülkeler "Bizim başımız kel mi" diyerek işin ucunu salacaklardır. Benzinli bir araç hiçbir zaman dizel motorun verimliliğini yakalayamaz. Böyle bir şey fizik kurallarına aykırıdır (bkz Otto ve Diesel çevrimleri). Bezinli bir araç hiçbir durumda kendisi ile aynı güçteki dizel araç ile aynı yakıtı tüketimini sağlayamaz. Benzin kullanımı tüm dünyada lojistik maliyetlerini arttıracaktır. Türkiye'de benzinli bir TIR'ın yakacağı yakıtı hayal edebiliyor musunuz ?
Özetle diyeceğim şey, dizel kalkmaz ama Euro normları gevşetilir. Yakıt biterse ne olur sorunu ayrı bir şey zaten. Ne gemiler yürür ne uçak kalkar. Zaten ülkeler o durumda bütün yakıtı askeri kullanım için rezerve etmeye çalışacaklardır. Normal vatandaşlar için 2 KW'lık elektirikli bisiklet ile atlı, bisikletli günlere dönüş başlar herhalde.
Ayrıca tamamen elektrikli araca geçiş durumunda bu araçların aküsünü dolduracak enerji nereden gelecek o da ayrı bir problem. Her ülke nükleer santralleri dikmeye başlar. Düşünsenize, her akşam Türkiye'de milyonlarca araç şarja bağlanıyor. Her biri 50 kW' motora sahip 300 km menzilli araçlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 2 yıl Seko92
Orijinalden alıntı: Seko92
Dizel motorların bitmesi mümkün değil. Şu anda emisyon isteklerini karşılayabiliyorlar mı ? Karşılayabiliyorlar. Sonuçta emisyon değerleri açısından gelinmiş bir nokta var. Peki emisyon sınırlarını belirleyenler kim ? Yine insanlar değil mi ? Olacak şeyi ben size söyleyeyim. Bir noktadan sonra firmalar maliyetlerden dolayı istenen (Euro 8, Euro 10 vs.) emisyon sınırlarına uymayacak duruma geldiklerinde topyekün bir kriz ortamı doğacak. Bazı ülkeler mecburen (müşteri tercihleri, rekabet vs) eski emisyon sınırlarında araç kullanımını kabul edecekler. Örneğin ülkemizde şu an motosikletler için bu sınır Euro 3, dünyada Euro 4'e yeni geçiliyor, bizde de 2018'de tamamen geçilecek. Böyle bir durumda üreticiler de o ülkelere özel dizel otomobillerini kısıtlı miktarlarda da olsa fazla geliştirmeden üretmeye devam edecekler. Bu olunca da Dizel kullanımının emisyon değerlerinden dolayı yasak olacağı diğer ülkeler "Bizim başımız kel mi" diyerek işin ucunu salacaklardır. Benzinli bir araç hiçbir zaman dizel motorun verimliliğini yakalayamaz. Böyle bir şey fizik kurallarına aykırıdır (bkz Otto ve Diesel çevrimleri). Bezinli bir araç hiçbir durumda kendisi ile aynı güçteki dizel araç ile aynı yakıtı tüketimini sağlayamaz. Benzin kullanımı tüm dünyada lojistik maliyetlerini arttıracaktır. Türkiye'de benzinli bir TIR'ın yakacağı yakıtı hayal edebiliyor musunuz ?
Özetle diyeceğim şey, dizel kalkmaz ama Euro normları gevşetilir. Yakıt biterse ne olur sorunu ayrı bir şey zaten. Ne gemiler yürür ne uçak kalkar. Zaten ülkeler o durumda bütün yakıtı askeri kullanım için rezerve etmeye çalışacaklardır. Normal vatandaşlar için 2 KW'lık elektirikli bisiklet ile atlı, bisikletli günlere dönüş başlar herhalde.
Ayrıca tamamen elektrikli araca geçiş durumunda bu araçların aküsünü dolduracak enerji nereden gelecek o da ayrı bir problem. Her ülke nükleer santralleri dikmeye başlar. Düşünsenize, her akşam Türkiye'de milyonlarca araç şarja bağlanıyor. Her biri 50 kW' motora sahip 300 km menzilli araçlar.

Tüm süreç entegre düşünülüyor zaten. Bizim gibi ölümlülerin tekrar düşünmesine gerek yok.
Enteresandır, Tesla'nın sahibi olan Elon Musk aynı zamanda deli gibi güneş enerjisi yatırımı yapıyor. Enerji ile bağıntılı çeşitli uzay projelerinin temelini oluşturacak denemelere ortak falan... Aynı adam akü fabrikası kuruyor. ABD Afganistan'a daldı yıllar önce. Enteresandır, Dünya Lityum rezervinin önemli bir kısmı Afganistan'da.
Benim tahminim orta vadede geleceğin bizi götüreceği yer şu olacak: Düşük kayıpla enerji transferi orta vadede mümkün olacak. Bu başarıldığı an, çok kısa süre içerisinde dünyaya bir ağ kurulacak ve dünyanın bütün ülkeleri bu ağa bağlı olacak. Çin'de üretilen elektrik Türkiye'de, Türkiye'de üretilen elektrik Şili'de tüketilebiliyor olacak. Bunun çeşitli avantajları var:
1) Dünyanın yarısında gece iken, yarısında gündüz.
Güneş batmayan imparatorluk kurmak mümkün olacak.

2) Her ülke peak elektrik tüketimine göre enerji yatırımını yapıyor. Çünkü o peak yaşandığında, o talebi karşılayacak arz olmazsa bir yerler elektriksiz kalır. Ancak yılın çoğu ayı, çoğu gün belli bir ortalama tüketim gerçekleşiyor. Dolayısı ile hemen her ülke ortalama ihtiyacının oldukça üzerinde yatırım yapmış vaziyette. Enerji ağı ile dünyayı birbirine bağladığın an, peak ihtiyaca göre yatırım yapma fikri tarihe karışacak. Çünkü dünyada bir yerlerde peak yaşanırken, bir yerlerde mutlaka arz fazlası olacak. O arz fazlasını peak yaşayan ülkenin alması mümkün olduğu an, enerji ve yatırım zihniyeti çok değişecek.
3) En pahalı elektrik üretme yöntemleri petrol, kömür, doğalgaz diye gitmekte. Yatırım maliyetleri düşük. KW başına yakıt maliyetinden ötürü değişken maliyeti yüksek. Dünyanın bir ağ ile birbirine bağlı olduğu bir zamanda çoğu petrol, doğalgaz ve kömür santrali de tarih olacak. Çünkü elektriğin KW fiyatı bu tesislerin kar etmesini imkansız kılacak kadar düşecek.
Böyle bir ortamda anında anlık elektrik borsası diye bir borsa kurulur. Türkiye'de bir dağıtıcı talep fazlası yaşadığında şök diye buradan elektrik alabilir. Aynı şekilde Türkiye'de arz fazlası yaşandığında santral elektriğini borsayı kullanıp satabilir.

-----------------
Geriye bir tek menzil sorunu kaldı. Onu da Gerek Sodyum pilleri, gerek Lityum ile kısa sürede çözecekler. Hidrojen pilleri ve hidrojen jeneratörünü olaylarını da Hibritler'den hemen sonra, geçiş modellerinde göreceğiz diye düşünmekteyim. Ancak bilmiyorum. Hidrojeni güvenle taşıyıp istasyona koymanın ekonomik bir yolunu bulmaları ve bir ağ kurmaları lazım. Zor iş. Ama mümkün.
Bir sonraki safha da, araçların kablosuz enerji bölgelerinde gezerken aynı anda şarj olması durumu olacak. Bu noktada akü menzilinin çok önemi kalmayacak. Aküyü azaltacak, maliyeti kısacaklar. Aracın 200-250km menzilli olacak. Uzun yolda bile 100-120km'de bir şehir, bir kasaba görüyorsun. Oralardan geçerken şarj olacak, alandan çıktığında akünden yiyecek. Yeni bir alana girdiğinde tekrar şarj olacak...
Artık m3 gaz yükletir gibi bir sisteme kw yükleteceğiz yani.
Bugünler gelene kadar (ki bunun bizim yaşlılığımıza denk gelebileceğini düşünmekteyim) elektrikli otomobiller aşırı ucuz olamayacaklar. Ancak 20 yıla dizel araçlarla yarışacak fiyatlara sahip olabileceklerini ve 500-600km menzilli olabileceklerini düşünmekteyim. Hali hazırda buna çok yakın bir menzili dizel aracın iki katı fiyatına verebiliyorlar.
Otopilot'un yaygınlaşması ve sokakta bir şoförün kullandığı aracın yasaklanması ile birlikte (bunu ben görmeyeceğim, şükür) güvenlik önlemleri de tekrar önemsizleşecek. Airbag, emniyet kemeri falan, o ne öyle, ezik misin oğlum? Kaza mı yapacan?
Şaka bir yana, emniyet kemeri kalabilir.

Şarj istasyonu elektrikte mesele değil. Talep olduğu zaman pıtır pıtır kurulur. LPG istasyonlarından çok daha kolay iş. LPG bile ne kadar hızlı yaygınlaştı... Ancak artan elektrik talebinin ilk etapta nasıl karşılanacağı konusu bizimkilerin uykusunu kaçırmıyordur da, kaçırmalı. Ancak gelişmiş dünyada bu çok büyük dert değil. Otomobil üreticisi de otomobil üretirken Türkiye'yi mi düşünecek?
Dünya ekonomisinin %2'si. Nüfusun da %2'si. Büyük pazarları düşünecek. Oralarda da elektrik konusu büyük dert değil.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t_i_t 2 yıl
görülen o ki emisyonlarından dolayı dizel motorların geleceği parlak değil.
Yerine benzinli hibrit ve elektrikli araçlar gelecek.
Mevcutta benzinli yol otomabillerinde %30 olan termal verimlilik F1 araçlarında %50'ye çıkmış durumda.
Bu da önümüzdeki yıllarda çok daha az yakan benzinli araçların(muhtemelen hibrit) çıkması demek.
Ayrıca Renault'un çalıştığı(belki diğerleri de çalışıyordur) kablosuz şarj yolları var.Pillerdeki gelişme ile birlikte bu yenilik de Elektrikli araçların önünü açacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 2 yıl t_i_t
t_i_t
görülen o ki emisyonlarından dolayı dizel motorların geleceği parlak değil.
Yerine benzinli hibrit ve elektrikli araçlar gelecek.
Mevcutta benzinli yol otomabillerinde %30 olan termal verimlilik F1 araçlarında %50'ye çıkmış durumda.
Bu da önümüzdeki yıllarda çok daha az yakan benzinli araçların(muhtemelen hibrit) çıkması demek.
Ayrıca Renault'un çalıştığı(belki diğerleri de çalışıyordur) kablosuz şarj yolları var.Pillerdeki gelişme ile birlikte bu yenilik de Elektrikli araçların önünü açacaktır.

1 birim petrolden 1 birim benzin çıkıyorsa 1 birim de mazot çıkıyor. Kimsenin bunu dökecek hali yok. Gemiler ve kamyonlar bitirebiliyorsa sıkıntı yok. Bitiremiyorsa bir şekilde otomobillere harcatacaklar. Ya kurallar esneyecek ya da motorlar. Ya da kural olmayan 3. Dünya ülkeleri harcayacak
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
hem gürültü hem çevre kirliliği zaten dizeli bitirecek gelişmeler şart
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shifisitert 2 yıl
keske elektrıge gecsek, denız suyuyla calısan otolara fln gecsek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
hibrit candır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orcnd 2 yıl
yeni çinli sahiplerin firmanın vizyonuna destek vermeleri çok iyi oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elk-elektronik8606 2 yıl
pejodan alarak mı gelişitiriyorlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tufanumur12 2 yıl
Keşke artık bir çok firma şu dizel motor geliştirmelerini bir kenara kaldırsada elektrikli otomobillere daha fazla ağırlık verilse çok daha güzel. Bir de bunu volvo gibi bir markadan da görmek güzel ama Tır tarafında vazgeçmeyeceği kesin. Keşke tır tarafında da bu tür değişiklikler yapsalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elcas 2 yıl
şimdiye kadar çok geliştirdiler sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8269 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, tesla ve
11 etiket daha elektrikli otomobil Volvo emisyon hibrid maliyet dizel motor Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Play 2017 ödülleri belli oldu 2 yıl Popüler font indirme sitesi DaFont hacklendi 2 yıl Alcatel A5 LED mercek altında: RGB LED'li parti telefonu 2 yıl Obezitenin kanserle ilişkisine bir kanıt daha! 2 yıl Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil 2 yıl Punto'nun yerini alacak Fiat Argo ortaya çıktı 2 yıl Android Anlık Uygulamalar erişime açıldı 2 yıl İşkur ile Google’dan iş birliği: "Nasıl YouTuber olunur?" kursu 2 yıl Android kullanıcısı 2 milyar, YouTube günlük izlenme 1 milyar saat oldu 2 yıl MediaTek’ten Google Assistant için özel yonga 2 yıl Android O ile ilgili son yenilikler 2 yıl Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı 2 yıl Tesla ile birlikte çalışan bilim adamı pil ömrünü iki katına çıkarmayı başardı 2 yıl Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 satışa sunuldu 2 yıl Google’ın sözcük algılamadaki hata oranı yüzde 5’in altında 2 yıl Alcatel One Touch Pixi 3 (10) incelemesi "Ekranı iyi, klavyesi keyifli, fiyatı da uygun" 2 yıl Zomato hacklendi: 17 milyon hesap dark webde satışa sunuldu 2 yıl Subaru, İsveç'li Autoliv'i kamera tedarikçisi yapmayı düşünüyor 2 yıl Elextra'nın elektrikli 4 kapılı süper otomobili 600 km menzile sahip olacak 2 yıl Aselsan’dan zırhlı araçlara tepeden görüş desteği 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volvo artık dizel motor geliştirmeyecek Sonraki Dizel araçlar bir senede 38 bin kişinin ölümünden sorumlu 2 yıl ARM'nin yeni hedefi insan beyni 2 yıl Star Trek: Discovery'nin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında 2 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy C10 göründü 2 yıl LG V30 firmanın ilk OLED ekranlı telefonu olabilir 2 yıl Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens 2 yıl Vergi reformu bekleyen Apple'da hisseler düşüşe geçti 2 yıl Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi 2 yıl Google Assistant nihayet iOS platformunda 2 yıl Telefondan bağımsız Daydream gözlükler geliyor 2 yıl Giriş seviyesi cihazlara Android Go geliyor 2 yıl Havalimanlarında yüz tarama sistemi dönemi başlıyor 2 yıl HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık 2 yıl Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl Kadınların dijital asistanı Pepapp 500 bin kadın tarafından kullanılıyor 2 yıl SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi 2 yıl Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak 2 yıl Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 resmileşti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim