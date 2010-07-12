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Zotac, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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Zotac GeForce GTX 460 Synergy Edition

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Zotac, GeForce GTX 460 tabanlı yeni modellerini lanse etti. Nvidia'nın referans tasarımını baz alan DirectX 11 destekli yeni modellerden GeForce GTX 460 Synergy Edition, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, diğer model ise 256-bit bellek veri yolu desteği ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 336x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerin her ikisi de 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla geliyorlar.

1GB GDDR5 bellekli modeli, DisplayPort ara birimine sahip ilk GeForce GTX 460'lardan biri olma özelliği taşıyan Zotac'ın GeForce GTX 460 modelleri önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulacak.

Zotac, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
Isınma srunu yaratıyor bu anakart..Ayrıyetten Zalmanın ekran kartı soğutucuları satılıyor.20 £ ya temin edilebilir.Gerçi bu ekran kartını alan onada para verır
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Batuist 9 yıl
kart gerçekten harika olmuş.. şimdi ibre ati tarafından nvidia tarafına döndü.. güzel bir gelişme.. çünkü ati bu sürede oldukça sessiz kaldı... belki birşeyler yapar artık.. mesela bu yılın ikinci yarısında yeni seri DX11 kart çıkaracaktı ama ortada söyletisi bile yok....
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sadtneverdie 9 yıl
ne ara hazırladılar bu modelleri onalrca model oldu.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl

sadtneverdie

ne ara hazırladılar bu modelleri onalrca model oldu.

8800gt gibi yok satacağını umarak hazırladılar heralde.

ama tr de bu fiyatlarla yok satması falan olanaksız[>:]
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St Batuhan 9 yıl
Çıkış noktası biraz kötü olmuş ama :( Zira bayagı kısıtlı alandan cıkıcak ısınmıs hava :(
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Cryomancer 9 yıl
GTX460 Synergy'nin soğutması diğerine göre daha iyi gibi gözüküyor.
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