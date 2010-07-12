Zotac, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

Zotac GeForce GTX 460 Synergy Edition

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Zotac, GeForce GTX 460 tabanlı yeni modellerini lanse etti. Nvidia'nın referans tasarımını baz alan DirectX 11 destekli yeni modellerden GeForce GTX 460 Synergy Edition, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, diğer model ise 256-bit bellek veri yolu desteği ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 336x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerin her ikisi de 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla geliyorlar.

1GB GDDR5 bellekli modeli, DisplayPort ara birimine sahip ilk GeForce GTX 460'lardan biri olma özelliği taşıyan Zotac'ın GeForce GTX 460 modelleri önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulacak.