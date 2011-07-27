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Zotac GeForce GTX 560 Ti, 3DMark Vantage'da dünya rekoru kırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTX 560 Ti, 3DMark Vantage'da dünya rekoru kırdı
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X800pro rumuzlu Çinli hız aşırtma profesyoneli, Zotac'ın GeForce GTX 560 Ti modeliyle 3DMark Vantage testinde dünya rekoruna imza attı Çin'de düzenlenen "Zotac 2011 Extreme Overclocking Contest" etkinliği kapsamında 5.28GHz'e hız aşırtılan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemci ve Gigabyte X58A-OC anakart ile gerçekleştirilen ekstrem çalışmada soğutma çözümü olarak Sıvı Azot -LN2- kullanılmış.

Grafik işlem birimi 1678MHz, paralel işlemcileri 3356MHz ve bellekleri de 5200MHz'e çıkartılan ekran kartı, 3DMark Vantage'ın Performance testinde P35060 puanlık skor elde eden X800pro, yaptığı optimizasyonlardan sonra 1670MHz/3340MHz/5332MHz hızlarında P35310 skorunu ulaşarak bu segmentte yeni rekorun sahibi oldu ve adını listenin zirvesine yazdırmış oldu.

Zotac GeForce GTX 560 Ti, 3DMark Vantage'da dünya rekoru kırdı
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Zotac GeForce GTX 560 Ti, 3DMark Vantage'da dünya rekoru kırdı
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nuricomx 8 yıl
Elemanın rumuzu ilginç zamanında ATİ fanıymış yoksa niye alsın o rumuzu :)
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Tanarri 8 yıl
multeci

o nasıl bir çipe denk gelmiş ya 1650mhz core 3350mhz shader ne ya. şöyle özelleştirilmiş modellere daha sağlam ramler koysalar olmuyormu acaba mesela ramleri 6k yı geçirseler işlemciyide biraz daha zorlasa felan adam tüm rekorları alır.


aynen 1.670mhz gibi yüksek bi hız hakikaten iyi bi çipe denk gelmiş nerdiyse 2ghz olucakmış gerçi bu kartın bukadar yüksek saat hızlarına çıkması (en azından gtx580 oranla ) kırpılmış bi kart olmasıdır sanırım merak ettim bi asus yada msı gibi 560ti kaç mhz kadar çıkabilirler böyle bi durumda?
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multeci 8 yıl
o nasıl bir çipe denk gelmiş ya 1650mhz core 3350mhz shader ne ya. şöyle özelleştirilmiş modellere daha sağlam ramler koysalar olmuyormu acaba mesela ramleri 6k yı geçirseler işlemciyide biraz daha zorlasa felan adam tüm rekorları alır.
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sumz 8 yıl
pckopatx
Orijinalden alıntı: sumzEldiven takmadığını eleştiren olmamış. Hayret
eline döksende sonra olmaz. hatta bundan daha önceki overclock videosunda cok eleştirilmişlerdi . tekrar bi video cekerek aslında bilinçli kullanıldıgında zararsız oldugunu göstermişlerdi.(eline bilerek dökerek)

:D benim demek istediğim geçendeki amd ile kırılan rekor videosununda çok eleştiren oldu aslında ele zarar vermediğini biliyorum biraz dikkatsiz yazdım. :D
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beatlerym 8 yıl
aşırı yoğun ve zor şartlar altında. yüksek seviyede zorluk . olması olağan en yoğun durum. extrem bu kadeş :)
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Portraitclub 8 yıl
arkadaşlar bişey sormak istiyorum bu ekstrem ne demek oluyor tam olarak
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dogo argentino 8 yıl Portraitclub
batucan57

arkadaşlar bişey sormak istiyorum bu ekstrem ne demek oluyor tam olarak


sıradışı,uç nokta anlamında
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pckopatx 8 yıl
sumz
Eldiven takmadığını eleştiren olmamış. Hayret

eline döksende sonra olmaz. hatta bundan daha önceki overclock videosunda cok eleştirilmişlerdi . tekrar bi video cekerek aslında bilinçli kullanıldıgında zararsız oldugunu göstermişlerdi.(eline bilerek dökerek)
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musti545 8 yıl
parelel işlemciyi ben yanlış mı gördüm 3343 mhz nedir bu ya?
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sumz 8 yıl
Eldiven takmadığını eleştiren olmamış. Hayret
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