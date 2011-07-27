Zotac GeForce GTX 560 Ti, 3DMark Vantage'da dünya rekoru kırdı

X800pro rumuzlu Çinli hız aşırtma profesyoneli, Zotac'ın GeForce GTX 560 Ti modeliyle 3DMark Vantage testinde dünya rekoruna imza attı Çin'de düzenlenen "Zotac 2011 Extreme Overclocking Contest" etkinliği kapsamında 5.28GHz'e hız aşırtılan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemci ve Gigabyte X58A-OC anakart ile gerçekleştirilen ekstrem çalışmada soğutma çözümü olarak Sıvı Azot -LN2- kullanılmış.





Grafik işlem birimi 1678MHz, paralel işlemcileri 3356MHz ve bellekleri de 5200MHz'e çıkartılan ekran kartı, 3DMark Vantage'ın Performance testinde P35060 puanlık skor elde eden X800pro, yaptığı optimizasyonlardan sonra 1670MHz/3340MHz/5332MHz hızlarında P35310 skorunu ulaşarak bu segmentte yeni rekorun sahibi oldu ve adını listenin zirvesine yazdırmış oldu.



