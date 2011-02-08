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Zotac, GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 950MHz GPU, 1900MHz paralel işlemci ve 4400MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI 1.4a konnektörlerine yer verilen GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition ile birlikte Assassin's Creed: Brotherhood oyunu için download kuponu da veriliyor.

Zotac tarafından yakında satışa sunulması beklenen GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
Msı 6850 kullanıyorum süper Crysis Warheadda 45 50 fps arasında gidip geliyo o.c yaptığım zaman 55 60 a çıkıyo yani süper soğutması 60 ın üzerini görmüyor bi kaç fan eklesem neolcak acaba.Gelelim zotac'e görünüşü süper soğutmasıda bence gayet performanslıdır amma bence bunlar kaz yolucu asus ve msı dan başka vazgeçmem.
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M@U 8 yıl
GTX460'taki tasarıma göre daha başarılı olmuş. Ayrıca gpu saat hızı da birçok kartın göremediği bir değere fabrika çıkışında hızaşırtılmış olarak geliyor. Üstüne sağlam bir de oyun veriliyor. Fiyatı da iyi olursa kart eski AMP'ler gibi tutulabilir. Gerçi Gigabyte'ın SoC modelinden sonra gerisi boş geliyor ama olsun.
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leech 8 yıl
Yanında güzel oyun veriyorlarmış
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Batuist 8 yıl
gtx560ların en iyisi gigabyte'ın 1GHz modeli..alcan oc filan hiç uğraşmıcan..!!
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Miralay25 8 yıl
..........
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geek90 8 yıl
Soğutucu gerçekten çok şekil duruyor doğrusu.
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theyapici 8 yıl
ben 570 den bile umduğumu göremezken 560ı salla hacı eski amp lar yok artık
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Tolgá 8 yıl
Zotactan tiksinmeye başladım.ekran kartında artık msi giga gerisi yalan
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@RİF_D 8 yıl
Sürekli yeni bişeyler çıkıyor,benim kasanında tarihi eser değeri ederinden fazla, teknolojiyle yarış zor zanaat, cepte para yoksa bide of ki ne of.
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Tolgá 8 yıl
Giga soc tek geçenerim
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Humboldt 8 yıl
palitin pcbleriyle aynı pcbye sahip olan üzerindeki gpuya biraz voltaj biraz saat hızı yükseltip satılmakta olan bir kart.

msinin veya gigabytenin pcbsinin fasonu gibi görüyorum düzeltsin zotac artık şu satış politikasını bilmeyen araştırmayanlar atlayıp alıyorlar üzerindeki soğutmaya aldanıp. o parayı verene kadar msi veya gigabyte alınır vrmden pcbsine herşeyiyle çok daha üstün
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