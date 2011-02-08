Zotac, GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition modelini duyurdu

Zotac fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 950MHz GPU, 1900MHz paralel işlemci ve 4400MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI 1.4a konnektörlerine yer verilen GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition ile birlikte Assassin's Creed: Brotherhood oyunu için download kuponu da veriliyor.

Zotac tarafından yakında satışa sunulması beklenen GeForce GTX 560 Ti AMP! Edition'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.