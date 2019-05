Zotac GeForce GTX 570 AMP! Edition modelini tanıttı

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı oyuncularından birisi olan Zotac, GeForce GTX 570 AMP! Edition modelini duyurdu. Referans tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunu kullanıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI desteği de sunuyor.

Grafik işlekm birimi 780MHz'de, paralel işlem birimlri 1560MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Kutu içeriğinde Prince of Persia: The Forgotten Sands oyununa da yer verilen Zotac GeForce GTX 570 AMP! Edition'ın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa şu an için yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.