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Zotac GeForce GTX 570 AMP! Edition modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,9b
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19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı oyuncularından birisi olan Zotac, GeForce GTX 570 AMP! Edition modelini duyurdu. Referans tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunu kullanıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI desteği de sunuyor.

Grafik işlekm birimi 780MHz'de, paralel işlem birimlri 1560MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Kutu içeriğinde Prince of Persia: The Forgotten Sands oyununa da yer verilen Zotac GeForce GTX 570 AMP! Edition'ın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa şu an için yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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Inalough 8 yıl
vapor chamber yeterince verimli
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DH Misafiri 8 yıl
nerede 480 Amp nerede bu amp :D
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miwaly_ 8 yıl
hiçbir getirisi olmadığı halde neden ısrarla bu blower denen fan tasarımını kullanıyorlar anlayabilmiş değilim doğrusu...

bknz; bizzat gtx 260 dan sonra gigabyte gtx 460 oc edition aldım ve hem soğutma performansına hem de sessizliğine hayran kaldım...ne diye bunu kullanıyorlar hala?

başlarda çok ürettiler de ellerindekileri bitirmeye mi çalışıyorlar?
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Tolgá 8 yıl
bu blover fanların cfm si kaç bilen varmı..blower şekilde değilde ortaya bir fan takılsa 92 yada 80 cm daha etkili olmazmı çok mu zor..
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ghost recon advanced 8 yıl
hadi hyırlısı amp ler gelmeye başladı bakalım ilk 8800 gt amp modeli gibi diğer modellerin amp leri tutacakmı
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theyapici 8 yıl
referans tasarıma hız aşırtmayı bende yaparım özel soğutucu takamdıktan sonra bu işin ampı mabpı yok!!!!1
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sahafiec 8 yıl
bu ne biçim AMP yahu, o güzelim soğutucudan vazgeçip bu soğutucu takılır mı hiç...
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adilazimdegilx 8 yıl
AMP 4xx ile milleti kandırmadan adam gibi soğutuculu kartla satış yapınca fazla kar edemedi heralde. Biraz da burdan yolsun bakalım.
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