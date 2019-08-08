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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba sunucular için en hızlı PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu

Toshiba sunucular için PCIe 4.0 standardını temel alan en hızlı SSD modelini duyurdu. Toshiba CM6 SSD okuma hızlarında 6400MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor.
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2019 fuarında PCIe 4.0 teknolojisini destekleyen Ryzen 3 işlemci serisinin duyurulması ile birlikte hızlı bir şekilde ürünlerde bu standardın benimsendiğini görüyoruz. Masaüstü sistemlerin ardından sunucular da PCIe 4.0 standardına kavuşuyor.

Toshiba CM6 özellikleri

Bu hafta bir etkinlik düzenleyen Toshiba sektörün en hızlı PCIe 4.0 SSD modelini tanıttı. Henüz sunucu tarafında PCIe 4.0 SSD görebilmek mümkün olmadığı için bir süre Toshiba bu ünvanı devam ettirecek gibi görünüyor.

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Toshiba CM6 adını taşıyan SSD modeli yeni teknoloji sayesinde PCIe 4.0 x4 üzerinden 6400MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca NVMe 1.4 standardı sayesinde de verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.

2.5 inçlik formatta piyasaya sürülecek olan SSD modeli U.2 bağlantısına sahip. 800GB ile 30TB arasında kapasiteler sunan TOshiba CM6 ayrıca pek çok güvenlik yazılımı ile de destekliyor. Henüz Toshiba CM6 için bir fiyat açıklanmadı.

 


https://www.guru3d.com/news-story/toshiba-cm6-server-ssds-with-pcie-4-06400-mbs-and-up-to-30-tb.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xMANİTUx 5 sa.
Bu tür haberler çoğalacaktır.Çıkan 1_2 ekran kartından başkaları da gelecektir.Önemli olan 4.0 nimetlerinden tam faydalanları tespit etme.
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labtek38 5 sa.
30tb 😳
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sniper23 5 sa.
Hız gerektiren durumlar için çok çok iyi olacaktır.
Ama sağlam bir soğutma şart.
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