Toshiba sunucular için en hızlı PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu

Computex 2019 fuarında PCIe 4.0 teknolojisini destekleyen Ryzen 3 işlemci serisinin duyurulması ile birlikte hızlı bir şekilde ürünlerde bu standardın benimsendiğini görüyoruz. Masaüstü sistemlerin ardından sunucular da PCIe 4.0 standardına kavuşuyor.

Toshiba CM6 özellikleri

Bu hafta bir etkinlik düzenleyen Toshiba sektörün en hızlı PCIe 4.0 SSD modelini tanıttı. Henüz sunucu tarafında PCIe 4.0 SSD görebilmek mümkün olmadığı için bir süre Toshiba bu ünvanı devam ettirecek gibi görünüyor.

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Toshiba CM6 adını taşıyan SSD modeli yeni teknoloji sayesinde PCIe 4.0 x4 üzerinden 6400MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca NVMe 1.4 standardı sayesinde de verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.

2.5 inçlik formatta piyasaya sürülecek olan SSD modeli U.2 bağlantısına sahip. 800GB ile 30TB arasında kapasiteler sunan TOshiba CM6 ayrıca pek çok güvenlik yazılımı ile de destekliyor. Henüz Toshiba CM6 için bir fiyat açıklanmadı.