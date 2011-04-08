Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Zotac, su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Çin pazarı için hazırlanan ekran kartı, referans baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilirken, sahip olduğu güçlü soğutucu ile hız aşırtma tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 512x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi), 384-bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor.

Grafik işlem birimi 820MHz'de, paralel işlemcileri 1640MHz'de ve bellekleri de 4400MHz'de görev yapan ekran kartı, su soğutma bloğu ile gelen benzer çözümlerden farklı olarak aynı zamanda radyatöre de sahip olduğu için su soğutma sistemine gereksinim duymuyor. Üzerinde bir adet 8pin ve bir adet te 6pin güç konnektörü bulunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör desteği içinse 3DVision Surround teknolojileriyle uyumlu olan kartın fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmazken, ilk etapta sadece Uzakdoğu pazarlarında olacağı belirtiliyor.