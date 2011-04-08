Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
1
27
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zotac su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Zotac, su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Çin pazarı için hazırlanan ekran kartı, referans baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilirken, sahip olduğu güçlü soğutucu ile hız aşırtma tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 512x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi), 384-bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor.

Grafik işlem birimi 820MHz'de, paralel işlemcileri 1640MHz'de ve bellekleri de 4400MHz'de görev yapan ekran kartı, su soğutma bloğu ile gelen benzer çözümlerden farklı olarak aynı zamanda radyatöre de sahip olduğu için su soğutma sistemine gereksinim duymuyor. Üzerinde bir adet 8pin ve bir adet te 6pin güç konnektörü bulunan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör desteği içinse 3DVision Surround teknolojileriyle uyumlu olan kartın fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmazken, ilk etapta sadece Uzakdoğu pazarlarında olacağı belirtiliyor.

Zotac su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 8 yıl
zotac tan değil de msı dan beklerdim böyle bir hamle ama zotac ' da iyi iş çıkarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl
vallahi iyi yapmışlar, dün mw2 oynarken, twin frozr ii gtx580'in belleklerini soğutan plaka elimi yaktı
, vallahi doğru söylüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redalert2 8 yıl
artık bilgisayarların da yağına suyuna mı baktırıcaz. cemil usta aç tükkanı ben geldim.su kaynatacak ekran kartları buharlar çıkacak.off.. :oP teknoloji gelişiyormu gerçekten.şu fanlardan soğutmalardan kurtulamadı bu iş.ısı varsa kayıp vardır. kayıp varsa olmamıştır o iş. üstünde soğutucu demir bile olmayan ekran kartlarını hatırladım birden.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tony Tony 8 yıl
OC için ideal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 8 yıl
Borunun boyu kısa gibi. Radyatörü kasanın önüne mi takacaz ancak oraya yeter:D Kasanın altı müsait olursa ekran kartının altına da takılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl

lnfoman

Borunun boyu kısa gibi. Radyatörü kasanın önüne mi takacaz ancak oraya yeter:D Kasanın altı müsait olursa ekran kartının altına da takılabilir.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 8 yıl
Zotac ta beni amp2ile şaşırtmış hayran bırakmıştı.Harika olmuş benim yıllar önce düşündüğümü şimdi yaptılar.Fiyat hakkında bilgi varmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BraVe_06 8 yıl
Kartı o kadar ince yapmışlar bari tek slot yapsalardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thepunisherWZ 8 yıl
BraVe_06

Kartı o kadar ince yapmışlar bari tek slot yapsalardı.


Aynı şeyi düşünüyordum.



NECROCYBER

ssen 590la karıştırdın heralde:))


Aynı şekilde; aynı şeyi düşünüyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
ssen 590la karıştırdın heralde:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miracorhan 8 yıl
oc için ideal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl
Komik, o incecik 120m radyotör üst seviye bir heatsinkden performansı düşüktür. bkz. corsair h50
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
gtx580 yanmıyorduki zaten nerden cıkardın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl

NECROCYBER

gtx580 yanmıyorduki zaten nerden cıkardın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 8 yıl
Gerçekten güzel bir urun fiyat farkı fazla olmazsa satıcaktır bence 1000tl ise 1200tl alınır bence güzel oc edilebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
işte bu GTX 580 ın yanması biraz daha zor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 8 yıl

selahattin1987

işte bu GTX 580 ın yanması biraz daha zor..

580 ve yanmak...?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11894 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, zotac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -6- 8 yıl Lenovo ideapad Z560 video inceleme "Core i5 460M, Geforce M310, 4GB bellek, Rahat klavye" 8 yıl Mobee Nett Tablet 7 video inceleme 8 yıl "Bulut Bilişim nedir?" Yeni nesil veri yönetimi teknolojilerine ait tüm detaylar bu röportajda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim