Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac, GeForce GTX 480 AMP! Edition ile birlikte Razer DeathAdder oyuncu faresini verecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,3b
1
62
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zotac, ürün gamındaki en hızlı model olan GeForce GTX 480 AMP! Edition ile birlikte Razer DeathAdder oyuncu faresini vereceğini açıkladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition, 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Zalman'ın VF3000 soğutucusu ile donatılan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan kartın grafik işlem birimi 756MHz'de, bellekleri de 3800MHz'de çalışıyor. 4 yollu SLI desteğine ve 3DVision Surround teknolojisine destek sunan ekran kartında, iki adet DVI ve bir adet Mini HDMI konnektörüne yer veriliyor.

Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition ile verilecek Razer Death oyuncu faresi ise 3500 dpi lazer sensöre, 5 adet programlanabilir butona, Hyperesponse tuşlarına, altın kaplı USB konnektörüne ve ultra-ince teflon ayaklara sahip olan fare, sağ elini kullanan oyuncular için tasarlanmış. Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel paketin fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Slayer_ 9 yıl
Türkiyede maalesef vermiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 9 yıl
AMP! editionların dizaynı ve fan olay gerçekten güzel ama o kadar abartı rakamı hakediyor mu tartışılır?
GTX 260 amp! de bile abartı fan vardı, bunu düşünemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
o kartı alacak olan adamın zaten faresi vardır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 9 yıl

Batuist
o kartı alacak olan adamın zaten faresi vardır...

ne kadar dar düşunuyorsun kardeş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 9 yıl
Biraz dalga geçer gibi geldi bana...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 9 yıl
micsft 3.0 maouse versin almassam :D pc mac olsun :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dante 9 yıl
O değil de polonyadan gelirken bir mouse aldım manta marka. yok böyle bişey ya 15 dolar hem de. tam oyuncu mouse'u profesyonel yapmışlar, ele de öyle güzel oturuyor çok ergonomik olmuş. dpi'sini mouse üzerinden ayarlıyorsun her dpi'de ayrı renkte yanıyor mouse un ışıkları, 3 ayrı dpi ayarı var falan çok hoşuma gitti 6 ay oldu alalı taş gibi mouse. yurtdışında adı sanı duyulmamış profesyonel çeşitli mouselar var böyle. razermış yok logitechmiş cart curtmuş sırf markasına para veriyor millet. versinler aynen böyle devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorgoaxion 9 yıl
höyt 9400 gt me laf ettirmem:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Fare vereceğine Mini HDMİ kablosu verseymişte, millet birde kablo masrafına girmeseymiş. Gerçi akıl karı olmayan 480 alan birde kablo alıverir canım !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 9 yıl
öyle fakat razerda o kadar kaliteli bi marka. İnsanın eline oturmayacak bi fare yapmasıda beklenemez dimi... O kadar arge çalısmaları yapıyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
şeker verir gibi.mause veriyoruz tipi bişi olmuş.umarım mause efendi fazla bozmaz fiyatı düşürceği yerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mumak 9 yıl
aynı fiyat atalığında olsa ben öyle bi değişirimki razer i a4 e
ama gel görki fiyatları çok yüksek razer in
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 9 yıl
Hayatım boyunca tüm oyunlarımı A4 Tech lerle oynadım kesinlikle ele oturan en iyi kablolu maus diyebilirim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FasTBoY 9 yıl
Amp! Edition + Razer DeathAdder Mouse + Özel Soğutucu
Fiyatı herhalde 1500TL'nin üzerinde olur artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18260 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Razer ve
2 etiket daha geforce zotac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim