Zotac, GeForce GTX 480 AMP! Edition ile birlikte Razer DeathAdder oyuncu faresini verecek

Zotac, ürün gamındaki en hızlı model olan GeForce GTX 480 AMP! Edition ile birlikte Razer DeathAdder oyuncu faresini vereceğini açıkladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition, 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Zalman'ın VF3000 soğutucusu ile donatılan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan kartın grafik işlem birimi 756MHz'de, bellekleri de 3800MHz'de çalışıyor. 4 yollu SLI desteğine ve 3DVision Surround teknolojisine destek sunan ekran kartında, iki adet DVI ve bir adet Mini HDMI konnektörüne yer veriliyor.

Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition ile verilecek Razer Death oyuncu faresi ise 3500 dpi lazer sensöre, 5 adet programlanabilir butona, Hyperesponse tuşlarına, altın kaplı USB konnektörüne ve ultra-ince teflon ayaklara sahip olan fare, sağ elini kullanan oyuncular için tasarlanmış. Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel paketin fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.