Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki amiral gemisi GeForce GTX 580 için özel tasarımlı modeller de görünmeye başladı. Firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Zotac'ın GeForce GTX 580 Extreme Edition modeline ait ilk detaylar geldi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu yüksek kaliteli komponentler, özelleştirilmiş baskılı devre, güç tasarımı ve soğutucusu ile fark yaratmayı başarıyor. Açıklanan bilgilere göre 16 fazlı güç tasarımına sahip olan ve tantalum kapasitör gibi detaylarla donatılan kart, hız aşırtma tutkunlarının dikkat çekecek gibi görünüyor.

384-bit bellek veri yollu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ekran kartının soğutulması için 120mm çapında iki adet fana sahip özel bir soğutucu çözümüne yer verilecek. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak sahip olduğu özellikler dikkate alındığında fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkan ekran kartında bir adet 6pin ve bir adet 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörüne yer veriliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen SLI destekli ekran kartının ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition
Tam Boyutta Gör

Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition
Tam Boyutta Gör

Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition
Tam Boyutta Gör

Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sunbuloglu 8 yıl
Kesinlikle 3 slotluk bir kart olur. SLI için uygun olmaz sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl
Zotac bu ürün ile kendini aşmış, stok soğutuculu, referans PCB'li ürünler ile 30mhz OC yapıp AMP! diye +75 dolara sattıktan sonra ZOTAC için PCB'nin komponentlerinin değişmesi büyük bir gelişme fakat sadece faz yükseltmek hiçbir işe yaramaz, çünkü MSI GTX 580 LIGHTNING geliyor, bu ürün varken kimse sadece zotacın fazlarının artırılmış kartlarına bakmaz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


GTX 480'de bile bu kadar kaliteli ve hiçbir kartda olmayan bazı komponentler kullanıldıktan sonra 580 ile nasıl bir bomba gelecek merak konuusu.

Biriside AMP kartlar kaliteli diye bir saçma yorum yapmış, ZOTAC eski tüm AMP kartlarında piyasadaki en ucuz kart ile aynı PCB'yi kullanıyordu hiçbir kalite farkı yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xtyper 8 yıl
zotac farkını koydu gene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
güzel bi kart daha geliyor demek bakalım fiatıda ne kadar güzel olacak






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
katılıyorum 6950 daha mantıklı gibime geldi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 8 yıl
Kendi çalıp oynayan elemanlar.Sakin olun.Terbiyesizliğe gerek yok.Ben sadece yorum yaptım.Anlayan anlar.Siz kendi işinize bakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 8 yıl
canavar kart olacak ama parası da canavar olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 8 yıl
Bu kart çıkarsa mutlaka bir testini görmek isteriz OC potansiyeli ne durumda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
günlük 1 ghz olması lağzım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Sigortalar 500-600 Watt ile atar mı hiç. Benim şu an prizde elektrikli ısıtıcı takılı da 2000 Watt olduğu halde tüm gece açık hiç birşey atmıyor.
Tabi şaka bir yana fiyatı abartı yüksek olacağı için aynı fiyat veya yakın fiyat olursa bunun yerine 2 tane 6970 daha iyi olabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t3 8 yıl

OverClocKing

Sigortalar 500-600 Watt ile atar mı hiç. Benim şu an prizde elektrikli ısıtıcı takılı da 2000 Watt olduğu halde tüm gece açık hiç birşey atmıyor.

Tabi şaka bir yana fiyatı abartı yüksek olacağı için aynı fiyat veya yakın fiyat olursa bunun yerine 2 tane 6970 daha iyi olabilir...

2 tane 6970 fiyatına çıkması mumkun değil ama 2 6950 fiyatına çıkar kesin. Bu durumda yine 6950CF daha mantıklı olur tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuitarMania 8 yıl

OverClocKing

Sigortalar 500-600 Watt ile atar mı hiç. Benim şu an prizde elektrikli ısıtıcı takılı da 2000 Watt olduğu halde tüm gece açık hiç birşey atmıyor.

Tabi şaka bir yana fiyatı abartı yüksek olacağı için aynı fiyat veya yakın fiyat olursa bunun yerine 2 tane 6970 daha iyi olabilir...


Evde sadece pc mi çalışıcak ama 2000watt'ın yanına bu kartın oclisi oyunda 500-600w çeker. Al sana tehlike

İşin espriden ibaret olduğunu anlamışsınızdır güç tüketiminin fazla olduğunu söylemek için demiştim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 8 yıl
Bıraksınlar faz maz ayaklarını.Satamayacaksınız işte milletin aklını çelmek için gereksiz modifikasyonlar yapılıyor.Bir gtx 460 neyinize yetmiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 8 yıl

aydogdu1453

Bıraksınlar faz maz ayaklarını.Satamayacaksınız işte milletin aklını çelmek için gereksiz modifikasyonlar yapılıyor.Bir gtx 460 neyinize yetmiyor.

Bak sen hele şu işe
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
kart sınıfının en iyilerinden biri olcak gibi görünüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuitarMania 8 yıl
Oc ile çok çekiyodu fazların eğer gerçekten watta etkisi olursa belki daha az güç ile daha fazla overclock olabilir. Ama eğer güç tüketimi DH'nın incelemesinden daha fazla olursa sigortalar atar demedi demeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 8 yıl

Batuist

kart sınıfının en iyilerinden biri olcak gibi görünüyor..

Kesinlikle katılıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 8 yıl
Amp gibi buda 3 slot yer kaplamasa iyi olur. Fiyatı normalden fazla olacağı kesin ama oc kapasitesini normalden ne kadar fazla aşar bunu görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12468 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, özel tasarım ve
2 etiket daha overclock zotac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: HP Envy 14 video inceleme 8 yıl Dijital Perde Bölüm 1 8 yıl Tivibu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim