Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition

Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki amiral gemisi GeForce GTX 580 için özel tasarımlı modeller de görünmeye başladı. Firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Zotac'ın GeForce GTX 580 Extreme Edition modeline ait ilk detaylar geldi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu yüksek kaliteli komponentler, özelleştirilmiş baskılı devre, güç tasarımı ve soğutucusu ile fark yaratmayı başarıyor. Açıklanan bilgilere göre 16 fazlı güç tasarımına sahip olan ve tantalum kapasitör gibi detaylarla donatılan kart, hız aşırtma tutkunlarının dikkat çekecek gibi görünüyor.

384-bit bellek veri yollu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ekran kartının soğutulması için 120mm çapında iki adet fana sahip özel bir soğutucu çözümüne yer verilecek. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak sahip olduğu özellikler dikkate alındığında fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkan ekran kartında bir adet 6pin ve bir adet 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörüne yer veriliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen SLI destekli ekran kartının ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise henüz açıklanmadı.