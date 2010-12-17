Zotac'dan 16 fazlı güç tasarımına sahip GeForce GTX 580 Extreme Edition

Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki amiral gemisi GeForce GTX 580 için özel tasarımlı modeller de görünmeye başladı. Firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Zotac'ın GeForce GTX 580 Extreme Edition modeline ait ilk detaylar geldi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu yüksek kaliteli komponentler, özelleştirilmiş baskılı devre, güç tasarımı ve soğutucusu ile fark yaratmayı başarıyor. Açıklanan bilgilere göre 16 fazlı güç tasarımına sahip olan ve tantalum kapasitör gibi detaylarla donatılan kart, hız aşırtma tutkunlarının dikkat çekecek gibi görünüyor.
384-bit bellek veri yollu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ekran kartının soğutulması için 120mm çapında iki adet fana sahip özel bir soğutucu çözümüne yer verilecek. Saat hızları henüz açıklanmayan ancak sahip olduğu özellikler dikkate alındığında fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkan ekran kartında bir adet 6pin ve bir adet 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörüne yer veriliyor.
Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen SLI destekli ekran kartının ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise henüz açıklanmadı.
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GTX 480'de bile bu kadar kaliteli ve hiçbir kartda olmayan bazı komponentler kullanıldıktan sonra 580 ile nasıl bir bomba gelecek merak konuusu.
Biriside AMP kartlar kaliteli diye bir saçma yorum yapmış, ZOTAC eski tüm AMP kartlarında piyasadaki en ucuz kart ile aynı PCB'yi kullanıyordu hiçbir kalite farkı yoktur.
Tabi şaka bir yana fiyatı abartı yüksek olacağı için aynı fiyat veya yakın fiyat olursa bunun yerine 2 tane 6970 daha iyi olabilir...
2 tane 6970 fiyatına çıkması mumkun değil ama 2 6950 fiyatına çıkar kesin. Bu durumda yine 6950CF daha mantıklı olur tabi
Evde sadece pc mi çalışıcak ama 2000watt'ın yanına bu kartın oclisi oyunda 500-600w çeker. Al sana tehlike
İşin espriden ibaret olduğunu anlamışsınızdır güç tüketiminin fazla olduğunu söylemek için demiştim
Bak sen hele şu işe
Kesinlikle katılıyorum..