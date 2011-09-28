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Zotac'dan PCI ve PCIe x1 uyumlu GeForce GT 520 ekran kartları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
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10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan PCI ve PCIe x1 uyumlu GeForce GT 520 ekran kartları
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Son dönemde daha çok kompakt boyutlu anakartlarıyla gündeme gelen Zotac, Kepler mimarisini temel alan yeni nesil GeForce serisi öncesinde ürün gamını farklı ihtiyaçlara yönelik alternatif modellerle güncelledi. Düşük profilli baskılı devre kullanan GeForce GT 520 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırlayan Zotac, geleneksel modellerden farklı olarak yeni çözümlerinden birinde PCI diğerinde ise PCIe x1 arabirimine destek sunuyor.
Arabirim farklılığı dışında aynı özellikleri paylaşan kartlar, 48x CUDA çekirdeği, 64-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB DDR3 bellek ile geliyorlar. Grafik işlem birimleri 810MHz'de, CUDA çekirdekleri yani paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 1333MHz'de görev yapan kartlardan PCI destekli model pasif, PCIe x1 destekli model ise aktif soğutma ile geliyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine destek sunan yeni kartlarda görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVı ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. 
Yakın zamanda satışa sunulması beklenen ekran kartlarının fiyatı ise açıklanmadı. 
Zotac'dan PCI ve PCIe x1 uyumlu GeForce GT 520 ekran kartları
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DH Misafiri 8 yıl
leon-x kadar saçma sistem toplayan yok bu forumda.
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şoray uzun yolda 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

leon-x kadar saçma sistem toplayan yok bu forumda.

seni kızdırmış sanki:DDD
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Tolgá 8 yıl
Her kullanıcıda olması lazım yuvada yada kartta sorun olduğunda yada ana gpuya yanlış bios yazınca.
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şoray uzun yolda 8 yıl
s3 trio varken gereksiz.
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M@U 8 yıl
Fazladan pci-e 16x slotu olmayıp PhysX'i kullanmak isteyenler için ideal.
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emrebo 8 yıl
İş hattı için kullanılan sistemlerde mantıklı bir tercih olabilirde , umarım hazır pc firmaları bu pcie-x 1 li kartı pc'lerine koyupta "gel vatandaş gel Crysis 2 yi bile açıyor bu kart" diye bir üslup kullanmazlar umarım...
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webmaster-mt 8 yıl
o bu diilde tam yedek kartı varya bundan bi tane durucak kenarda asıl kartında bi problem yaşadığında takıcan hemen pci varsa pci a pci-ex1 varsa da pci-ex1 e idare edicek adamı :)

yada ben pek yeni oyun oynamam pek iyi bi kart istemeyen oyun oynuyorum diyorsan bunu alırsın
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Gezginoğlu 8 yıl
Fiyat açıklanmamış.
80-100$ isterlerse hiç şaşmam.
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