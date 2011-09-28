Zotac'dan PCI ve PCIe x1 uyumlu GeForce GT 520 ekran kartları

Son dönemde daha çok kompakt boyutlu anakartlarıyla gündeme gelen Zotac, Kepler mimarisini temel alan yeni nesil GeForce serisi öncesinde ürün gamını farklı ihtiyaçlara yönelik alternatif modellerle güncelledi. Düşük profilli baskılı devre kullanan GeForce GT 520 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırlayan Zotac, geleneksel modellerden farklı olarak yeni çözümlerinden birinde PCI diğerinde ise PCIe x1 arabirimine destek sunuyor.

Arabirim farklılığı dışında aynı özellikleri paylaşan kartlar, 48x CUDA çekirdeği, 64-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB DDR3 bellek ile geliyorlar. Grafik işlem birimleri 810MHz'de, CUDA çekirdekleri yani paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 1333MHz'de görev yapan kartlardan PCI destekli model pasif, PCIe x1 destekli model ise aktif soğutma ile geliyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi Nvidia teknolojilerine destek sunan yeni kartlarda görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVı ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen ekran kartlarının fiyatı ise açıklanmadı.