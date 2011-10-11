Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zune taşınabilir medya oynatıcıları tarihe karışıyor

7 yıl
13,3b
1
12
Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Redmond'lı yazılım devi Microsoft, mobil alandaki enerjisini Windows Phone platformuna odaklamasının ardından, bundan böyle Zune adı altında donanımsal çözüm üretmeyeceğini duyurdu. Hatırlanacağı üzere Microsoft,  benzer açıklamayı geçtiğimiz hafta içerisinde Zune'un sitesinden yapmış; ancak kısa süre geçmeden "yanlışlık" yapıldığını belirterek açıklamayı sitesinden kaldırmıştı.
İkinci defa yapılan açıklamada taşınabilir müzik ve video stratejilerinin Windows Phone üzerinden yürütülmesinden dolayı Zune markası altında taşınabilir medya oynatıcısı üretimi yapılmayacağı belirtildi.
Microsoft, birinci nesil Zune olarak da bilinen Zune 30'u 2006 yılında satışa sunmuş; takip eden yıllarda da ailenin yeni jenerasyon üyelerini teknoloji severlerin kullanımına sunmuştu. Ailenin en popüler, en güçlü ve en genç üyesi olan 4.Nesil Zune; daha bilinen adıyla Zune HD ise 16 ve 32GB'lık iki farklı kapasite seçeneği ile 2009 yılında gün yüzüne çıkmış; 2010 yılında ise  64 GB'lık model de alternatifler arasına eklenmişti.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
octaduce888 6 yıl
bu ses kartlarından tutunda her türlü cihazına kadar geçerli.. al birini vur öteki hepsi aynı bunların..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 6 yıl octaduce888
octaduce888

bu ses kartlarından tutunda her türlü cihazına kadar geçerli.. al birini vur öteki hepsi aynı bunların..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bütün konuları hortlatmak nasıl bir duygu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Batuist
kaç tane firma biliyorsunuz ki uzun yıllar desteği kesmeden ürettiği ve sattığı cihaza sahip çıkan? mesela bir creative gibi bir firma varkı yapabildiği halde sırf yenilerinin satması için bilinçli bir şekilde ürettiği ürünlere bir zaman sonra destek vermeyen.. bu ses kartlarından tutunda her türlü cihazına kadar geçerli.. al birini vur öteki hepsi aynı bunların..

Batu haklısın. Çok az firma var. Bende de Cowon D2 var. D2+ a firmware güncellemiştim. Çok iyi bir cihaz. Sorunsuz ve Cowon D2+ şu an halen satışta ve benim D2 ile aynı. Ve ben alalı 4-5 yıl oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unyeee 7 yıl
teknoloji eskidiği zaman rafa kaldırırlır ne yani ipod classic de piyasadan kalkacak deniliyor zamanında çok popüler olmasına rağmen !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nejat_80 7 yıl
şaka gibi, bu cihazlara tonla para yatıranlar ne olacak, gelde bundan sonra microsoft tekeline güven.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
kaç tane firma biliyorsunuz ki uzun yıllar desteği kesmeden ürettiği ve sattığı cihaza sahip çıkan? mesela bir creative gibi bir firma varkı yapabildiği halde sırf yenilerinin satması için "bilinçli" bir şekilde ürettiği ürünlere bir zaman sonra destek vermeyen.. bu ses kartlarından tutunda her türlü cihazına kadar geçerli.. al birini vur öteki hepsi aynı bunların..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
Satacağını sattı demekki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
Teknolojiyi ihtiyaca göre şekillendiriyor mikrosoft.Normaldir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 7 yıl
Satarken iyi şimdi desteği kesiyorlar güzel politika
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 7 yıl carter
carter7415

Satarken iyi şimdi desteği kesiyorlar güzel politika


Parayı götürdüler, şimdi alanlar düşünsün diyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbahadir07 7 yıl
Halo edition kullanıcısıyım boyutları haricinde müzemmel cihaz. Şahsi fikrim touch tadında özellikler olsaydı bence piyasadan silinmezdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13273 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Elektronik Cihazlar, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl iPhone 4S'nin performans sonuçları ve parça maliyetleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim