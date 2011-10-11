Zune taşınabilir medya oynatıcıları tarihe karışıyor

Redmond'lı yazılım devi Microsoft, mobil alandaki enerjisini Windows Phone platformuna odaklamasının ardından, bundan böyle Zune adı altında donanımsal çözüm üretmeyeceğini duyurdu. Hatırlanacağı üzere Microsoft, benzer açıklamayı geçtiğimiz hafta içerisinde Zune'un sitesinden yapmış; ancak kısa süre geçmeden "yanlışlık" yapıldığını belirterek açıklamayı sitesinden kaldırmıştı.

İkinci defa yapılan açıklamada taşınabilir müzik ve video stratejilerinin Windows Phone üzerinden yürütülmesinden dolayı Zune markası altında taşınabilir medya oynatıcısı üretimi yapılmayacağı belirtildi.

Microsoft, birinci nesil Zune olarak da bilinen Zune 30'u 2006 yılında satışa sunmuş; takip eden yıllarda da ailenin yeni jenerasyon üyelerini teknoloji severlerin kullanımına sunmuştu. Ailenin en popüler, en güçlü ve en genç üyesi olan 4.Nesil Zune; daha bilinen adıyla Zune HD ise 16 ve 32GB'lık iki farklı kapasite seçeneği ile 2009 yılında gün yüzüne çıkmış; 2010 yılında ise 64 GB'lık model de alternatifler arasına eklenmişti.