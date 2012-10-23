Zynga 3 stüdyosunu kapatıyor, işten çıkarmalara başlıyor





Facebook'un dünya çapında popüler olmasıyla başlayan süreçte, sosyal ağ üzerinde oynadığımız fenomen FarmVille yapımıyla adını duyuran Zynga girişimi, kısa süre sonra pek çok oyunuyla sosyal oyun sektörünün zirvesine yerleşmiş ve 7 milyar dolarlık dev bir şirket haline gelmişti.





Mobil platformlarda da önemli yapımlara imza atan Zynga son günlerde mali bir sarsıntı içerisine girmiş durumda.





Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre firma Boston, Austin ve Şikago şehirlerindeki stüdyolarına kilit vurmak üzere. Sonrasında ise 100'den fazla çalışanın işine de son verilecek. Haberlerin bazı Zynga çalışanları tarafından da teyit edildiği belirtiliyor.





Kapatılacak stüdyolar EA firması ile Sims Social'a benzediği için davalık olan The Ville ve Zynga Bingo yapımlarını geliştirmişti. Ayrıca ismi bilinmeyen yeni bir yapım da bu stüdyolarda hazırlanmaktaydı.





Zynga'nın hisselerinde de düşüş yaşanıyor. Özellikle Draw Something geliştiricisi OMGPOP firmasının 200 milyon dolara satın alınmasının yatırımcılar arasında endişeye yol açtığı ifade ediliyor. Yarın açıklanacak mali çeyrek raporuna da bu düşüşün yansıyacağı görüşü hakim.









https://twitter.com/303/status/260801024732827649