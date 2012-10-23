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Zynga 3 stüdyosunu kapatıyor, işten çıkarmalara başlıyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un dünya çapında popüler olmasıyla başlayan süreçte, sosyal ağ üzerinde oynadığımız fenomen FarmVille yapımıyla adını duyuran Zynga girişimi, kısa süre sonra pek çok oyunuyla sosyal oyun sektörünün zirvesine yerleşmiş ve 7 milyar dolarlık dev bir şirket haline gelmişti.

Mobil platformlarda da önemli yapımlara imza atan Zynga son günlerde mali bir sarsıntı içerisine girmiş durumda.

Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre firma Boston, Austin ve Şikago şehirlerindeki stüdyolarına kilit vurmak üzere. Sonrasında ise 100'den fazla çalışanın işine de son verilecek. Haberlerin bazı Zynga çalışanları tarafından da teyit edildiği belirtiliyor.

Kapatılacak stüdyolar EA firması ile Sims Social'a benzediği için davalık olan The Ville ve Zynga Bingo yapımlarını geliştirmişti. Ayrıca ismi bilinmeyen yeni bir yapım da bu stüdyolarda hazırlanmaktaydı.

Zynga'nın hisselerinde de düşüş yaşanıyor. Özellikle Draw Something geliştiricisi OMGPOP firmasının 200 milyon dolara satın alınmasının yatırımcılar arasında endişeye yol açtığı ifade ediliyor. Yarın açıklanacak mali çeyrek raporuna da bu düşüşün yansıyacağı görüşü hakim.



https://twitter.com/303/status/260801024732827649 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krone 6 yıl
Bu tarz oyunlar zaten cok uzun omurlu degil.
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Public_Enemy 6 yıl
aman ne sevindim, aç gözlü bir firma
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MrDj 6 yıl
4 facebook hesabım vardı kapattım kısa süre çiftlik oyunu oynadım sıkıyor bahçeye gidip biber toplamak bile çiftlik oyunu oynamaktan daha iyi.sürekli bir yenileme söz konusu değil.bu tarz oyunlar alternatif bile değil.sadece biraderin facebook adresinde çiftlik oyunu oynuyoruz.komşu olaylarına baktığımda kimse girmiyor.tarlalar olduğu gibi duruyor.işten çıkaranlara geçmiş olsun diyelim.
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Umutcan 6 yıl
Batsa birçok kişi açısından hayırlı olur, oyuncularına verdikleri değer ortada. Oyunlarındaki hileler yüzünden birçok kişinin emeği çöpe gitti.
Gözünü sadece para hırsı bürümüş, karşılığında hizmet sağlamayan bir firma. Tıpkı Gamersfirst gibi.
Bu tarz firmaların oyunlarını oynamayarak tepki gösterilmesi lazım zaten.
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naruterme 6 yıl
Zynga çok hızlı büyüdü, bir o kadar da hızlı küçülecek.

Saygılar, naruterme
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auersou 6 yıl
Daha doğrusu okey,poker vs. hariç oyunlara pek girmiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sharelock 6 yıl
Emek harcamıyorlardı zaten dandik çiftlik oyunuyla mı piyasa da tutunacaklardı?
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afk1905 6 yıl
Bu tarz web tabanlı oyunlar başlarda insanlarda bağımlılık yapıyor ama sonrasında yavaş yavaş bırakılıyor, gelip geçici bir heves denebilir. Agresif büyümenin ardından oluşan bu durumu sanırım böyle açıklayabiliriz.
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MERCURY2000 6 yıl
Agresif büyümenin sonuçları. Birden ne yapacaklarını şaşırdılar farmville sonrası pek başarılı yapımlar ortaya koyamadılar. Böyle olacağı zaten belliydi.
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Mr.Lazyy 6 yıl
Muharrem İNCE'nin meclis kürsüsün de söylediği bir söz(Çınar-Kabak Çekirdeği ilişkisi)tam da bu durumu açıklıyor.
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alemburda34 6 yıl
eski kullanımı azaldı en son farmville ye girmeyeli rahat 2 yıl olmuştur. Daha doğrusu okey,poker vs. hariç oyunlara pek girmiyorum.
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