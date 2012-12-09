Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zynga, çizgi roman tadında aksiyon oyunu Respawnables’ı Kanada App Store üzerinde indirmeye sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
860
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zynga ve Digital Legends tarafından bir süredir geliştirilmekte olan çizgi roman tadında üçüncü şahıs aksiyon oyunu Respawnables, Kanada App Store üzerinde indirmeye sunuldu.

Team Fortress 2 ve Battlefield Heroes yapımlarından esinlenen oyunda, Freemium sistemi uygulanırken, size sunulan 15 farklı silahı ister seviye atladıkça, isterseniz de uygulama içi satın alma ile güçlendirebilirsiniz. Aldığınız kıyafetler de oyundaki bazı yeteneklerinize ekstra katkı yapıyor.

Oyun düşmanlarınızı öldürdüğünüz ve mini görevleri yerine getirdiğiniz bir tekli oyun modu sunarken, çoklu oyun modu ise oldukça ilgi çekici.

Çevrimiçi olarak ister grup olarak isterseniz de tek olarak pek çok zengin harita üzerinde diğer oyuncularla mücadele edebilirsiniz. 

Oynanış açısından da oldukça kolay olan oyun, bununla birlikte uygulama içi satın alma yoluyla en iyi silahlara sahip olma imkanı nedeniyle, adaletsiz bir yapıya dönüşebilir.

Oyun, iPhone 4, iPod touch 4G ve ilk nesil iPad ve sonrası cihazlarla uyumlu. Oyunun ay sonunda uluslararası iOS uygulama mağazalarına da gelmesi bekleniyor.
Zynga, çizgi roman tadında aksiyon oyunu Respawnables’ı Kanada App Store üzerinde indirmeye sundu
Tam Boyutta Gör


http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPad/The+Respawnables/news.asp?c=47160 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pobjeda 6 yıl
Takip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Zynga adını gördüğünüz yerden koşar adımlarla uzaklaşın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy Templar 6 yıl
güzele benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Building 6 yıl
Resime bakılırsa güzel gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl TG: "Hacker'ların karanlık dünyası" TTNET Bizi izliyor mu? Türkiye Siber Savaşa hazır mı? Tamer Şahin'in anlatımıyla ekranlarınızda! video şov 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S IV, 6.1-inç akıllı telefon, iPhone uyumlu Casio Gshock ve çok daha fazlası... 6 yıl Uygulama Haber 33. Bölüm "Heroes of Order & Chaos ,500px, Bladeslinger ve daha fazlası..." 6 yıl A4 Tech Bloody V7 Oyuncu Faresi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim