Zynga, çizgi roman tadında aksiyon oyunu Respawnables’ı Kanada App Store üzerinde indirmeye sundu

Zynga ve Digital Legends tarafından bir süredir geliştirilmekte olan çizgi roman tadında üçüncü şahıs aksiyon oyunu Respawnables, Kanada App Store üzerinde indirmeye sunuldu.





Team Fortress 2 ve Battlefield Heroes yapımlarından esinlenen oyunda, Freemium sistemi uygulanırken, size sunulan 15 farklı silahı ister seviye atladıkça, isterseniz de uygulama içi satın alma ile güçlendirebilirsiniz. Aldığınız kıyafetler de oyundaki bazı yeteneklerinize ekstra katkı yapıyor.





Oyun düşmanlarınızı öldürdüğünüz ve mini görevleri yerine getirdiğiniz bir tekli oyun modu sunarken, çoklu oyun modu ise oldukça ilgi çekici.





Çevrimiçi olarak ister grup olarak isterseniz de tek olarak pek çok zengin harita üzerinde diğer oyuncularla mücadele edebilirsiniz.





Oynanış açısından da oldukça kolay olan oyun, bununla birlikte uygulama içi satın alma yoluyla en iyi silahlara sahip olma imkanı nedeniyle, adaletsiz bir yapıya dönüşebilir.





Oyun, iPhone 4, iPod touch 4G ve ilk nesil iPad ve sonrası cihazlarla uyumlu. Oyunun ay sonunda uluslararası iOS uygulama mağazalarına da gelmesi bekleniyor.





http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPad/The+Respawnables/news.asp?c=47160