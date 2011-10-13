Zynga'dan yeni oyun Mafia Wars 2 yayına başladı

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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook üzerinde oynanan oyunlar da artık çok büyük duruma geldi. Facebook oyunları dendiğinde de akla ilk gelen Zynga firması oluyor. Firma Facebook üzerinde en popüler oyunlardan olan Mafia Wars yapımının ikincisini oyunseverlerin beğenisine sundu.Mafya temalı bir dünyada geçen Mafia Wars 2 ilk versiyona oranla büyük değişikliklere uğradı. Artık oyuncu avatarları oyun esnasında, evini dizayn ederken veya 7 farklı dünyayı fethederken hareket edebiliyor. Arayüz de eskisinden oldukça farklı. Bu açıdan CityVille ve Grand Theft Auto birleşimi olarak görülebilir.Mafia Wars 2 daha çok kişiselleştirme üzerine yoğunlaşıyor. 300'den fazla silah, zırh ve araç seçilebilir durumda. Bu sayede oyuncular bosslara ve rakiplerine karşı daha da güçleniyor. Ayrıca ekibinin yardımıyla veya yardımı olmadan dövüş arenalarında oyun içi rakipleri ile mücadele edebiliyor.Oyunda dil desteği de arttırılmış. Türkçe'de dahil 16 dilde oynanabiliyor. Yeni oyunun ilki kadar popüler olup olmayacağını zaman gösterecek. Mafia Wars 2 an itibariyle oynayabilir durumda.