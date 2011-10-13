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Zynga'dan yeni oyun Mafia Wars 2 yayına başladı

7 yıl
5,4b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook üzerinde oynanan oyunlar da artık çok büyük duruma geldi. Facebook oyunları dendiğinde de akla ilk gelen Zynga firması oluyor. Firma Facebook üzerinde en popüler oyunlardan olan Mafia Wars yapımının ikincisini oyunseverlerin beğenisine sundu.

Mafya temalı bir dünyada geçen Mafia Wars 2 ilk versiyona oranla büyük değişikliklere uğradı. Artık oyuncu avatarları oyun esnasında, evini dizayn ederken veya 7 farklı dünyayı fethederken hareket edebiliyor. Arayüz de eskisinden oldukça farklı. Bu açıdan CityVille ve Grand Theft Auto birleşimi olarak görülebilir.

Mafia Wars 2 daha çok kişiselleştirme üzerine yoğunlaşıyor. 300'den fazla silah, zırh ve araç seçilebilir durumda. Bu sayede oyuncular bosslara ve rakiplerine karşı daha da güçleniyor. Ayrıca ekibinin yardımıyla veya yardımı olmadan dövüş arenalarında oyun içi rakipleri ile mücadele edebiliyor.

Oyunda dil desteği de arttırılmış. Türkçe'de dahil 16 dilde oynanabiliyor. Yeni oyunun ilki kadar popüler olup olmayacağını zaman gösterecek. Mafia Wars 2 an itibariyle oynayabilir durumda.

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Overature 7 yıl
MsTF_11
Facebook Oyunları Çok Gelişti Ama Hala Sıkıcı Hile Çıkıo Bi Süre Sonra Acayip Oyun İstekleri Gelio Ve Bıkıo İnsan Sonra Basıo Engeli

Haklısın.Özellikle Zynga'nın son oyunlarından Empires & Allies'te aynı durum var.Binlerce kişi hile ile son seviye oldu ve paraları milyonları geçti, Zynga istese bunları çok kolay tespit edip banlayabilir ama neden yapmıyorlar anlamıyorum.Oyun istekleride aynı derece insanı sıkıyor.Arkadaşlarını rahatsız etmeden, bina vs. yapamıyorsun.
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suleyman_sarı 7 yıl
ben mafia wars 2 de 40 lvl birden oyun açilmamaya başladı ama aynı bilgisayardan başka bi facebook dan mafia wars2 açiliyo benim facebook hesabimdan açilmiyo neden acaba bi yardım edermısın
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MustafaNr 7 yıl
Facebook Oyunları Çok Gelişti Ama Hala Sıkıcı Hile Çıkıo Bi Süre Sonra Acayip Oyun İstekleri Gelio Ve Bıkıo İnsan Sonra Basıo Engeli
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