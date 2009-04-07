A-Data, Intel tabanlı yeni SSD modellerini duyurdu

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Depolama teknolojilerinde endüstrinin geleceği olarak görülen ve önümüzdeki birkaç sene içerisinde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı düşünülen SSD'lere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Samsung, Intel ve Toshiba gibi NAND flash yongası üretebilen isimler kendi aralarında çekişmeyi sürdürürken, pek çok bellek üreticisi de bu firmalarla işbirliğine giderek SSD pazarındaki yerini alıyor. SSD segmentine Intel çözümleriyle girmeye karar veren Kingston'dan sonra benzer bir adımı da A-Data atmış ve firma, Intel teknolojili SSD'lerini pazara sunacağını açıklamıştı. Firma yaptığı açıklama ile Intel X25-M tabanlı yeni SSD'lerini duyurduğunu açıkladı.

A-Data çıkartması taşıyan Intel üretimi SSD'ler, 80GB ve 160GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. SATA-II arabirimini destekleyen 2.5" boyutundaki depolama çözümlerinde 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongaları kullanılıyor. NCQ desteğine de sahip olduğu belirtilen yeni SSD'lerin performans değerlerine baktığımızda ise okuma hızlarının 250MB/sn, yazma hızlarının ise 70MB/sn olarak açıklandı. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.