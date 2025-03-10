Normalde bu yıl çıkması beklenen A Quiet Place 3'ün akıbeti belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı korku-gerilim serilerinden olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place), geçtiğimiz yıl spin-off filmi A Quiet Place: Day One ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Aslında orijinal plan 2024'te Day One'ın gösterime girmesi, bir yıl sonra, yani 2025'te de A Quiet Place 3'ün çıkmasıydı. Ancak öyle olmadı. A Quiet Place 3 hazırlık aşamasında takılıp kaldı. Öyle k filmin akıbeti merak konusu olmaya başladı. Neyse ki Paramount'un bu seriden vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor.

Paramount, A Quiet Place 3 İçin Yeşil Işık yaktı

A Quiet Place serisinin yapımcılarından olan Brad Fuller, bu hafta The Direct'e verdiği röportajda serinin geleceği hakkında konuştu. Paramount'un A Quiet Place 3'e resmi olarak onay verdiğini söyleyen Fuller, gecikmelere rağmen filmin iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, geç de olsa üçüncü filmin çekileceğini ifade etti.

Sinemada bu hafta: 7 Mart 2025 2 gün önce eklendi

Brad Fuller, A Quiet Place 3'ün çok yakında şekillenmeye başlayacağını söylüyor. Serinin yönetmeni olan John Krasinski'nin artık çok daha revaçta bir isim olduğuna dikkat çeken Fuller, Krasinski'nin şu anda yeni bir filmle meşgul olduğunu, onu bitirdikten sonra muhtemelen A Quiet Place 3'e geçeceğini belirtiyor.

Fuller üçüncü filmin ne zaman çıkacağı hakkında net bir bilgi vermekten kaçınsa da üçlemeyi mutlaka tamamlayacaklarını söylüyor. Hatta üçüncü filmden sonra başka A Quiet Place filmlerinin de gelebileceğini belirtiyor.

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