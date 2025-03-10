Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Normalde bu yıl çıkması beklenen A Quiet Place 3'ün akıbeti belli oldu

    Yıllar önce duyurulmuş olmasına rağmen bir türlü somut adım atılmayan A Quiet Place 3'ün akıbeti belli oldu. Serinin yapımcısı, A Quiet Place evrenine dair planlarını paylaştı.
    A Quiet Place Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı korku-gerilim serilerinden olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place), geçtiğimiz yıl spin-off filmi A Quiet Place: Day One ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Aslında orijinal plan 2024'te Day One'ın gösterime girmesi, bir yıl sonra, yani 2025'te de A Quiet Place 3'ün çıkmasıydı. Ancak öyle olmadı. A Quiet Place 3 hazırlık aşamasında takılıp kaldı. Öyle k filmin akıbeti merak konusu olmaya başladı. Neyse ki Paramount'un bu seriden vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor.

    Paramount, A Quiet Place 3 İçin Yeşil Işık yaktı

    A Quiet Place serisinin yapımcılarından olan Brad Fuller, bu hafta The Direct'e verdiği röportajda serinin geleceği hakkında konuştu. Paramount'un A Quiet Place 3'e resmi olarak onay verdiğini söyleyen Fuller, gecikmelere rağmen filmin iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, geç de olsa üçüncü filmin çekileceğini ifade etti.

    Brad Fuller, A Quiet Place 3'ün çok yakında şekillenmeye başlayacağını söylüyor. Serinin yönetmeni olan John Krasinski'nin artık çok daha revaçta bir isim olduğuna dikkat çeken Fuller, Krasinski'nin şu anda yeni bir filmle meşgul olduğunu, onu bitirdikten sonra muhtemelen A Quiet Place 3'e geçeceğini belirtiyor.

    Fuller üçüncü filmin ne zaman çıkacağı hakkında net bir bilgi vermekten kaçınsa da üçlemeyi mutlaka tamamlayacaklarını söylüyor. Hatta üçüncü filmden sonra başka A Quiet Place filmlerinin de gelebileceğini belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zippo tek seferde yanmıyor 1 haftalık süt içilir mi lg tv netflix güncelleme zxhn h168a arayüz şifresi bahis forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gamıng A15
    Asus Tuf Gamıng A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum