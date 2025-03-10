Normalde bu yıl çıkması beklenen A Quiet Place 3'ün akıbeti belli oldu

Paramount, A Quiet Place 3 İçin Yeşil Işık yaktı
A Quiet Place serisinin yapımcılarından olan Brad Fuller, bu hafta The Direct'e verdiği röportajda serinin geleceği hakkında konuştu. Paramount'un A Quiet Place 3'e resmi olarak onay verdiğini söyleyen Fuller, gecikmelere rağmen filmin iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, geç de olsa üçüncü filmin çekileceğini ifade etti.
Brad Fuller, A Quiet Place 3'ün çok yakında şekillenmeye başlayacağını söylüyor. Serinin yönetmeni olan John Krasinski'nin artık çok daha revaçta bir isim olduğuna dikkat çeken Fuller, Krasinski'nin şu anda yeni bir filmle meşgul olduğunu, onu bitirdikten sonra muhtemelen A Quiet Place 3'e geçeceğini belirtiyor.
Fuller üçüncü filmin ne zaman çıkacağı hakkında net bir bilgi vermekten kaçınsa da üçlemeyi mutlaka tamamlayacaklarını söylüyor. Hatta üçüncü filmden sonra başka A Quiet Place filmlerinin de gelebileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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