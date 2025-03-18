Yeni Testere filmi iptal edildi; Seride sona gelinmiş olabilir

2024'ün eylül ayı geldi geçti ama yeni Testere filmi konusunda somut bir adım atılmadı. Bu da serinin geleceğine dair soru işaretleri yarattı. Günün sonunda bu şüphelerin boşuna olmadığı anlaşıldı. Bloody Disgusting'in haberine göre Lionsgate yeni Testere filmini iptal etti.
Testere Serisi Yolun Sonuna Gelmiş Olabilir
Testere 11'in iptal edilmesinin başlıca sebebi yapımcılar arasında anlaşmazlık çıkması. Serinin yapımcılarının hem kendi aralarında hem de Lionsgate stüdyosu ile anlaşmazlık yaşadığı, bunun da yeni bir film çekilmesinin önünü tıkadığı belirtiliyor. Hatta mevcut serinin devam etmesinin neredeyse imkânsız olduğu söyleniyor.
Yapımcılarla bir türlü uzlaşamadığı için seriyi rafa kaldıran Lionsgate'in ileride bu seriyi başka bir stüdyoya satmaya çalışabileceği konuşuluyor. Böyle bir durumda sıfırdan yeni bir Testere serisi başlatılabilir. Ancak mevcut seri için artık yolun sonuna gelindiği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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