Yeni Testere filmi iptal edildi; Seride sona gelinmiş olabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2004 yılında başlayan Testere (Saw) serisi, yıllar içinde Hollywood'un en popüler korku serilerinden birine dönüştü. Seri ilk filmden sonra şiddetin dozunu iyiden iyiye arttırıp bir tür şiddet pornosuna dönüşmüş olsa da izleyicilerden ilgi görmeye devam etti ve 10. filme kadar ulaştı. Aslında plan seriyi 11. filmle devam ettirmekti. Hatta Lionsgate stüdyosu 2023 yılında bir açıklama yaparak Testere 11 (Saw XI)'i resmi olarak duyurmuştu. Bu filmin 27 Eylül 2024'te çıkacağı duyurulmuştu.

2024'ün eylül ayı geldi geçti ama yeni Testere filmi konusunda somut bir adım atılmadı. Bu da serinin geleceğine dair soru işaretleri yarattı. Günün sonunda bu şüphelerin boşuna olmadığı anlaşıldı. Bloody Disgusting'in haberine göre Lionsgate yeni Testere filmini iptal etti.

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Testere Serisi Yolun Sonuna Gelmiş Olabilir

Testere 11'in iptal edilmesinin başlıca sebebi yapımcılar arasında anlaşmazlık çıkması. Serinin yapımcılarının hem kendi aralarında hem de Lionsgate stüdyosu ile anlaşmazlık yaşadığı, bunun da yeni bir film çekilmesinin önünü tıkadığı belirtiliyor. Hatta mevcut serinin devam etmesinin neredeyse imkânsız olduğu söyleniyor.

Yapımcılarla bir türlü uzlaşamadığı için seriyi rafa kaldıran Lionsgate'in ileride bu seriyi başka bir stüdyoya satmaya çalışabileceği konuşuluyor. Böyle bir durumda sıfırdan yeni bir Testere serisi başlatılabilir. Ancak mevcut seri için artık yolun sonuna gelindiği düşünülüyor.

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Yeni Testere filmi iptal edildi; Seri sonunda bitiyor mu?