Uzlaşma sağlandı: AB yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklıyor

Yeni düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek. Yani üreticiler karbon emisyonlarını %100 oranında azaltacak.
Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak. Söz konusu değişiklik ile elektrikli araçlara geçişin hız kazanması hedefleniyor.
Öte yandan yeni düzenlemede bazı üreticiler istisna kapsamında tutuluyor. Konsey ve parlamento, Lamborghini gibi az sayıda otomobil üreten niş üreticiler için emisyon hedefleri konusunda 1 yıllık erteleme hakkı tanıma konusunda anlaşmaya vardı.
Son olarak, üye ülkelerin komisyona sunduğu, 2035'ten itibaren elektrikli araçların yanı sıra karbon nötr yakıt kullanan araçların da satılabilmesine yönelik talep de nihai anlaşmaya dahil edildi.
Düzenleme, bu aşamadan sonra resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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