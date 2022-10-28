Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzlaşma sağlandı: AB yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklıyor

    Avrupa'da 2035'ten itibaren dizel ve benzinli araç satışını imkansız hale getirecek düzenleme konusunda Avrupa'nın üç temel kurumu Avrupa Komisyonu, konsey ve parlamentonun anlaşmaya vardığı duyuruldu
    2
    AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklayacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç satışını imkansız hale getirecek düzenleme konusunda önemli bir adım atıldı. Avrupa'nın üç temel kurumu Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında yapılan müzakereler sonucunda anlaşmaya varıldığını açıklandı.

    Yeni düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek. Yani üreticiler karbon emisyonlarını %100 oranında azaltacak.

    Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak. Söz konusu değişiklik ile elektrikli araçlara geçişin hız kazanması hedefleniyor.

    AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklayacak Tam Boyutta Gör
    Düzenlemede ayrıca 2030 yılından itibaren satılacak yeni araçlarda karbon emisyonlarının 2021 yılı seviyelerine göre yüzde 55 oranında azaltılması da yer alıyor. Ancak aradaki sürenin oldukça kısa olduğunu düşünürsek, otomotiv üreticilerinin doğrudan %100 elektrikli araçlara yatırım yapması daha mantıklı görünüyor.

    Öte yandan yeni düzenlemede bazı üreticiler istisna kapsamında tutuluyor. Konsey ve parlamento, Lamborghini gibi az sayıda otomobil üreten niş üreticiler için emisyon hedefleri konusunda 1 yıllık erteleme hakkı tanıma konusunda anlaşmaya vardı.

    Son olarak, üye ülkelerin komisyona sunduğu, 2035'ten itibaren elektrikli araçların yanı sıra karbon nötr yakıt kullanan araçların da satılabilmesine yönelik talep de nihai anlaşmaya dahil edildi.

    Düzenleme, bu aşamadan sonra resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    xmenvirüs +225 serdarcenk +196 Gavurevladi +171 help desk +164 Rammercan +145 venomboy_85 +140 Kraaz +121 MunOG +114 teknoloji_tutkunu +109 Spider_hip +102
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    6 Kişi Okuyor (2 Üye, 4 Misafir) 3 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1107 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    avrupa, ab ve
    4 etiket daha dizel yasağı benzinli yasağı Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız