Zeekr gümrük vergilerinden kurtulmak için Avrupa'da elektrikli araç üretmeyi planlıyor

Bloomberg'in raporuna göre Zeekr, ana şirketi Geely'nin Avrupa'daki bir fabrikasında üretim yaparak gümrük vergisi sorununu aşmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere şu anda tüm Zeekr modelleri Çin'de üretiliyor ve bu araçlar Avrupa Komisyonu'nun %19.9'luk ek geçici gümrük tarifesine tabi. Tarifenin kalıcı olup olmayacağına Kasım ayında karar verilmesi bekleniyor.
Belçika'daki tesis çok uygun
Zeekr CEO'su Andy An, Bloomberg News'e verdiği röportajda, şirketin tesis arayışında olduğunu ve doğru zamanda bir duyuru yapacaklarını söyledi. Her halükarda daha önce de belirtildği gibi yeni bir fabrika inşa edilmeyecek. Geely Group veya Avrupalı ortaklardan birine ait mevcut bir tesis kullanılacak. Örneğin, Geely Group'un Volvo kanalı sayesinde İsveç ve Belçika'da fabrikaları bulunuyor.
Belçika'daki tesis Zeekr için oldukça cazip olabilir. Çünkü Volvo burada, Çinli markanın modelleri ile aynı SEA platformunu temel alan EX30'u üretecek. Avrupa'da üretim yapmak, Zeekr'in Avrupa pazarında daha rekabetçi olmasını ve gümrük vergilerinin yarattığı mali yükü hafifletmesini sağlayacak. Bu sayede marka daha fazla ülkeye açılma imkanı yakalayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.