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    Zeekr gümrük vergilerinden kurtulmak için Avrupa'da elektrikli araç üretmeyi planlıyor

    AB'nin Çinli elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük tarifeleri, Çinli otomobil üreticilerini yeni stratejiler üretmeye itti. Zeekr da vergilerden kaçınmak için Avrupa'da üretim yapmayı planlıyor.
    Zeekr vergilerinden kurtulmak için Avrupa'da araç üretecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu'nun Çin'den gelen elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük vergileri, Çinli otomobil üreticilerini Avrupa pazarındaki stratejilerini gözden geçirmeye itti. Durumdan etkilenen birçok marka yeni gümrük tarifelerinden kaçınmak için Avrupa'da üretim tesisi kurma planlarına hız verdi. Görünüşe bakılırsa Zeekr markası da bu yönde bir çözüm arayışında.

    Bloomberg'in raporuna göre Zeekr, ana şirketi Geely'nin Avrupa'daki bir fabrikasında üretim yaparak gümrük vergisi sorununu aşmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere şu anda tüm Zeekr modelleri Çin'de üretiliyor ve bu araçlar Avrupa Komisyonu'nun %19.9'luk ek geçici gümrük tarifesine tabi. Tarifenin kalıcı olup olmayacağına Kasım ayında karar verilmesi bekleniyor.

    Zeekr vergilerinden kurtulmak için Avrupa'da araç üretecek Tam Boyutta Gör

    Belçika'daki tesis çok uygun

    Zeekr CEO'su Andy An, Bloomberg News'e verdiği röportajda, şirketin tesis arayışında olduğunu ve doğru zamanda bir duyuru yapacaklarını söyledi. Her halükarda daha önce de belirtildği gibi yeni bir fabrika inşa edilmeyecek. Geely Group veya Avrupalı ortaklardan birine ait mevcut bir tesis kullanılacak. Örneğin, Geely Group'un Volvo kanalı sayesinde İsveç ve Belçika'da fabrikaları bulunuyor.

    Belçika'daki tesis Zeekr için oldukça cazip olabilir. Çünkü Volvo burada, Çinli markanın modelleri ile aynı SEA platformunu temel alan EX30'u üretecek. Avrupa'da üretim yapmak, Zeekr'in Avrupa pazarında daha rekabetçi olmasını ve gümrük vergilerinin yarattığı mali yükü hafifletmesini sağlayacak. Bu sayede marka daha fazla ülkeye açılma imkanı yakalayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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