Zeekr gümrük vergilerinden kurtulmak için Avrupa'da elektrikli araç üretmeyi planlıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu'nun Çin'den gelen elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük vergileri, Çinli otomobil üreticilerini Avrupa pazarındaki stratejilerini gözden geçirmeye itti. Durumdan etkilenen birçok marka yeni gümrük tarifelerinden kaçınmak için Avrupa'da üretim tesisi kurma planlarına hız verdi. Görünüşe bakılırsa Zeekr markası da bu yönde bir çözüm arayışında.

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Bloomberg'in raporuna göre Zeekr, ana şirketi Geely'nin Avrupa'daki bir fabrikasında üretim yaparak gümrük vergisi sorununu aşmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere şu anda tüm Zeekr modelleri Çin'de üretiliyor ve bu araçlar Avrupa Komisyonu'nun %19.9'luk ek geçici gümrük tarifesine tabi. Tarifenin kalıcı olup olmayacağına Kasım ayında karar verilmesi bekleniyor.

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Belçika'daki tesis çok uygun

Zeekr CEO'su Andy An, Bloomberg News'e verdiği röportajda, şirketin tesis arayışında olduğunu ve doğru zamanda bir duyuru yapacaklarını söyledi. Her halükarda daha önce de belirtildği gibi yeni bir fabrika inşa edilmeyecek. Geely Group veya Avrupalı ortaklardan birine ait mevcut bir tesis kullanılacak. Örneğin, Geely Group'un Volvo kanalı sayesinde İsveç ve Belçika'da fabrikaları bulunuyor.

Belçika'daki tesis Zeekr için oldukça cazip olabilir. Çünkü Volvo burada, Çinli markanın modelleri ile aynı SEA platformunu temel alan EX30'u üretecek. Avrupa'da üretim yapmak, Zeekr'in Avrupa pazarında daha rekabetçi olmasını ve gümrük vergilerinin yarattığı mali yükü hafifletmesini sağlayacak. Bu sayede marka daha fazla ülkeye açılma imkanı yakalayabilir.

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Zeekr vergilerinden kurtulmak için Avrupa'da araç üretecek