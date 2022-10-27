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    Yeni Range Rover Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Range Rover'dan esintiler taşıyan sade ve akıcı tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2022 Range Rover Sport'un Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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    2022 Range Rover Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mayıs ayında örtüsü kaldırılan yeni Range Rover Sport, dün düzenlenen tanıtım etkinliğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre yeni Range Rover Sport Türkiye fiyatı 6.598.565 TL'den başlıyor.

    Yeni 2022 Range Rover Sport fiyat listesi
    Donanım Fiyat
    SE 6.598.565 TL
    DYNAMIC SE 6.791.689 TL
    DYNAMIC HSE 7.241.703 TL
    AUTOBIOGRAPHY 7.899.416 TL
    FIRST EDITION 8.005.087 TL

    Yeni Range Rover Sport, özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 model Range Rover Sport'un kaputu altında hafif hibrit benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekler de bulunuyor. Öte yandan lüks SUV'un Türkiye'de D300 ve D350 kodlu hafif hibrit dizel motorlarla satışa sunulduğunu görmekteyiz. 3.0 litre altı silindirli bu motorlardan ilki 300 hp güç ve 650 Nm tork üretirken daha güçlü olan 350 hp güç ve 700 Nm tork değerine sahip.

    2022 Range Rover Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Range Rover Sport, D300 motor ile 0-100 km/s hızlanmasını 6,6 saniyede tamamlarken 218 km/s son hıza çıkabiliyor. D30'de ise hızlanma süresi 5,9 saniyeye kadar düşerken son hız 234 km/s'e çıkıyor. Tüm motorların 8 ileri ZF otomatik şanzıman ve akıllı dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edildiği lüks SUV, gerekli durumlarda verimlilik için ön aksı tahrikten çıkararak arkadan itişli olarak kullanılabiliyor.

    Yeni Range Rover Sport'un dış tasarımına baktığımızda altı ay önce tanıtılan Range Rover'dan izler taşıdığını görüyoruz. Sade ve akıcı tasarıma gizli kapı kolları eşlik ediyor. Ancak benzerlik bununla sınırlı. Sport model, adına yakışır şekilde daha sportif görünen ön ve arka tamponlara ve oldukça ince tasarlanmış LED aydınlatmalara sahip. Bu arada, SUV'un hava sürtünme katsayısının 0.29 olduğunu da belirtelim.

    Altyapı tarafında Land Rover'ın MLA-Flex platformunu görmekteyiz. Bu da pek çok şasi özelliğinin yeni Range Rover ile paylaşıldığı anlamına geliyor. Aks mesafesi 54 mm artışla 2977 mm'ye ulaşan 2023 Ranger Rover Sport'ta dinamik havalı süspansiyon sistemi de tüm versiyonlarda standart. SUV'un torsiyonal sertliği de selefine göre yüzde 35 daha fazla.

    2022 Range Rover Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2023 Range Rover Sport'un iç mekanındaki yerleşim de tanıdık. Ancak Sport'ta standart versiyondan farklı olarak üç kollu direksiyon kullanılmış. Onun hemen arkasında 13.7 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Merkezde ise Pivi Pro sisteminden güç alan 13.1 inç dokunmatik multimedya ekranına yer verilmiş.

    Üst versiyonlarda masaj özelliğine sahip 22 yönlü ayarlanabilir koltuklar, gelişmiş hava temizleme sistemi,  800W Meridian 3D surround ses sistemi, aktif gürültü engelleme sistemi, 15W kablosuz şarj, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay gibi özellikler de listede.

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