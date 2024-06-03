Uzmanlara göre Avrupa'daki vergi artışı Çinli markaları durduramayacak

Bu durum elbette Çin'in canını sıkıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde AB ve ABD'ye vergi konusunda misilleme tehdidinde bulunulmuştu. Öte yandan, bazı uzmanlara göre Çinli üreticiler AB'deki vergi artışından kötü etkilenmeyecek. Söz konusu üreticilerin kâr marjının çok yüksek olduğu, dolayısıyla bu tür finansal yaptırımlara rağmen rekabetçi fiyatlar sunmaya devam edebilecekleri ifade ediliyor.
Uzmanlar AB'nin kararı doğrultusunda yüzde 30 civarında bir vergi uygulanmasını bekliyor. Ancak belirtilene göre Çinli üreticiler yüzde 50 civarında bir vergiyle bile başa çıkabilecek güçteler. Dolayısıyla bu durum söz konusu üreticilerin Avrupa'daki yayılmacı politikasını engelleyemeyecek. Otomobil üreticileri, gerekirse kendi kârından kısacak ve tüketiciye sunulan fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmayacak imkana sahip.
Bir diğer tarafta Avrupa'da otomobil üretip bu vergi artışından etkilenmeyecek Çinli markalar da var. Örneğin; BYD, Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını Macaristan'ın Szeged şehrinde kuracağını açıklamıştı. Elbette Avrupa'da üretim yapmak Çin'dekine göre daha pahalı bir işlem olduğundan bu da maliyetleri etkileyecektir. Anlaşılan bu savaştan kimin galip çıkacağını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.