Uzmanlara göre Avrupa'daki vergi artışı Çinli markaları durduramayacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye'de Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ilave gümrük vergisi uygulanıyor. Yakın zamanda Avrupa Birliği de vergi artışı konusunda Çinli üreticileri yakın markaja aldı. Konuyla ilgili kararın bu ay içerisinde verilmesi planlanıyor.

Bu durum elbette Çin'in canını sıkıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde AB ve ABD'ye vergi konusunda misilleme tehdidinde bulunulmuştu. Öte yandan, bazı uzmanlara göre Çinli üreticiler AB'deki vergi artışından kötü etkilenmeyecek. Söz konusu üreticilerin kâr marjının çok yüksek olduğu, dolayısıyla bu tür finansal yaptırımlara rağmen rekabetçi fiyatlar sunmaya devam edebilecekleri ifade ediliyor.

Uzmanlar AB'nin kararı doğrultusunda yüzde 30 civarında bir vergi uygulanmasını bekliyor. Ancak belirtilene göre Çinli üreticiler yüzde 50 civarında bir vergiyle bile başa çıkabilecek güçteler. Dolayısıyla bu durum söz konusu üreticilerin Avrupa'daki yayılmacı politikasını engelleyemeyecek. Otomobil üreticileri, gerekirse kendi kârından kısacak ve tüketiciye sunulan fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmayacak imkana sahip.

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Bir diğer tarafta Avrupa'da otomobil üretip bu vergi artışından etkilenmeyecek Çinli markalar da var. Örneğin; BYD, Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını Macaristan'ın Szeged şehrinde kuracağını açıklamıştı. Elbette Avrupa'da üretim yapmak Çin'dekine göre daha pahalı bir işlem olduğundan bu da maliyetleri etkileyecektir. Anlaşılan bu savaştan kimin galip çıkacağını zaman gösterecek.

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Uzmanlara göre Avrupa'daki vergi artışı Çinlileri durduramayacak