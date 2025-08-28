Avrupa'da elektrikli otomobil satışları bu yıl 1 milyon sınırını geçti

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Otomotiv Endüstrisi Birliği (ACEA) verilerine göre, 2025’in ilk yedi ayında Avrupa Birliği’nde 1.011.903 adet yeni elektrikli otomobil tescil edildi. Bu sayı, toplam pazarın yüzde 15,6’sına karşılık geliyor. ACEA, elektrikli araç oranının artmasına rağmen hâlâ hedeflenen seviyeden uzak olduğunu vurgularken, bazı üreticiler şimdiden daha yüksek elektrikli araç payına ulaşmış durumda.

Temmuz ayı özelinde de yüzde 15,6’lık pay elde eden elektrikli otomobiller, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ciddi bir artış gösterdi. 2024’ün yedi aylık döneminde bu oran yüzde 12,5, temmuz ayında ise sadece yüzde 12,1 seviyesinde kalmıştı. O dönem elektrikli otomobiller dizelin biraz gerisinde yer almıştı. Bu yıl ise dizel otomobillerin payı yüzde 9,5’e kadar geriledi.

Paylaşılan istatistiklerde hibrit otomobiller de öne çıktı. Hibritler yüzde 34,7’lik pay ile AB tüketicilerinin en çok tercih ettiği araç türü oldu. Geçen yazdan bu yana hibritler, saf benzinli araçların önüne geçti. Benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı ise 2024’ün aynı dönemindeki yüzde 47,9’dan yüzde 37,7’ye düştü.

Elektrikli otomobillerde en büyük dört AB pazarından üçünde büyüme görüldü. Almanya’da yıl genelinde yüzde 38,4, Belçika’da yüzde 17,6, Hollanda’da ise yüzde 6,5 artış kaydedildi. Fransa temmuz ayında yüzde 14,8 yükseliş yaşasa da yıl genelinde yüzde 4,3’lük düşüş söz konusu oldu.

Şarj edilebilir hibrit otomobil satışları da yükselişte. Ocak-temmuz döneminde 561.190 adetlik kayıt yapıldı. İspanya’da yüzde 94,5, Almanya’da yüzde 59,2 ve İtalya’da yüzde 60,3’lük büyüme ile bu araçların payı yüzde 8,6’ya çıktı. 2024’te bu oran yüzde 6,9'du.

Elektrikli araçların toplam sayısı iklim hedefleri açısından önem taşısa da üretici bazındaki dağılım ekonomik açıdan daha kritik. Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT), üreticilerin CO2 havuzlarını analiz eden güncel istatistikleri açıkladı. Buna göre BMW (BMW ve Mini markalarıyla birlikte) yüzde 26’lık elektrikli araç payıyla lider durumda ve 2025-2027 için belirlenen CO2 ortalama hedeflerini şimdiden tutturan tek üretici oldu.

Tam Boyutta Gör BMW’yi, yüzde 22 ile Mercedes-Volvo-Polestar havuzu izlerken, Kia ve Hyundai yüzde 19, Volkswagen ise yüzde 18 payla sıralandı. Avrupa ortalamasının altında kalanlar ise SAIC (yüzde 14), Tesla-Stellantis-Toyota havuzu (yüzde 12), Renault (yüzde 12) ve Nissan (yüzde 6) oldu.

Ancak asıl belirleyici olan, elektrikli araç payları değil, tüm motor tiplerinin birleşik CO2 emisyonları. Şu an yalnızca BMW kendi hedefini tuttururken, Mercedes-Volvo-Polestar ile Kia hedefin az üzerinde bulunuyor. Volkswagen’in hâlâ iyileştirme alanı mevcut. Nissan ise kilometre başına 30 gramdan fazla CO2 düşüşü yapmak zorunda. Bu da şirketi hedefine en uzak üretici konumuna getiriyor.

