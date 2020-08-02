AB, Google'ın Fitbit satın almasını inceleyecek

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Google, geçtiğimiz yıl giyilebilir cihaz üreticisi Fitbit'i 2.1 milyar dolara devralmayı planladığını açıklamıştı, ancak anlaşma hala tüm dünyada yasal onay bekliyor. Bunun nedeni ise AB'nin yaklaşık dört ay sürebilecek antitröst soruşturması başlatmayı planlaması.

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Google: Fitbit verilerine erişmeyeceğiz

Reuters'in bir raporuna göre , AB antitröst gözlemcisi "sağlık hizmetlerinde veri kullanımını" derinlemesine araştırmak istiyor. Google ve Fitbit raporla ilgili olarak henüz ortak bir açıklama yapmazken, önümüzdeki hafta yapılacak resmi bir açıklama ile antitröst soruşturmasının 4 Ağustos'ta başlayabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşuan Google sözcüsü: "Giyilebilir teknoloji sektörü kalabalık. Google ve Fitbit'in donanım çabalarının kombinasyonunun sektördeki rekabeti artıracağına, tüketicilere fayda sağlayıp yeni nesil cihazların daha iyi ve daha uygun fiyatlı olacağına inanıyoruz." dedi.

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Google başlangıçta Fitbit sağlık verilerine erişmeyeceğine ve kullanıcıların, kişisel bilgileri üzerinde tam kontrol sahibi olmaya devam edeceklerine söz verdi. Önümüzdeki dört ay içinde genişlemesi muhtemel olası antitröst incelemesi nedeniyle Google'ın Fitbit'i devralınmasının yakın zamanda tamamlanmayacağı oldukça açık. Arama devi yasal onay alırsa ve AB anlaşmanın gerçekleşmesine izin vermeyi kabul ederse, bu konuda bir duyurunun Kasım sonu veya Aralık başında yapılması bekleniyor.

https://www.reuters.com/article/us-fitbit-m-a-alphabet-eu/googles-2-1-billion-fitbit-deal-faces-eu-antitrust-probe-sources-idUSKCN24V1L7

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