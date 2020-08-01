Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız

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Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan TikTok, özellikle son aylarda oldukça tartışılan bir sosyal medya platformu haline geldi. Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddia edilen uygulama ABD'deki birçok kurumda yasaklanmıştı ancak gelen haberlere göre başkan Trump, TikTok'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

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Casusluk iddialarının odak noktasındaydı

Donald Trump, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte popüler sosyal medya platformu TikTok'u ABD'de yasaklayacaklarını belirterek: "Onları ABD'de yasaklayacağız, bu yetkiye sahibim." ifadelerini kullandı. Trump'ın hangi güçlere atıfta bulunduğu ve yönetiminin uygulamaya karşı nasıl harekete geçmeyi planladığı ise tam olarak belli değil. TikTok kanadından bu önemli konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Son yılların en popüler uygulaması olan TikTok, yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ve platform, Çin hükümeti ile sözde bağlantıları nedeniyle ateş altında. ABD yönetimi, kullanıcı verilerinin yabancı bir güç için toplanabileceği endişesini sık sık dile getiriyorlar. TikTok'un ana şirketi olan ByteDance, bu iddiaları boşa çıkarmak için şirketin merkezini Çin'den çıkarma kararı almıştı. Ancak görünen o ki, şirketin aldığı bu stratejik karar pek işe yaramayacak. Sosyal platformunun olası bir yasaklanmasının, Çin ve ABD arasındaki gerilimi nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmuş durumda.

https://www.digitaltrends.com/news/trump-ban-tiktok-from-us/

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