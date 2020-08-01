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    Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız

    ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere verdiği demeçte, son zamanlarda tartışmaların odak noktasındaki TikTok uygulamasını ABD'de yasaklayacaklarını belirtti.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
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    Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan TikTok, özellikle son aylarda oldukça tartışılan bir sosyal medya platformu haline geldi. Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddia edilen uygulama ABD'deki birçok kurumda yasaklanmıştı ancak gelen haberlere göre başkan Trump, TikTok'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek"

    Casusluk iddialarının odak noktasındaydı

    Donald Trump, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte popüler sosyal medya platformu TikTok'u ABD'de yasaklayacaklarını belirterek: "Onları ABD'de yasaklayacağız, bu yetkiye sahibim." ifadelerini kullandı. Trump'ın hangi güçlere atıfta bulunduğu ve yönetiminin uygulamaya karşı nasıl harekete geçmeyi planladığı ise tam olarak belli değil. TikTok kanadından bu önemli konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

    Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız

    Son yılların en popüler uygulaması olan TikTok, yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ve platform, Çin hükümeti ile sözde bağlantıları nedeniyle ateş altında. ABD yönetimi, kullanıcı verilerinin yabancı bir güç için toplanabileceği endişesini sık sık dile getiriyorlar. TikTok'un ana şirketi olan ByteDance, bu iddiaları boşa çıkarmak için şirketin merkezini Çin'den çıkarma kararı almıştı. Ancak görünen o ki, şirketin aldığı bu stratejik karar pek işe yaramayacak. Sosyal platformunun olası bir yasaklanmasının, Çin ve ABD arasındaki gerilimi nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmuş durumda.



    https://www.digitaltrends.com/news/trump-ban-tiktok-from-us/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    231407 (Barış Özdemir) 2 hf. en beğenilen
    İyi olur inşallah Türkiye'de de yasaklanır
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    casusluk vs yalan ama çininde abd servislerini yasaklayıp abdnin yasaklamasına laf etmesi tam saçmalık olur..
    Yanıtla +15
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    zero fear 2 hf.
    ABD yapar, dünya ona uyar. Yani olaya TikTok'un yalnızca Amerika'da yasaklanması olarak bakmamak lazım. ABD Çin'in tüm teknoloji birikimlerini ve devlerini batıracak güce sahip, umarım devamı gelir ve bu içe dönük faşistlerin sefil hallerini de görürüz.
    ABD yapar, dünya ona uyar. Yani olaya TikTok'un yalnızca Amerika'da yasaklanması olarak bakmamak lazım. ABD Çin'in tüm teknoloji birikimlerini ve devlerini batı...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 2 hf.
    Tik tak...
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    Formani 2 hf.
    Tam Türkiye ye başkan olacak adam
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    DH Misafiri 2 hf.
    ABD rakipleriyle baş edemeyince hemen diktatör gibi yasaklıyor. Tiktok ve Huawei 5G nin gerisindeler
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    borayeris (Boray Eriş) 2 hf.
    Trum konuşuyor ama böyle bir şeyin olmasına imkan yok çünkü Amerika kanunlarla yönetilir. Öyle ben dedim oldu olamaz. TikTok Amerika'nın basın yasaları sebebiyle engellenemez.
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    cngzmls 2 hf.
    Reisin etkisi
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    denile 2 hf.
    Ben de TikTok'u sevmiyorum ama engellenmesinin sebebi başka.

    Amerika'daki bize göre daha iyi içerikler çıkıyor (yine de beğenmiyorum) yani cringe olayından dolayı değil.

    Engellenmek istemesinin sebebi Çinli sosyal medya olması. Facebook ve şirketleri, Microsoft , Zoom bunların hepsi ABD menşeili. Pazarda Çin'e yer vermek istemiyorlar...
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    crazyman330 (Abdulhakim Mutlu) 2 hf.
    Trump diyorsa doğrudur yapar
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 hf.
    Bu yasaklama olayını ilk Türkiye ortaya atmış olsaydı burada evlere şenlik yorumlar vardı, şimdi herkes olması gerektiği gibi yorum yapıyor. Gerici Amarigaya bak sen...
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf.
    çinde tüm abd ürüleri yasaklıyken abdnin yasaklamaması geç bile kaldı.
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    Portraitclub 2 hf.
    Harbiden en gereksiz uygulama insanları hiç olmadıkları hallere sokuyor.
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    2703 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    donald trump, tiktok ve
    7 etiket daha bytedance yasak engel sosyal medya uygulama Mobil Teknolojiler Internet
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