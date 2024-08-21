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    Anlık Bildirim

    Avrupa ilk kara tabanlı karbon yakalama ve depolama tesisini kuruyor

    Avrupa Birliği’nin karadaki ilk karbondioksit (CO2) yakalama ve depolama tesisi için düğmeye basıldı. Proje kapsamında planlanan tesisin Fransa’da kurulacağı açıklandı.
    AB ilk kara tabanlı karbon yakalama ve depolama tesisini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Hollanda merkezli karbon depolama girişimi C-Questra ve ABD merkezli karbon giderme şirketi RepAir Carbon arasında yapılan ortaklık kapsamında Avrupa Birliği’nin (AB) ilk kara tabanlı karbondioksit (CO2) yakalama ve depolama projesi için düğmeye basıldı. Bölgenin ilk karasal doğrudan hava yakalama ve depolaması (DACS) olacak tesis, Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

    Mevcut doğrudan hava yakalama çözümleri çok fazla enerji tüketiyor ve yakaladıklarından daha fazla CO2 yayabiliyor. Ayrıca ölçeklerini büyütmekte maliyet engelleri de ortaya çıkıyor. Bu sistemler, düzenli olarak değiştirilmesi gereken ve potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri taşıyan çözücülere ve sorbentlere dayanıyor.

    Sadece elektrik kullanacak

    AB ilk kara tabanlı karbon yakalama ve depolama tesisini kuruyor
    Ancak RepAir'in çözümü ısı kullanmadan sadece elektrik kullanarak enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor. Bununla birlikte şirketler, yakalanan karbonun tuzlu su akiferleri gibi yeraltı jeolojik oluşumlarında depolanacağını ve bu sayede olası güvenlik sorunlarının da ortadan kaldırılmış olunacağını söylüyor. Öte yandan proje kara tabanlı olduğu için maliyetli açık deniz altyapısına da ihtiyaç duymuyor ve dolayısıyla süreç daha ucuz hale geliyor. C-Questra'nın karada bir CO2 depolama sahası geliştirmek için izin başvurusunda bulunduğu proje, Fransa'nın kuzeyinde, Paris yakınlarında yer alacak.

    Yapılan açıklamalara göre planlanan tesis 2030 yılına kadar yılda 100.000 ton CO2'yi ortadan kaldıracak. Daha cazip olanı ise 2035 yılına kadar megatonlara kadar ölçeklendirme potansiyeline erişilmek istenmesi. RepAir Carbon’a göre kendi teknolojileri rakiplerindeki 2,5 MWh’ye kıyasla CO2 tonu başına sadece 0,6 MWh kullanyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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