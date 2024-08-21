Avrupa ilk kara tabanlı karbon yakalama ve depolama tesisini kuruyor

Mevcut doğrudan hava yakalama çözümleri çok fazla enerji tüketiyor ve yakaladıklarından daha fazla CO2 yayabiliyor. Ayrıca ölçeklerini büyütmekte maliyet engelleri de ortaya çıkıyor. Bu sistemler, düzenli olarak değiştirilmesi gereken ve potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri taşıyan çözücülere ve sorbentlere dayanıyor.
Sadece elektrik kullanacak
Yapılan açıklamalara göre planlanan tesis 2030 yılına kadar yılda 100.000 ton CO2'yi ortadan kaldıracak. Daha cazip olanı ise 2035 yılına kadar megatonlara kadar ölçeklendirme potansiyeline erişilmek istenmesi. RepAir Carbon’a göre kendi teknolojileri rakiplerindeki 2,5 MWh’ye kıyasla CO2 tonu başına sadece 0,6 MWh kullanyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.