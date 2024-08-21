Avrupa ilk kara tabanlı karbon yakalama ve depolama tesisini kuruyor

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Tam Boyutta Gör Hollanda merkezli karbon depolama girişimi C-Questra ve ABD merkezli karbon giderme şirketi RepAir Carbon arasında yapılan ortaklık kapsamında Avrupa Birliği’nin (AB) ilk kara tabanlı karbondioksit (CO2) yakalama ve depolama projesi için düğmeye basıldı. Bölgenin ilk karasal doğrudan hava yakalama ve depolaması (DACS) olacak tesis, Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Mevcut doğrudan hava yakalama çözümleri çok fazla enerji tüketiyor ve yakaladıklarından daha fazla CO2 yayabiliyor. Ayrıca ölçeklerini büyütmekte maliyet engelleri de ortaya çıkıyor. Bu sistemler, düzenli olarak değiştirilmesi gereken ve potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri taşıyan çözücülere ve sorbentlere dayanıyor.

Sadece elektrik kullanacak

Ancak RepAir'in çözümü ısı kullanmadan sadece elektrik kullanarak enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor. Bununla birlikte şirketler, yakalanan karbonun tuzlu su akiferleri gibi yeraltı jeolojik oluşumlarında depolanacağını ve bu sayede olası güvenlik sorunlarının da ortadan kaldırılmış olunacağını söylüyor. Öte yandan proje kara tabanlı olduğu için maliyetli açık deniz altyapısına da ihtiyaç duymuyor ve dolayısıyla süreç daha ucuz hale geliyor. C-Questra'nın karada bir CO2 depolama sahası geliştirmek için izin başvurusunda bulunduğu proje, Fransa'nın kuzeyinde, Paris yakınlarında yer alacak.

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Yapılan açıklamalara göre planlanan tesis 2030 yılına kadar yılda 100.000 ton CO2'yi ortadan kaldıracak. Daha cazip olanı ise 2035 yılına kadar megatonlara kadar ölçeklendirme potansiyeline erişilmek istenmesi. RepAir Carbon’a göre kendi teknolojileri rakiplerindeki 2,5 MWh’ye kıyasla CO2 tonu başına sadece 0,6 MWh kullanyor.

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