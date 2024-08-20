Çin, 31 milyar dolara 5 yeni nükleer santral kuracak

Çin, nükleerde lider olacak
Aktarılanlara göre Çin, Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang ve Guangxi'ye yayılmış sahalardaki yeni reaktörlere yeşil ışık yaktı. Buradaki beş projenin toplamda 11 reaktör içereceği bildirildi. Bu nükleer enerji santralleri için en az 31 milyar dolar harcanacak ve inşaat işlemleri yaklaşık 5 yıl içinde tamamlanacak.
Çin’in ulusal enerji idaresinin verilerine göre ülke, son beş yılda nükleer enerji yatırımlarını istikrarlı bir şekilde arttırdı. Çin'in yapım aşamasında olan nükleer reaktör sayısı (36 adet) dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla ve son iki yılın her birinde 10 yeni reaktörü onayladı. Raporlara göre Çin’in 2030 yılına kadar Fransa ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın önde gelen atom enerjisi üreticisi olması bekleniyor.
Onaylanan 11 reaktör ise China General Nuclear Power Corporation'ın borsada işlem gören birimi CGN Power, State Power Investment Corporation ve China National Nuclear Power tarafından üretilecek. Çin verilerine göre halihazırda ülkenin toplam elektrik talebinin yüzde 5’ini (433,3 milyar kilovat-saat) 56 reaktör karşılıyor. Ek olarak Çin’in önümüzdeki üç ile beş yıl boyunca her yıl 10 yeni reaktör için onay vermesi bekleniyor.
Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarında zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünü sağlamayı hedefliyor. Ülke fosil olmayan tüketimin payını 2030 yılına kadar yüzde 25'e çıkarmayı ve önümüzdeki beş yıl içinde kömür tüketimini kademeli olarak azaltmayı hedefliyor. Rüzgar ve güneş enerjisini desteklemek ve enerji arzını güvence altına almak için çoğu ülke yeniden nükleer enerjiyi değerlendiriyor ve/veya yeni projeler inşa ediyor. Ülke sadece santral kurmuyor, buradaki araştırmalarıyla da endüstriyi geliştiriyor. Örneğin Çin, dünyanın ilk toryum erimiş tuz nükleer santralini kuracağını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.