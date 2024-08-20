Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, 31 milyar dolara 5 yeni nükleer santral kuracak

    Çin, toplamda 5 yeni proje ve 11 nükleer reaktör için agresif bir nükleer enerji onayı verdi. Yapılan açıklamaya göre Çin, planlanan beş proje için 31 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapacak.
    Çin, 31 milyar dolara 5 yeni nükleer santral kuracak Tam Boyutta Gör
    Çin, nükleer enerji alanındaki genişlemesini hızlandıracak kritik bir adım attı. Kısa bir süre önce Başbakan Li Qiang başkanlığında yapılan Çin kabinesinin yürütme toplantısı sırasında alınan karara göre ülke, toplamda 5 yeni nükleer enerji projesini onayladı. Çin, bu projeler için toplamda 31 milyar dolarlık bir harcama yapacak.

    Çin, nükleerde lider olacak

    Aktarılanlara göre Çin, Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang ve Guangxi'ye yayılmış sahalardaki yeni reaktörlere yeşil ışık yaktı. Buradaki beş projenin toplamda 11 reaktör içereceği bildirildi. Bu nükleer enerji santralleri için en az 31 milyar dolar harcanacak ve inşaat işlemleri yaklaşık 5 yıl içinde tamamlanacak.

    Çin’in ulusal enerji idaresinin verilerine göre ülke, son beş yılda nükleer enerji yatırımlarını istikrarlı bir şekilde arttırdı. Çin'in yapım aşamasında olan nükleer reaktör sayısı (36 adet) dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla ve son iki yılın her birinde 10 yeni reaktörü onayladı. Raporlara göre Çin’in 2030 yılına kadar Fransa ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın önde gelen atom enerjisi üreticisi olması bekleniyor.

    Onaylanan 11 reaktör ise China General Nuclear Power Corporation'ın borsada işlem gören birimi CGN Power, State Power Investment Corporation ve China National Nuclear Power tarafından üretilecek. Çin verilerine göre halihazırda ülkenin toplam elektrik talebinin yüzde 5’ini (433,3 milyar kilovat-saat) 56 reaktör karşılıyor. Ek olarak Çin’in önümüzdeki üç ile beş yıl boyunca her yıl 10 yeni reaktör için onay vermesi bekleniyor.

    Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarında zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünü sağlamayı hedefliyor. Ülke fosil olmayan tüketimin payını 2030 yılına kadar yüzde 25'e çıkarmayı ve önümüzdeki beş yıl içinde kömür tüketimini kademeli olarak azaltmayı hedefliyor. Rüzgar ve güneş enerjisini desteklemek ve enerji arzını güvence altına almak için çoğu ülke yeniden nükleer enerjiyi değerlendiriyor ve/veya yeni projeler inşa ediyor. Ülke sadece santral kurmuyor, buradaki araştırmalarıyla da endüstriyi geliştiriyor. Örneğin Çin, dünyanın ilk toryum erimiş tuz nükleer santralini kuracağını açıklamıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mcdonalds en büyük hamburger nasıl bayılır renault bakım kampanya fiyat listesi harita dil yorumları ehliyet sınavından 100 alınca ne oluyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız