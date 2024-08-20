Çin, 31 milyar dolara 5 yeni nükleer santral kuracak

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Tam Boyutta Gör Çin, nükleer enerji alanındaki genişlemesini hızlandıracak kritik bir adım attı. Kısa bir süre önce Başbakan Li Qiang başkanlığında yapılan Çin kabinesinin yürütme toplantısı sırasında alınan karara göre ülke, toplamda 5 yeni nükleer enerji projesini onayladı. Çin, bu projeler için toplamda 31 milyar dolarlık bir harcama yapacak.

Çin, nükleerde lider olacak

Aktarılanlara göre Çin, Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang ve Guangxi'ye yayılmış sahalardaki yeni reaktörlere yeşil ışık yaktı. Buradaki beş projenin toplamda 11 reaktör içereceği bildirildi. Bu nükleer enerji santralleri için en az 31 milyar dolar harcanacak ve inşaat işlemleri yaklaşık 5 yıl içinde tamamlanacak.

Çin’in ulusal enerji idaresinin verilerine göre ülke, son beş yılda nükleer enerji yatırımlarını istikrarlı bir şekilde arttırdı. Çin'in yapım aşamasında olan nükleer reaktör sayısı (36 adet) dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla ve son iki yılın her birinde 10 yeni reaktörü onayladı. Raporlara göre Çin’in 2030 yılına kadar Fransa ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın önde gelen atom enerjisi üreticisi olması bekleniyor.

Onaylanan 11 reaktör ise China General Nuclear Power Corporation'ın borsada işlem gören birimi CGN Power, State Power Investment Corporation ve China National Nuclear Power tarafından üretilecek. Çin verilerine göre halihazırda ülkenin toplam elektrik talebinin yüzde 5’ini (433,3 milyar kilovat-saat) 56 reaktör karşılıyor. Ek olarak Çin’in önümüzdeki üç ile beş yıl boyunca her yıl 10 yeni reaktör için onay vermesi bekleniyor.

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Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarında zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünü sağlamayı hedefliyor. Ülke fosil olmayan tüketimin payını 2030 yılına kadar yüzde 25'e çıkarmayı ve önümüzdeki beş yıl içinde kömür tüketimini kademeli olarak azaltmayı hedefliyor. Rüzgar ve güneş enerjisini desteklemek ve enerji arzını güvence altına almak için çoğu ülke yeniden nükleer enerjiyi değerlendiriyor ve/veya yeni projeler inşa ediyor. Ülke sadece santral kurmuyor, buradaki araştırmalarıyla da endüstriyi geliştiriyor. Örneğin Çin, dünyanın ilk toryum erimiş tuz nükleer santralini kuracağını açıklamıştı.

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Çin, 31 milyar dolara 5 yeni nükleer santral kuracak