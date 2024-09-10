Apple ve Google için hesap günü: AB, 15,4 milyar euro para cezasını onadı

AB'den Apple ve Google'a milyarlarca euroluk ceza
Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, uzun süredir devam eden hukuk mücadelesini sonuçlandırarak iPhone üreticisinin İrlanda'ya 13 milyar euro (14,3 milyar dolar) tutarında vergi borcu ödemesine karar verdi. Bu karar, Apple'ın son ürün lansman etkinliğinin hemen ardından geldi.
Mahkeme yaptığı açıklamada, "Adalet Divanı konuyla ilgili nihai kararını verdi ve Avrupa Komisyonu'nun 2016 tarihli kararını teyit etti. İrlanda, Apple'a hukuka aykırı yardımda bulundu ve İrlanda bu yardımı geri almak zorunda." dedi. Mahkeme, dakikalar sonra Google'a verilen 2,4 milyar euroluk para cezasını da onadı.
Bu, teknoloji devinin hedef alındığı bir dizi yüksek profilli AB rekabet davasından biriydi. Mahkeme, Google'ın, 2017 yılında kendi karşılaştırma alışveriş servisine ayrıcalık tanıyarak hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle arama motoruna kesilen para cezasına karşı yaptığı itirazı reddetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.