Apple ve Google için hesap günü: AB, 15,4 milyar euro para cezasını onadı

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AB'nin en üst düzey mahkemesi, milyarlarca euroluk davaların söz konusu olduğu Apple ve Google aleyhine karar vererek Brüksel adına iki büyük zafer kazandı. Kararlar, AB mahkemelerinde verdiği kararlardan dolayı bir dizi olumsuzlukla karşılaşan AB'nin görevden ayrılan Rekabet Kurulu Başkanı Margrethe Vestager'e destek oldu.

AB'den Apple ve Google'a milyarlarca euroluk ceza

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, uzun süredir devam eden hukuk mücadelesini sonuçlandırarak iPhone üreticisinin İrlanda'ya 13 milyar euro (14,3 milyar dolar) tutarında vergi borcu ödemesine karar verdi. Bu karar, Apple'ın son ürün lansman etkinliğinin hemen ardından geldi.

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Mahkeme yaptığı açıklamada, "Adalet Divanı konuyla ilgili nihai kararını verdi ve Avrupa Komisyonu'nun 2016 tarihli kararını teyit etti. İrlanda, Apple'a hukuka aykırı yardımda bulundu ve İrlanda bu yardımı geri almak zorunda." dedi. Mahkeme, dakikalar sonra Google'a verilen 2,4 milyar euroluk para cezasını da onadı.

Bu, teknoloji devinin hedef alındığı bir dizi yüksek profilli AB rekabet davasından biriydi. Mahkeme, Google'ın, 2017 yılında kendi karşılaştırma alışveriş servisine ayrıcalık tanıyarak hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle arama motoruna kesilen para cezasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

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AB, Apple ve Google'ın 15,4 milyar euro para cezasını onadı