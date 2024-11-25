AB ve Çin, elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması yapabilir

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, bir süre önce Çinli elektrikli araçlara yüzde 35 ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi onaylamış ve beş yıllığına yürürlüğe koymuştu. Blok, aynı zamanda Çin ile bu konuda görüşmelerin sürdürüleceğini ve daha uygun bir seçeneğin araştırılacağını da söylemişti. Şimdi ise AB ve Çin’in elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması yapabileceği belirtiliyor.

Çinli araçlara AB’de minimum fiyat şartı getirilebilir

Avrupa Birliği (AB) ve Çin, Çin'de üretilen elektrikli araçlar için Avrupa’da uygulanacak bir asgari fiyat konusunda anlaşmaya varmak üzere. Eğer taraflar mutabakata varırsa, Ekim ayı sonunda yürürlüğe giren AB’nin ek gümrük tarifeleri kaldırılabilir.

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Alman televizyon kanalı n-tv’ye verdiği röportajda, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik özel tarifelerin son bulabileceğini söyledi. Lange'ye göre “AB ve Çin bir anlaşmaya yakın: Çin, elektrikli araçlarını Avrupa’da belirli bir asgari fiyattan sunmayı kabul edebilir.”

Tam Boyutta Gör Lange konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi ancak şunları ekledi: “Bu, tarifelerin başlangıçta getirilmesinin nedeni olan haksız sübvansiyonlar yoluyla rekabetin bozulmasını ortadan kaldıracaktır.” dedi. Her ne kadar anlaşmanın yakın olduğu ifade edilse de tarifelerin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı ve ne zaman yürürlükten kalkacağı henüz net değil.

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Tarafların kapalı kapılar ardında devam eden müzakerelerinde, Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarını Avrupa’da belirli bir fiyatın altında satmama teklifinin yeniden masaya geldiği öne sürülüyor. Daha önce 30.000 euro seviyesinde bir asgari fiyat konuşulmuştu, ancak bu teklif AB tarafından reddedilmişti.

Çin ve Almanya’dan gelen baskı

Çin, getirilen ek vergiler için Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) özel tarifelerin iptali için dava açarken üreticiler de AB’de kendi yasal mücadelelerini başlatıyor. AB içindeki görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin’e uygulanan tarifelere en başından beri karşı çıkıyor. Scholz, Alman otomobil üreticilerinin Çin’de büyük bir pazar payına sahip olduğunu ve tarifelerin karşı önlemlerle Alman üreticilere zarar verebileceğini savunuyor.

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AB ve Çin’den elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması