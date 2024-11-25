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    Anlık Bildirim

    AB ve Çin, elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması yapabilir

    Avrupa Birliği (AB) ve Çin, otomobil üreticilerinin elektrikli otomobillerini Avrupa'da asgari bir fiyat karşılığında satabilmesi için görüşüyor. Anlaşma sağlanırsa ek gümrük vergileri kalkabilir.
    AB ve Çin’den elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, bir süre önce Çinli elektrikli araçlara yüzde 35 ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi onaylamış ve beş yıllığına yürürlüğe koymuştu. Blok, aynı zamanda Çin ile bu konuda görüşmelerin sürdürüleceğini ve daha uygun bir seçeneğin araştırılacağını da söylemişti. Şimdi ise AB ve Çin’in elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması yapabileceği belirtiliyor.

    Çinli araçlara AB’de minimum fiyat şartı getirilebilir

    Avrupa Birliği (AB) ve Çin, Çin'de üretilen elektrikli araçlar için Avrupa’da uygulanacak bir asgari fiyat konusunda anlaşmaya varmak üzere. Eğer taraflar mutabakata varırsa, Ekim ayı sonunda yürürlüğe giren AB’nin ek gümrük tarifeleri kaldırılabilir.

    Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Alman televizyon kanalı n-tv’ye verdiği röportajda, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik özel tarifelerin son bulabileceğini söyledi. Lange'ye göre “AB ve Çin bir anlaşmaya yakın: Çin, elektrikli araçlarını Avrupa’da belirli bir asgari fiyattan sunmayı kabul edebilir.”

    AB ve Çin’den elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması Tam Boyutta Gör
    Lange konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi ancak şunları ekledi: “Bu, tarifelerin başlangıçta getirilmesinin nedeni olan haksız sübvansiyonlar yoluyla rekabetin bozulmasını ortadan kaldıracaktır.” dedi. Her ne kadar anlaşmanın yakın olduğu ifade edilse de tarifelerin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı ve ne zaman yürürlükten kalkacağı henüz net değil.

    Tarafların kapalı kapılar ardında devam eden müzakerelerinde, Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarını Avrupa’da belirli bir fiyatın altında satmama teklifinin yeniden masaya geldiği öne sürülüyor. Daha önce 30.000 euro seviyesinde bir asgari fiyat konuşulmuştu, ancak bu teklif AB tarafından reddedilmişti.

    Çin ve Almanya’dan gelen baskı

    Çin, getirilen ek vergiler için Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) özel tarifelerin iptali için dava açarken üreticiler de AB’de kendi yasal mücadelelerini başlatıyor. AB içindeki görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin’e uygulanan tarifelere en başından beri karşı çıkıyor. Scholz, Alman otomobil üreticilerinin Çin’de büyük bir pazar payına sahip olduğunu ve tarifelerin karşı önlemlerle Alman üreticilere zarar verebileceğini savunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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