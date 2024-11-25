AB ve Çin, elektrikli araçlar için minimum fiyat anlaşması yapabilir

Çinli araçlara AB’de minimum fiyat şartı getirilebilir
Avrupa Birliği (AB) ve Çin, Çin'de üretilen elektrikli araçlar için Avrupa’da uygulanacak bir asgari fiyat konusunda anlaşmaya varmak üzere. Eğer taraflar mutabakata varırsa, Ekim ayı sonunda yürürlüğe giren AB’nin ek gümrük tarifeleri kaldırılabilir.
Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Alman televizyon kanalı n-tv’ye verdiği röportajda, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik özel tarifelerin son bulabileceğini söyledi. Lange'ye göre “AB ve Çin bir anlaşmaya yakın: Çin, elektrikli araçlarını Avrupa’da belirli bir asgari fiyattan sunmayı kabul edebilir.”
Tarafların kapalı kapılar ardında devam eden müzakerelerinde, Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarını Avrupa’da belirli bir fiyatın altında satmama teklifinin yeniden masaya geldiği öne sürülüyor. Daha önce 30.000 euro seviyesinde bir asgari fiyat konuşulmuştu, ancak bu teklif AB tarafından reddedilmişti.
Çin ve Almanya’dan gelen baskı
Çin, getirilen ek vergiler için Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) özel tarifelerin iptali için dava açarken üreticiler de AB’de kendi yasal mücadelelerini başlatıyor. AB içindeki görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin’e uygulanan tarifelere en başından beri karşı çıkıyor. Scholz, Alman otomobil üreticilerinin Çin’de büyük bir pazar payına sahip olduğunu ve tarifelerin karşı önlemlerle Alman üreticilere zarar verebileceğini savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.