ABD, 4. nesil nükleer “erimiş tuz reaktörü” Hermes 2’ye onay verdi

Hermes 2 için onay verildi
Nükleer enerji kapasitesini 2050 yılına kadar üç katına çıkarmak isteyen ABD’nin Tennessee eyaletinde faaliyet gösteren Kairos Power, bu dönüşümde önemli bir rol üstleniyor. Şirket, erimiş tuz teknolojisini kullanarak daha güvenli, verimli ve çevre dostu enerji üretimini hedefliyor. Şirketin geliştirdiği Hermes reaktörleri, 4. nesil nükleer reaktör teknolojisinin en son örneklerinden biri. Bu teknoloji, hem yüksek yakıt verimliliği sağlıyor hem de sızıntı risklerini minimuma indirerek güvenliği artırıyor.
Bununla birlikte Kairos Power'ın nükleer santral tasarımı, soğutma sıvısı olarak florür tuzu içeren grafit moderatörlü çakıl yataklı Hermes reaktörlerine sahip. Reaktörün içinde çakıl taşı formunda “rastgele paketlenmiş” üç yapısal ISOtropik (TRISO) parçacık yakıtı kullanılırken yaklaşık yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş düşük seviyeli uranyum (HALEU) içeriyor.
Hermes 2, 20MWe elektrik üretecek
Aralık 2023'te Kairos Power, ABD'de inşaat onayı alan ilk dördüncü nesil reaktörü olan Hermes Low-Power Demonstration Reactor (Hermes 1) inşa etmek için NRC'den onay almış ve geçtiğimiz aylarda inşaata başlamıştı. Bu reaktör sadece sistem entegrasyonunu ve operasyonel güvenliği göstermek amacıyla inşa ediliyor. Tesis enerji üretimi yapmayacak.
Son onayla birlikte NRC, Kairos'a sonunda şebekeye güç sağlayacak bir enerji santrali inşa etme izni vermiş oldu. Hermes 2 olarak adlandırılan santral, Hermes 1'in yanında yer alacak ve 20 MWe kombine üretim kapasitesine sahip iki adet 35 MWth reaktöre sahip olacak. Kairos, Hermes 2 için NRC'den onay almayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda bunu 16 ayda başardı. NRC ayrıca gelecekteki projeler için düzenleyici onaylarını basitleştirmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.