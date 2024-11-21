ABD, 4. nesil nükleer “erimiş tuz reaktörü” Hermes 2’ye onay verdi

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Tam Boyutta Gör Enerji talebinin her geçen gün arttığı ve karbon emisyonlarının azaltılmasının zorunlu hale geldiği bir dönemde, nükleer enerji yeniden gündemde. Amerikan Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), ABD’nin ilk 4. nesil erimiş tuz reaktörü Hermes 2’nin inşasına onay verdi. Bu reaktör, karbon salınımı olmadan 20 MWe temiz enerji üretecek.

Hermes 2 için onay verildi

Nükleer enerji kapasitesini 2050 yılına kadar üç katına çıkarmak isteyen ABD’nin Tennessee eyaletinde faaliyet gösteren Kairos Power, bu dönüşümde önemli bir rol üstleniyor. Şirket, erimiş tuz teknolojisini kullanarak daha güvenli, verimli ve çevre dostu enerji üretimini hedefliyor. Şirketin geliştirdiği Hermes reaktörleri, 4. nesil nükleer reaktör teknolojisinin en son örneklerinden biri. Bu teknoloji, hem yüksek yakıt verimliliği sağlıyor hem de sızıntı risklerini minimuma indirerek güvenliği artırıyor.

Tam Boyutta Gör Erimiş tuz reaktörleri (molten-salt reactor - MSR), su soğutmalı reaktörlerde mevcut olan nükleer erime senaryosunu ortadan kaldırıyor veya oldukça minimize ediyor çünkü, yakıt karışımı erimiş halde tutuluyor. Erimiş tuzların yüksek kaynama noktaları, reaktörün düşük basınçta çalışmasına olanak tanıyor. Bu durum, basınçlı yapıların kullanılmasını gereksiz kılıyor ve patlama riskini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca, acil bir durumda erimiş tuzların soğuyarak katılaşması, radyoaktif malzemelerin sızmasını önlüyor ve çekirdek erimesi riskini minimize ediyor. Ayrıca hidrojen evrimi de bu reaktörlerde gelişmiyor. Haliyle hidrojen patlaması (Fukushima nükleer felaketinde olduğu gibi) riski de ortadan kalkıyor.

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Bununla birlikte Kairos Power'ın nükleer santral tasarımı, soğutma sıvısı olarak florür tuzu içeren grafit moderatörlü çakıl yataklı Hermes reaktörlerine sahip. Reaktörün içinde çakıl taşı formunda “rastgele paketlenmiş” üç yapısal ISOtropik (TRISO) parçacık yakıtı kullanılırken yaklaşık yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş düşük seviyeli uranyum (HALEU) içeriyor.

Hermes 2, 20MWe elektrik üretecek

Aralık 2023'te Kairos Power, ABD'de inşaat onayı alan ilk dördüncü nesil reaktörü olan Hermes Low-Power Demonstration Reactor (Hermes 1) inşa etmek için NRC'den onay almış ve geçtiğimiz aylarda inşaata başlamıştı. Bu reaktör sadece sistem entegrasyonunu ve operasyonel güvenliği göstermek amacıyla inşa ediliyor. Tesis enerji üretimi yapmayacak.

Son onayla birlikte NRC, Kairos'a sonunda şebekeye güç sağlayacak bir enerji santrali inşa etme izni vermiş oldu. Hermes 2 olarak adlandırılan santral, Hermes 1'in yanında yer alacak ve 20 MWe kombine üretim kapasitesine sahip iki adet 35 MWth reaktöre sahip olacak. Kairos, Hermes 2 için NRC'den onay almayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda bunu 16 ayda başardı. NRC ayrıca gelecekteki projeler için düzenleyici onaylarını basitleştirmek istiyor.

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ABD, 4. nesil nükleer erimiş tuz reaktörü Hermes 2’ye onay verdi