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    Anlık Bildirim

    ABD, 4. nesil nükleer “erimiş tuz reaktörü” Hermes 2’ye onay verdi

    Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), ABD'de şebekeye güç sağlayacak ilk erimiş tuz reaktörünün inşasını onayladı. Onay kapsamında Kairos Power, Hermes 2’yi inşa edecek.
    ABD, 4. nesil nükleer erimiş tuz reaktörü Hermes 2’ye onay verdi Tam Boyutta Gör
    Enerji talebinin her geçen gün arttığı ve karbon emisyonlarının azaltılmasının zorunlu hale geldiği bir dönemde, nükleer enerji yeniden gündemde. Amerikan Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), ABD’nin ilk 4. nesil erimiş tuz reaktörü Hermes 2’nin inşasına onay verdi. Bu reaktör, karbon salınımı olmadan 20 MWe temiz enerji üretecek.

    Hermes 2 için onay verildi

    Nükleer enerji kapasitesini 2050 yılına kadar üç katına çıkarmak isteyen ABD’nin Tennessee eyaletinde faaliyet gösteren Kairos Power, bu dönüşümde önemli bir rol üstleniyor. Şirket, erimiş tuz teknolojisini kullanarak daha güvenli, verimli ve çevre dostu enerji üretimini hedefliyor. Şirketin geliştirdiği Hermes reaktörleri, 4. nesil nükleer reaktör teknolojisinin en son örneklerinden biri. Bu teknoloji, hem yüksek yakıt verimliliği sağlıyor hem de sızıntı risklerini minimuma indirerek güvenliği artırıyor.

    ABD, 4. nesil nükleer erimiş tuz reaktörü Hermes 2’ye onay verdi Tam Boyutta Gör
    Erimiş tuz reaktörleri (molten-salt reactor - MSR), su soğutmalı reaktörlerde mevcut olan nükleer erime senaryosunu ortadan kaldırıyor veya oldukça minimize ediyor çünkü, yakıt karışımı erimiş halde tutuluyor. Erimiş tuzların yüksek kaynama noktaları, reaktörün düşük basınçta çalışmasına olanak tanıyor. Bu durum, basınçlı yapıların kullanılmasını gereksiz kılıyor ve patlama riskini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca, acil bir durumda erimiş tuzların soğuyarak katılaşması, radyoaktif malzemelerin sızmasını önlüyor ve çekirdek erimesi riskini minimize ediyor. Ayrıca hidrojen evrimi de bu reaktörlerde gelişmiyor. Haliyle hidrojen patlaması (Fukushima nükleer felaketinde olduğu gibi) riski de ortadan kalkıyor.

    Bununla birlikte Kairos Power'ın nükleer santral tasarımı, soğutma sıvısı olarak florür tuzu içeren grafit moderatörlü çakıl yataklı Hermes reaktörlerine sahip. Reaktörün içinde çakıl taşı formunda “rastgele paketlenmiş” üç yapısal ISOtropik (TRISO) parçacık yakıtı kullanılırken yaklaşık yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş düşük seviyeli uranyum (HALEU) içeriyor.

    Hermes 2, 20MWe elektrik üretecek

    Aralık 2023'te Kairos Power, ABD'de inşaat onayı alan ilk dördüncü nesil reaktörü olan Hermes Low-Power Demonstration Reactor (Hermes 1) inşa etmek için NRC'den onay almış ve geçtiğimiz aylarda inşaata başlamıştı. Bu reaktör sadece sistem entegrasyonunu ve operasyonel güvenliği göstermek amacıyla inşa ediliyor. Tesis enerji üretimi yapmayacak.

    Son onayla birlikte NRC, Kairos'a sonunda şebekeye güç sağlayacak bir enerji santrali inşa etme izni vermiş oldu. Hermes 2 olarak adlandırılan santral, Hermes 1'in yanında yer alacak ve 20 MWe kombine üretim kapasitesine sahip iki adet 35 MWth reaktöre sahip olacak. Kairos, Hermes 2 için NRC'den onay almayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda bunu 16 ayda başardı. NRC ayrıca gelecekteki projeler için düzenleyici onaylarını basitleştirmek istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 19 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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