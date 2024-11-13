ABD, nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkaracağını açıkladı

ABD, nükleer enerjiyi merkeze alıyor
Beyaz Saray, 2050’ye kadar 200 gigawatt (GW) ek nükleer kapasite eklemeyi hedefliyor. Bu kapasiteye, yeni reaktörler inşa edilerek, mevcut santrallerin yeniden devreye alınması ve mevcut tesislerdeki modernizasyon çalışmalarıyla ulaşılması planlanıyor. Kısa vadede ise önümüzdeki on yıl içinde 35 GW yeni kapasitenin devreye girmesi hedefleniyor.
Beyaz Saray İklim Danışmanı Ali Zaidi, son dört yıl içinde ABD'nin bu planı uygulayacak sanayi kapasitesini oluşturduğunu belirtti. Zaidi, nükleer enerjiye yönelik engellerin azaltılması için büyük adımlar atıldığını vurgulayarak, iş gücü eksikliği, yerli yakıt arzı ve düzenleyici altyapı gibi temel sorunların çözüldüğünü ifade etti.
ABD, nükleer hedeflerine ulaşmak için büyük reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörler ve mikro reaktörler de inşa edecek. ABD'nin şu anki 94 reaktörlük filosu, çoğunlukla gigawatt ölçeğinde, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum (LEU) yakıtı kullanan büyük, hafif su soğutmalı reaktörlerden oluşmakta. Nükleer, 2023 yılında ABD'de kurulu elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 100 GW'ını ve toplam üretimin yüzde 18’ini oluşturuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir