ABD, nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkaracağını açıkladı

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Tam Boyutta Gör ABD, ülkede nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar üç katına çıkarmayı amaçlayan iddialı bir yol haritasını açıkladı. Karbonsuz enerjiye olan talebin artmasıyla birlikte nükleer enerji, günün her saati enerji sağlayabilen bir kaynak olarak öne çıkıyor. Bir zamanlar uzaklaşılmak istenen enerji kaynağına artık talep her geçen gün artıyor.

ABD, nükleer enerjiyi merkeze alıyor

Beyaz Saray, 2050’ye kadar 200 gigawatt (GW) ek nükleer kapasite eklemeyi hedefliyor. Bu kapasiteye, yeni reaktörler inşa edilerek, mevcut santrallerin yeniden devreye alınması ve mevcut tesislerdeki modernizasyon çalışmalarıyla ulaşılması planlanıyor. Kısa vadede ise önümüzdeki on yıl içinde 35 GW yeni kapasitenin devreye girmesi hedefleniyor.

Beyaz Saray İklim Danışmanı Ali Zaidi, son dört yıl içinde ABD'nin bu planı uygulayacak sanayi kapasitesini oluşturduğunu belirtti. Zaidi, nükleer enerjiye yönelik engellerin azaltılması için büyük adımlar atıldığını vurgulayarak, iş gücü eksikliği, yerli yakıt arzı ve düzenleyici altyapı gibi temel sorunların çözüldüğünü ifade etti.

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında kabul edilen bir yasa ile ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, gelişmiş reaktörlerin denetimi ve yeni yakıt türlerinin lisanslanması gibi konularda yeni yetkiler kazandı. Bu, daha hızlı ve düşük maliyetli nükleer santral inşaatlarının önünü açabilir. ABD'nin nükleer enerjiye yönelik bu hamlesi, karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini artırması beklenen COP29 iklim zirvesi öncesinde geldi. Biden yönetimi geçen yılki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda, 2050’ye kadar nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdüne ABD’nin de imza attığını açıklamıştı.

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ABD, nükleer hedeflerine ulaşmak için büyük reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörler ve mikro reaktörler de inşa edecek. ABD'nin şu anki 94 reaktörlük filosu, çoğunlukla gigawatt ölçeğinde, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum (LEU) yakıtı kullanan büyük, hafif su soğutmalı reaktörlerden oluşmakta. Nükleer, 2023 yılında ABD'de kurulu elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 100 GW'ını ve toplam üretimin yüzde 18’ini oluşturuyordu.

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