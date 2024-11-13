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    ABD, nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkaracağını açıkladı

    ABD, 2050 yılına kadar 200 gigawatt (GW) nükleer enerji kapasitesini devreye alma hedefi belirledi; bu, 2020’ye göre ABD’nin nükleer enerji kapasitesini en az üç katına çıkaracağı anlamına geliyor.
    ABD, nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkaracağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    ABD, ülkede nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar üç katına çıkarmayı amaçlayan iddialı bir yol haritasını açıkladı. Karbonsuz enerjiye olan talebin artmasıyla birlikte nükleer enerji, günün her saati enerji sağlayabilen bir kaynak olarak öne çıkıyor. Bir zamanlar uzaklaşılmak istenen enerji kaynağına artık talep her geçen gün artıyor.

    ABD, nükleer enerjiyi merkeze alıyor

    Beyaz Saray, 2050’ye kadar 200 gigawatt (GW) ek nükleer kapasite eklemeyi hedefliyor. Bu kapasiteye, yeni reaktörler inşa edilerek, mevcut santrallerin yeniden devreye alınması ve mevcut tesislerdeki modernizasyon çalışmalarıyla ulaşılması planlanıyor. Kısa vadede ise önümüzdeki on yıl içinde 35 GW yeni kapasitenin devreye girmesi hedefleniyor.

    Beyaz Saray İklim Danışmanı Ali Zaidi, son dört yıl içinde ABD'nin bu planı uygulayacak sanayi kapasitesini oluşturduğunu belirtti. Zaidi, nükleer enerjiye yönelik engellerin azaltılması için büyük adımlar atıldığını vurgulayarak, iş gücü eksikliği, yerli yakıt arzı ve düzenleyici altyapı gibi temel sorunların çözüldüğünü ifade etti.

    ABD, nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkaracağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında kabul edilen bir yasa ile ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, gelişmiş reaktörlerin denetimi ve yeni yakıt türlerinin lisanslanması gibi konularda yeni yetkiler kazandı. Bu, daha hızlı ve düşük maliyetli nükleer santral inşaatlarının önünü açabilir. ABD'nin nükleer enerjiye yönelik bu hamlesi, karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini artırması beklenen COP29 iklim zirvesi öncesinde geldi. Biden yönetimi geçen yılki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda, 2050’ye kadar nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdüne ABD’nin de imza attığını açıklamıştı.

    ABD, nükleer hedeflerine ulaşmak için büyük reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörler ve mikro reaktörler de inşa edecek. ABD'nin şu anki 94 reaktörlük filosu, çoğunlukla gigawatt ölçeğinde, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum (LEU) yakıtı kullanan büyük, hafif su soğutmalı reaktörlerden oluşmakta. Nükleer, 2023 yılında ABD'de kurulu elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 100 GW'ını ve toplam üretimin yüzde 18’ini oluşturuyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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