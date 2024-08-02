ABD'nin "dördüncü nesil" ilk nükleer santralinin inşası başladı

50 yıl sonra ABD’deki ilk nükleer projesi
Hermes, Kairos Power'ın florür tuzu soğutmalı yüksek sıcaklık reaktörü KP-HFR'nin güçsüz bir versiyonu olarak inşa edilecek. 2027'ye kadar faaliyete geçmesi hedeflenen reaktör, şirketin ilk nükleer tesisi olacak ve şirketin reaktör teknolojisini ticarileştirme yolundaki kritik adımını oluşturacak. Kairos Power tarafından sağlanan verilere göre, KP-FHR reaktörü 140 MWe üretim kapasitesine ve yüzde 45 net verimliliğe sahip olacak. Kairos Power’ın reaktörleri fabrikada üretilen ve yerinde montajı gerçekleştirilen küçük modüler reaktör (SMR) tipinde olacak.
Florür Tuzu Soğutmalı Yüksek Sıcaklık Reaktörü (FHR) grafit moderatör, katı yakıtlar ve erimiş tuz soğutucusu kullanan reaktörle olarak biliniyor. Bu yeni nesil reaktörler, standart hafif su reaktörlerine göre daha güvenli ve potansiyel olarak daha ucuz bir alternatif olarak kabul ediliyor.
Yeni reaktörün diğerlerinden farkı ne?
Erimiş florür tuz, yüksek kimyasal stabiliteyle birlikte yüksek sıcaklıkta ısı transferi ve yakıttan salınabilecek fisyonun tutulması için uygun bir koşul sağlıyor. Florür Tuzu Soğutmalı Yüksek Sıcaklık Reaktör (FHR) tasarımlarında aynı zamanda kaynamayan düşük basınçlı bir soğutucu ve sızıntı olmadan çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen sağlam bir seramik yakıt formu kullanılıyor. Bu yakıt, geleneksel reaktörlere kıyasla radyoaktivite salınımı riskini büyük ölçüde azaltıyor.
Kairos Power ayrıca reaktörlerinin pasif güvenlik özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Yani, bir sebepten ötürü reaktör kapatıldığında/kapandığında soğutma için elektriğe ihtiyaç duymuyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/hermes-us-fourth-gen-nuclear-reactor https://kairospower.com/external_updates/kairos-power-begins-construction-on-hermes-low-power-demonstration-reactor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.