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    ABD'nin "dördüncü nesil" ilk nükleer santralinin inşası başladı

    Kairos Power, Hermes adlı nükleer santralinin inşasına başladı. Hermes, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından yapımı onaylanan ilk ve tek dördüncü nesil reaktörü konumunda.
    ABD'nin dördüncü nesil ilk nükleer santralinin inşası başladı Tam Boyutta Gör
    Kairos Power, ABD'de 50 yılı aşkın bir süredir izin verilen ilk hafif su reaktörü olmayan Hermes Low-Power Demonstration Reactor projesinin saha çalışmalarına başladığını açıkladı. Hermes, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından yapımı onaylanan ilk ve tek dördüncü nesil reaktörü konumunda. Hermes projesinin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

    50 yıl sonra ABD’deki ilk nükleer projesi

    Hermes, Kairos Power'ın florür tuzu soğutmalı yüksek sıcaklık reaktörü KP-HFR'nin güçsüz bir versiyonu olarak inşa edilecek. 2027'ye kadar faaliyete geçmesi hedeflenen reaktör, şirketin ilk nükleer tesisi olacak ve şirketin reaktör teknolojisini ticarileştirme yolundaki kritik adımını oluşturacak. Kairos Power tarafından sağlanan verilere göre, KP-FHR reaktörü 140 MWe üretim kapasitesine ve yüzde 45 net verimliliğe sahip olacak. Kairos Power’ın reaktörleri fabrikada üretilen ve yerinde montajı gerçekleştirilen küçük modüler reaktör (SMR) tipinde olacak.

    Florür Tuzu Soğutmalı Yüksek Sıcaklık Reaktörü (FHR) grafit moderatör, katı yakıtlar ve erimiş tuz soğutucusu kullanan reaktörle olarak biliniyor. Bu yeni nesil reaktörler, standart hafif su reaktörlerine göre daha güvenli ve potansiyel olarak daha ucuz bir alternatif olarak kabul ediliyor.

    ABD'nin dördüncü nesil ilk nükleer santralinin inşası başladı Tam Boyutta Gör
    Hermes’in birincil amacı uygun fiyatlı nükleer ısı üretme becerisini göstermek olacak, ancak elektrik üretmeyecek: bu bir sonraki yinelemede, önerilen Hermes 2 tesisinde elde edilecek. Hermes, uygun fiyatlı temiz ısı üretimini göstermek için erimiş florür tuzu soğutuculu TRISO adlı çakıl yatağı yakıt tasarımı kullanacak. TRISO üretimi için firma aynı zamanda Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile ortaklık yapıyor. ABD Enerji Bakanlığı ise Hermes'in tasarım, inşaat ve devreye alınmasını desteklemek için 303 milyon dolara kadar yatırım yapacak. Kairos Power, ilgili sahada mühendislik test ünitesi de kuracak.

    Yeni reaktörün diğerlerinden farkı ne?

    ABD'nin dördüncü nesil ilk nükleer santralinin inşası başladı Tam Boyutta Gör
    Geleneksel nükleer reaktörlerde kullanılan su yerine, Kairos Power reaktörü soğutucu olarak erimiş florür tuzu kullanılacak. Erimiş tuz kullanımını dördüncü nesil reaktörlerde sıklıkla görüyoruz. Hatırlanacağı üzere Çin, dünyanın ilk toryum erimiş tuz nükleer santralini kuracak ve benzer bir tasarımı kullanacak. Çin ayrıca dünyanın ilk dördüncü nesil nükleer santralini de geçen yıl devreye aldı.

    Erimiş florür tuz, yüksek kimyasal stabiliteyle birlikte yüksek sıcaklıkta ısı transferi ve yakıttan salınabilecek fisyonun tutulması için uygun bir koşul sağlıyor. Florür Tuzu Soğutmalı Yüksek Sıcaklık Reaktör (FHR) tasarımlarında aynı zamanda kaynamayan düşük basınçlı bir soğutucu ve sızıntı olmadan çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen sağlam bir seramik yakıt formu kullanılıyor. Bu yakıt, geleneksel reaktörlere kıyasla radyoaktivite salınımı riskini büyük ölçüde azaltıyor.

    Kairos Power ayrıca reaktörlerinin pasif güvenlik özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Yani, bir sebepten ötürü reaktör kapatıldığında/kapandığında soğutma için elektriğe ihtiyaç duymuyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/hermes-us-fourth-gen-nuclear-reactor https://kairospower.com/external_updates/kairos-power-begins-construction-on-hermes-low-power-demonstration-reactor/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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