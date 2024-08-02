ABD'nin "dördüncü nesil" ilk nükleer santralinin inşası başladı

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Tam Boyutta Gör Kairos Power, ABD'de 50 yılı aşkın bir süredir izin verilen ilk hafif su reaktörü olmayan Hermes Low-Power Demonstration Reactor projesinin saha çalışmalarına başladığını açıkladı. Hermes, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından yapımı onaylanan ilk ve tek dördüncü nesil reaktörü konumunda. Hermes projesinin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

50 yıl sonra ABD’deki ilk nükleer projesi

Hermes, Kairos Power'ın florür tuzu soğutmalı yüksek sıcaklık reaktörü KP-HFR'nin güçsüz bir versiyonu olarak inşa edilecek. 2027'ye kadar faaliyete geçmesi hedeflenen reaktör, şirketin ilk nükleer tesisi olacak ve şirketin reaktör teknolojisini ticarileştirme yolundaki kritik adımını oluşturacak. Kairos Power tarafından sağlanan verilere göre, KP-FHR reaktörü 140 MWe üretim kapasitesine ve yüzde 45 net verimliliğe sahip olacak. Kairos Power’ın reaktörleri fabrikada üretilen ve yerinde montajı gerçekleştirilen küçük modüler reaktör (SMR) tipinde olacak.

Florür Tuzu Soğutmalı Yüksek Sıcaklık Reaktörü (FHR) grafit moderatör, katı yakıtlar ve erimiş tuz soğutucusu kullanan reaktörle olarak biliniyor. Bu yeni nesil reaktörler, standart hafif su reaktörlerine göre daha güvenli ve potansiyel olarak daha ucuz bir alternatif olarak kabul ediliyor.

Tam Boyutta Gör Hermes’in birincil amacı uygun fiyatlı nükleer ısı üretme becerisini göstermek olacak, ancak elektrik üretmeyecek: bu bir sonraki yinelemede, önerilen Hermes 2 tesisinde elde edilecek. Hermes, uygun fiyatlı temiz ısı üretimini göstermek için erimiş florür tuzu soğutuculu TRISO adlı çakıl yatağı yakıt tasarımı kullanacak. TRISO üretimi için firma aynı zamanda Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile ortaklık yapıyor. ABD Enerji Bakanlığı ise Hermes'in tasarım, inşaat ve devreye alınmasını desteklemek için 303 milyon dolara kadar yatırım yapacak. Kairos Power, ilgili sahada mühendislik test ünitesi de kuracak.

Yeni reaktörün diğerlerinden farkı ne?

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Erimiş florür tuz, yüksek kimyasal stabiliteyle birlikte yüksek sıcaklıkta ısı transferi ve yakıttan salınabilecek fisyonun tutulması için uygun bir koşul sağlıyor. Florür Tuzu Soğutmalı Yüksek Sıcaklık Reaktör (FHR) tasarımlarında aynı zamanda kaynamayan düşük basınçlı bir soğutucu ve sızıntı olmadan çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen sağlam bir seramik yakıt formu kullanılıyor. Bu yakıt, geleneksel reaktörlere kıyasla radyoaktivite salınımı riskini büyük ölçüde azaltıyor.

Kairos Power ayrıca reaktörlerinin pasif güvenlik özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Yani, bir sebepten ötürü reaktör kapatıldığında/kapandığında soğutma için elektriğe ihtiyaç duymuyor.

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