ABD, “4. Nesil” ilk nükleer reaktörü için inşaata başladı

Project Pele programında ABD’nin ilk 4. Nesil reaktörünü BWXT Advanced Technologies üretecek. Reaktörün montajına ise önümüzdeki yıl Şubat ayında başlanacak. Mevcut takvime göre, reaktörün tamamen monte edilip 2026’da Idaho Ulusal Laboratuvarı'na taşınması planlanıyor. Bu reaktör, günümüzün popüler tasarımlarından olan mikroreaktör tipinde olacak. Bu reaktörler geleneksel konteynerler ile taşınabilecek. Project Pele ekibi, 2026 yılında reaktörün yerleştirilmesine hazır olmak için önümüzdeki yıl test sahasında beton bir kalkan yapısı inşa edecek.
Askeri kullanım için tasarlanıyor
Bu program kapsamında yakıt ikmali yapmadan üç yıldan fazla süreyle 1-5 MWe üretebilen yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı (HTGR) reaktörlerin geliştirilmesine karar verildi. Üretilecek ilk reaktör, bir prototip olacak ve ABD Savunma Bakanlığı gözetiminde test edilecek. Ardından bu teknolojinin operasyonel olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek. Öte yandan bu prototip aynı zamanda ticari uygulamalara da öncülük edebilir.Kaynakça https://www.world-nuclear-news.org/articles/work-starts-at-us-prototype-microreactor-site https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3915633/dod-breaks-ground-on-project-pele-a-mobile-nuclear-reactor-for-energy-resiliency/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu