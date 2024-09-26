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    Anlık Bildirim

    ABD, “4. Nesil” ilk nükleer reaktörü için inşaata başladı

    ABD savaş alanlarına güç sağlamak için ilk 4. nesil mobil nükleer reaktörü inşa etmeye başladı. Project Pele programı kapsamında ilk reaktörün 2026’ya kadar hazır olması hedefleniyor.
    ABD, “4. Nesil” ilk nükleer reaktörü için inşaata başladı Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı, Idaho Ulusal Laboratuvarı'nda (INL) Project Pele prototip mobil mikroreaktörünün temelini attı. Bu adımla birlikte, ABD'nin ilk elektrik üreten Dördüncü Nesil reaktörünün 2026 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Project Pele, ABD Savunma Bakanlığı'nın Stratejik Yetenekler Ofisi (SCO) tarafından yürütülüyor. Program kapsamında ABD savaş alanlarına güç sağlamayı istiyor.

    Project Pele programında ABD’nin ilk 4. Nesil reaktörünü BWXT Advanced Technologies üretecek. Reaktörün montajına ise önümüzdeki yıl Şubat ayında başlanacak. Mevcut takvime göre, reaktörün tamamen monte edilip 2026’da Idaho Ulusal Laboratuvarı'na taşınması planlanıyor. Bu reaktör, günümüzün popüler tasarımlarından olan mikroreaktör tipinde olacak. Bu reaktörler geleneksel konteynerler ile taşınabilecek. Project Pele ekibi, 2026 yılında reaktörün yerleştirilmesine hazır olmak için önümüzdeki yıl test sahasında beton bir kalkan yapısı inşa edecek.

    Askeri kullanım için tasarlanıyor

    ABD, “4. Nesil” ilk nükleer reaktörü için inşaata başladı Tam Boyutta Gör
    2019 yılında başlatılan Project Pele, mobil nükleer reaktör tasarlayıp üretmeyi hedefliyordu. Savunma Bakanlığı’nın Stratejik Yetenekler Ofisi tarafından yürütülen bu girişim, uzak ve zorlu ortamlarda askeri operasyonları desteklemek için enerji sağlayacak dördüncü nesil nükleer mikroreaktör geliştirmeyi planlamıştı. Zira gelecekte askeri alanda enerji kullanımının ciddi bir şekilde artacağı öngörülüyor.

    Bu program kapsamında yakıt ikmali yapmadan üç yıldan fazla süreyle 1-5 MWe üretebilen yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı (HTGR) reaktörlerin geliştirilmesine karar verildi. Üretilecek ilk reaktör, bir prototip olacak ve ABD Savunma Bakanlığı gözetiminde test edilecek. Ardından bu teknolojinin operasyonel olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek. Öte yandan bu prototip aynı zamanda ticari uygulamalara da öncülük edebilir.

    Kaynakça https://www.world-nuclear-news.org/articles/work-starts-at-us-prototype-microreactor-site https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3915633/dod-breaks-ground-on-project-pele-a-mobile-nuclear-reactor-for-energy-resiliency/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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