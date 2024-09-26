ABD, “4. Nesil” ilk nükleer reaktörü için inşaata başladı

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Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı, Idaho Ulusal Laboratuvarı'nda (INL) Project Pele prototip mobil mikroreaktörünün temelini attı. Bu adımla birlikte, ABD'nin ilk elektrik üreten Dördüncü Nesil reaktörünün 2026 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Project Pele, ABD Savunma Bakanlığı'nın Stratejik Yetenekler Ofisi (SCO) tarafından yürütülüyor. Program kapsamında ABD savaş alanlarına güç sağlamayı istiyor.

Project Pele programında ABD’nin ilk 4. Nesil reaktörünü BWXT Advanced Technologies üretecek. Reaktörün montajına ise önümüzdeki yıl Şubat ayında başlanacak. Mevcut takvime göre, reaktörün tamamen monte edilip 2026’da Idaho Ulusal Laboratuvarı'na taşınması planlanıyor. Bu reaktör, günümüzün popüler tasarımlarından olan mikroreaktör tipinde olacak. Bu reaktörler geleneksel konteynerler ile taşınabilecek. Project Pele ekibi, 2026 yılında reaktörün yerleştirilmesine hazır olmak için önümüzdeki yıl test sahasında beton bir kalkan yapısı inşa edecek.

Askeri kullanım için tasarlanıyor

Tam Boyutta Gör 2019 yılında başlatılan Project Pele, mobil nükleer reaktör tasarlayıp üretmeyi hedefliyordu. Savunma Bakanlığı’nın Stratejik Yetenekler Ofisi tarafından yürütülen bu girişim, uzak ve zorlu ortamlarda askeri operasyonları desteklemek için enerji sağlayacak dördüncü nesil nükleer mikroreaktör geliştirmeyi planlamıştı. Zira gelecekte askeri alanda enerji kullanımının ciddi bir şekilde artacağı öngörülüyor.

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Bu program kapsamında yakıt ikmali yapmadan üç yıldan fazla süreyle 1-5 MWe üretebilen yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı (HTGR) reaktörlerin geliştirilmesine karar verildi. Üretilecek ilk reaktör, bir prototip olacak ve ABD Savunma Bakanlığı gözetiminde test edilecek. Ardından bu teknolojinin operasyonel olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek. Öte yandan bu prototip aynı zamanda ticari uygulamalara da öncülük edebilir.

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ABD, “4. Nesil” ilk nükleer reaktörü için inşaata başladı