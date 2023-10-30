ABD Başkanı Biden, yapay zeka için düğmeye bastı

ABD Başkanı Biden tarafından imzalanan kararda sekiz ana hedef bulunuyor: yapay zeka güvenliği ve emniyeti için yeni standartlar oluşturmak, mahremiyeti korumak, eşitliği ve medeni hakları geliştirmek, tüketicileri, hastaları ve öğrencileri korumak, çalışanları desteklemek, inovasyonu ve rekabeti teşvik etmek, ABD'nin yapay zeka teknolojilerindeki liderliğini pekiştirmek ve hükümetin bu teknolojiyi sorumlu ve etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak.
ABD, yapay zeka düzenlemelerinde önemli bir adım atıyor
Yürütme emri kapsamında çeşitli devlet kurumları, biyolojik materyalleri tasarlamak, içerik kimlik doğrulaması konusunda uygulamalar oluşturmak ve gelişmiş siber güvenlik programları oluşturmak için yapay zekanın kullanımına karşı koruma sağlamak üzere standartlar oluşturmakla görevlendirildi.
En nihayetinde OpenAI'ın GPT'si ve Meta'nın Llama 2'si gibi büyük yapay zeka modellerinin geliştiricileri güvenlik testi sonuçlarını paylaşmakla yükümlü olacak. Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, gazetecilere verdiği brifingde güvenlik yönergelerinin esas olarak gelecekteki yapay zeka modelleri için geçerli olduğunu söyledi.
Her konu ele alınacak
Beyaz Saray, kullanıcıların gizliliğini korumak için Kongre'ye ilgili düzenlemeleri yapma çağrısında bulunurken yeni emir ayrıca "gizliliği koruyan" teknolojilerin geliştirilmesi için federal destek istiyor. Emrin bir kısmı, algoritmik ayrımcılığın ele alınması ve teknolojinin ayrımcılık yapmak için kullanılmasını önlemeyi planlıyor.
Yürütme emri, yapay zekanın işsizlik yaratmasından yeni iş olanakları oluşturmasına kadar pek çok konuda rapor hazırlanmasını talep ederken Ulusal Yapay Zeka Araştırma Kaynağının kurulmasını sağlıyor. Öte yanan yürütme emri, kalıcı bir yasa değil ve hükümetin yönetim süresiyle sınırlı. Bu durum ABD’nin yapay zeka konusunda zaman kaybetmek istemediği anlamını taşıyor. Öte yandan kanun yapıcılar hala yapay zekayı nasıl düzenleyeceklerini tartışıyorlar. Ek olarak henüz Türkiye, yapay zeka düzenlemeleri ile ilgili somut bir adım atmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.