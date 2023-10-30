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    Anlık Bildirim

    ABD Başkanı Biden, yapay zeka için düğmeye bastı

    Yapay zeka konusundaki yasal düzenlemeler zor ancak oldukça gerekli. Bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka düzenlemeleri için ilgili kurumları ilgilendiren emri yayınladı.
    ABD Başkanı Biden, yapay zeka için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Joe Biden, kanun koyuculardan gelecek herhangi bir mevzuattan önce, üretken yapay zeka ile ilgili kurallar sağlayan bir idari emir imzaladı. Yürütme emri, Beyaz Saray'ın yapay zeka şirketleriyle yaptığı bağlayıcı olmayan anlaşmalar üzerinde şekilleniyor. Bu girişim, yapay zeka hakkındaki yasal düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koyuyor.

    ABD Başkanı Biden tarafından imzalanan kararda sekiz ana hedef bulunuyor: yapay zeka güvenliği ve emniyeti için yeni standartlar oluşturmak, mahremiyeti korumak, eşitliği ve medeni hakları geliştirmek, tüketicileri, hastaları ve öğrencileri korumak, çalışanları desteklemek, inovasyonu ve rekabeti teşvik etmek, ABD'nin yapay zeka teknolojilerindeki liderliğini pekiştirmek ve hükümetin bu teknolojiyi sorumlu ve etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak.

    ABD, yapay zeka düzenlemelerinde önemli bir adım atıyor

    Yürütme emri kapsamında çeşitli devlet kurumları, biyolojik materyalleri tasarlamak, içerik kimlik doğrulaması konusunda uygulamalar oluşturmak ve gelişmiş siber güvenlik programları oluşturmak için yapay zekanın kullanımına karşı koruma sağlamak üzere standartlar oluşturmakla görevlendirildi.

    ABD Başkanı Biden, yapay zeka için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda ABD Ulusal Standartlar ve Güvenlik Enstitüsü (NIST), halka açıklanmadan önce yapay zeka modellerini "kırmızı takıma" almak için standartlar geliştirmekten sorumlu olurken, ABD Enerji Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, yapay zekanın altyapıya yönelik potansiyel tehdidini ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve siber güvenlik risklerini ele almakla görevlendirildi.

    En nihayetinde OpenAI'ın GPT'si ve Meta'nın Llama 2'si gibi büyük yapay zeka modellerinin geliştiricileri güvenlik testi sonuçlarını paylaşmakla yükümlü olacak. Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, gazetecilere verdiği brifingde güvenlik yönergelerinin esas olarak gelecekteki yapay zeka modelleri için geçerli olduğunu söyledi.

    Her konu ele alınacak

    Beyaz Saray, kullanıcıların gizliliğini korumak için Kongre'ye ilgili düzenlemeleri yapma çağrısında bulunurken yeni emir ayrıca "gizliliği koruyan" teknolojilerin geliştirilmesi için federal destek istiyor. Emrin bir kısmı, algoritmik ayrımcılığın ele alınması ve teknolojinin ayrımcılık yapmak için kullanılmasını önlemeyi planlıyor.

    Yürütme emri, yapay zekanın işsizlik yaratmasından yeni iş olanakları oluşturmasına kadar pek çok konuda rapor hazırlanmasını talep ederken Ulusal Yapay Zeka Araştırma Kaynağının kurulmasını sağlıyor. Öte yanan yürütme emri, kalıcı bir yasa değil ve hükümetin yönetim süresiyle sınırlı. Bu durum ABD’nin yapay zeka konusunda zaman kaybetmek istemediği anlamını taşıyor. Öte yandan kanun yapıcılar hala yapay zekayı nasıl düzenleyeceklerini tartışıyorlar. Ek olarak henüz Türkiye, yapay zeka düzenlemeleri ile ilgili somut bir adım atmış değil. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 33 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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