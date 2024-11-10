Tayvan’dan Trump’a tepki: TSMC’nin ABD’de 2nm çip üretmesi yasaklanabilir

Tam Boyutta Gör Joe Biden Başkanlığı altında ABD ile birçok anlaşmaya imza atan TSMC, önümüzdeki yıllarda ABD’de 4nm ve 5nm fabrikasyon sürecinde çip üretimi yapmayı planlıyor. Ayrıca firma, daha sonraki yıllarda ülkede 2nm sürecinde de üretim yapma planlarından bahsetmişti ancak iddialara göre Tayvan hükümeti, bu durumu engelleyebilir.

Yeni M4 Mac Mini'nin kasası açıldı: SSD'si çıkarılabiliyor 3 sa. önce eklendi

Donald Trump ve Tayvan karşı karşıya

İddialara göre Tayvan hükümeti, ABD’de Başkan seçilen Donald Trump'ın Tayvan’ın Amerika'dan yarı iletken teknolojisini çaldığını iddia etmesinden pek memnun değil. Ayrıca hükümet, TSMC’nin ABD’de agresif bir şekilde büyümesinden de memnun değil gibi görünüyor. Bu doğrultuda Tayvan hükümeti, 2nm ve daha gelişmil fabrikasyon süreçlerini ülkeye özel yapmak istiyor ve TSMC’nin 2nm üretimi ABD’de yasaklamak istiyor.

Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan TSMC, Biden yönetiminde hayata geçirilen birçok düzenlemeden faydalanmıştı ve Arizona’da üretim tesisi açmaya karar vermişti. Aralık ayında açılacak üretim tesisi ülkede 4nm ve 5nm sürecinde üretimler yapacak ancak bu tesisin 2nm üretim yapması yasaklanabilir. ABD ve TSMC ilişkileri büyük ölçüde pozitif olsa da hükümetin Trump’a geçmesi ile bu ilişkiler zedelenebilir.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Tayvan TSMC teknolojilerinin başka ülkelere gitmesini engelliyor