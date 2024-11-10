Tayvan’dan Trump’a tepki: TSMC’nin ABD’de 2nm çip üretmesi yasaklanabilir

Donald Trump ve Tayvan karşı karşıya
İddialara göre Tayvan hükümeti, ABD’de Başkan seçilen Donald Trump'ın Tayvan’ın Amerika'dan yarı iletken teknolojisini çaldığını iddia etmesinden pek memnun değil. Ayrıca hükümet, TSMC’nin ABD’de agresif bir şekilde büyümesinden de memnun değil gibi görünüyor. Bu doğrultuda Tayvan hükümeti, 2nm ve daha gelişmil fabrikasyon süreçlerini ülkeye özel yapmak istiyor ve TSMC’nin 2nm üretimi ABD’de yasaklamak istiyor.
Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan TSMC, Biden yönetiminde hayata geçirilen birçok düzenlemeden faydalanmıştı ve Arizona’da üretim tesisi açmaya karar vermişti. Aralık ayında açılacak üretim tesisi ülkede 4nm ve 5nm sürecinde üretimler yapacak ancak bu tesisin 2nm üretim yapması yasaklanabilir. ABD ve TSMC ilişkileri büyük ölçüde pozitif olsa da hükümetin Trump’a geçmesi ile bu ilişkiler zedelenebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über