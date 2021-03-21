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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD’de bir okul, güneş enerjisi üretiminden elde ettiği gelirle personelin maaşına zam yaptı

    ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir okulun yöneticileri, yenilenebilir enerjiye yatrım yaparak okul kadrosunda görev yapan öğretmenlerin maaşına yıllık 15 bin dolar zam yaptı.
    21 Mart 2021, 01:30 (3 sa.)
    318
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    1
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’de bir okul, güneş enerjisi üretiminden elde ettiği gelirle personelin maaşına zam yaptı
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    Yenilenebilir kaynaklardan üretilen temiz elektriğin üzerinde yaşadığımız gezegene birçok faydası bulunmakta. Güneş enerjisi başta olmak üzere kullanılan bu kaynaklarden görünüşe göre yeri geldiğinde bir kurumu kalkındırmak için de istifade edilebiliyor. Bunun bir örneğini ABD’nin Arkansas eyaletinde görmek mümkün.

    Söz konusu hikâyede, eyaletin Batesville şehrinde bulunan bir okul komplesinin yenilenebilir enerjiye yaptığı yaptırım faydalarına tanıklık ediyoruz. Kırsal bir yerleşim yeri olan ve yaklaşık 10 bin kişilik nüfusa sahip olan şehrin lise ve beş adet eğitim merkezinden oluşan okul kompleksinde görev yapan personelin maaşına zam yapamayan ve işten ayrılan personelin yerini dolduramayan okul yönetiminin imdadına güneş enerjisi yetişmiş.

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    Ayrıca Bkz. "Starlink uydularının yörüngede çarpışma riskine karşı NASA ve SpaceX'ten hamle"

    Yıllık maaş ortalamasının yaklaşık 45 bin dolar olduğu ve bu yüzden işten ayrılmanın da yoğun olarak yaşandığı Batesville’de boş bir arazi ile okul binasının önüne güneş panelleri kuran yönetim, bu sayede elde ettiği gelirle öğretmen maaşını yaklaşık 15 bin dolar daha artırmayı başarmış. Okulun yıllık 250 bin dolara varan açığının kapatılıp üzerine 1.8 milyon dolar fazla vermesini sağlayan yatırımın kazananı da haliyle şehirde yaşayan insanlar ve öğrenciler.

    ABD’de bir okul, güneş enerjisi üretiminden elde ettiği gelirle personelin maaşına zam yaptı
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    Aylık bin dolardan fazla maaş artışı getiren yenilenebilir enerji yatırımıyla çok daha fazla iş başvurusu alan okul yönetimi ise halinden oldukça memnun. Batesville’in yerlisi olan bir öğretmenin almış olduğu zamdan sonraki sözleri ise şöyle:

    “Böyle bir yöntemle zam alacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama bunun harika bir fikir olduğunu belirtmem gerekiyor. Güneş zaten parlıyor. Bunu nakite çevirmek için neden bekleyelim ki?”



    https://futurism.com/the-byte/solar-panels-save-teachers-raise
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    Stonegolem 1 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 4 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 6 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 8 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aaa, öyle olur mu hiç, bakın size öğreteyim; ilk önce güneş panellerini kuruyorsun, sonra "güneş paneli parası, hizmet bedeli" diyerek paraları cebinize atıyorsunuz.
    ve Başarı(!)
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