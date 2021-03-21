ABD’de bir okul, güneş enerjisi üretiminden elde ettiği gelirle personelin maaşına zam yaptı

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir kaynaklardan üretilen temiz elektriğin üzerinde yaşadığımız gezegene birçok faydası bulunmakta. Güneş enerjisi başta olmak üzere kullanılan bu kaynaklarden görünüşe göre yeri geldiğinde bir kurumu kalkındırmak için de istifade edilebiliyor. Bunun bir örneğini ABD’nin Arkansas eyaletinde görmek mümkün.

Söz konusu hikâyede, eyaletin Batesville şehrinde bulunan bir okul komplesinin yenilenebilir enerjiye yaptığı yaptırım faydalarına tanıklık ediyoruz. Kırsal bir yerleşim yeri olan ve yaklaşık 10 bin kişilik nüfusa sahip olan şehrin lise ve beş adet eğitim merkezinden oluşan okul kompleksinde görev yapan personelin maaşına zam yapamayan ve işten ayrılan personelin yerini dolduramayan okul yönetiminin imdadına güneş enerjisi yetişmiş.

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Yıllık maaş ortalamasının yaklaşık 45 bin dolar olduğu ve bu yüzden işten ayrılmanın da yoğun olarak yaşandığı Batesville’de boş bir arazi ile okul binasının önüne güneş panelleri kuran yönetim, bu sayede elde ettiği gelirle öğretmen maaşını yaklaşık 15 bin dolar daha artırmayı başarmış. Okulun yıllık 250 bin dolara varan açığının kapatılıp üzerine 1.8 milyon dolar fazla vermesini sağlayan yatırımın kazananı da haliyle şehirde yaşayan insanlar ve öğrenciler.

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Aylık bin dolardan fazla maaş artışı getiren yenilenebilir enerji yatırımıyla çok daha fazla iş başvurusu alan okul yönetimi ise halinden oldukça memnun. Batesville’in yerlisi olan bir öğretmenin almış olduğu zamdan sonraki sözleri ise şöyle:

“Böyle bir yöntemle zam alacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama bunun harika bir fikir olduğunu belirtmem gerekiyor. Güneş zaten parlıyor. Bunu nakite çevirmek için neden bekleyelim ki?”

https://futurism.com/the-byte/solar-panels-save-teachers-raise

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