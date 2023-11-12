ABD'de planlanan ilk küçük nükleer reaktör tesisi iptal edildi

Bu durumu değiştirmek için merkezi bir üretim tesisinde inşa edilebilen ve daha sonra kurulacakları yere sevk edilebilen küçük, modüler nükleer reaktörlerin (Small Modular Reactors - SMR) kullanılması gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'deki ilk küçük modüler nükleer santrali inşa etmeyi planlayan NuScale ve kamu hizmeti kuruluşu projeyi iptal ettiğini duyurdu.
NuScale’in küçük nükleer reaktör tesisi için mutsuz son
Bununla birlikte ABD, bu yılın başlarında NuScale Power şirketi tarafından geliştirilen küçük, modüler nükleer santral için ilk tasarımı onaylamıştı. Idaho Ulusal Laboratuarı, ilk NuScale kurulumu olan Carbon Free Power Project'in inşasına yardımcı olmak için çalışacaktı. Plana göre ulusal laboratuar sahadaki ilk reaktörlerden birkaçının bakımını üstlenecek ve yakındaki bazı kamu kuruluşları da elektrik satın alacaktı.
Ancak yenilenebilir enerji fiyatlarının hızla düşmesiyle birlikte projenin ekonomi tarafındaki zemini kötüleşti. Bardağı taşıran son damla ise NuScale ve birincil kamu hizmeti ortağı Utah Associated Municipal Power Systems'in, projenin planlanan bir kontrol noktasında yeterli kamu hizmeti ortağına sahip olmadığını ve bu belirsizlik nedeniyle sonlandırılacağını duyurması oldu. Firmalar yaptıkları açıklamada, projenin dağıtıma devam etmek için yeterli aboneliğe sahip olmasının pek mümkün görünmediğini kabul etti. Bu vesileyle NuScale’in on yıl bitmeden herhangi bir ticari reaktör inşa edip edemeyeceği artık belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.