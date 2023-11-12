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    Anlık Bildirim

    ABD'de planlanan ilk küçük nükleer reaktör tesisi iptal edildi

    Mevcut devasa nükleer santrallerin yerini alması için geliştirilen küçük modüler reaktörlere (SMR) ilk darbe ABD’den geldi. NuScale’in planladığı küçük nükleer reaktör tesisi iptal edildi.
    ABD'de planlanan ilk küçük nükleer reaktör tesisi iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Nükleer enerji, büyük ölçüde karbon emisyonu içermeyen enerji sağlarken iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Ancak sanayileşmiş ülkelerin çoğunda nükleer santrallerin inşası, bütçelenen maliyetleri fazlasıyla aşma ve planlanandan yıllarca fazla çalışma eğilimleri nedeniyle son yıllarda tercih edilmiyordu.

    Bu durumu değiştirmek için merkezi bir üretim tesisinde inşa edilebilen ve daha sonra kurulacakları yere sevk edilebilen küçük, modüler nükleer reaktörlerin (Small Modular Reactors - SMR) kullanılması gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'deki ilk küçük modüler nükleer santrali inşa etmeyi planlayan NuScale ve kamu hizmeti kuruluşu projeyi iptal ettiğini duyurdu.

    NuScale’in küçük nükleer reaktör tesisi için mutsuz son

    ABD'de planlanan ilk küçük nükleer reaktör tesisi iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Küçük modüler reaktörler potansiyel olarak maliyetleri düşürmede ve güvenlik alanında önemli avantajlarla birlikte geliyor. Daha küçük boyutları, güç kaybı durumunda pasif soğutma sistemlerinin devreye girmesini kolaylaştırıyor ve bu sayede kritik sızmaların önüne geçilmesi mümkün oluyor. Ancak en temel faydası ise bu reaktörlerin merkezi bir tesiste inşa edilmesi ve daha sonra kurulacağı yere sevk edilebilmesi. Bu sayede hem ölçek ekonomisi işliyor hem de yeniden kullanılabilirlik artıyor.

    Bununla birlikte ABD, bu yılın başlarında NuScale Power şirketi tarafından geliştirilen küçük, modüler nükleer santral için ilk tasarımı onaylamıştı. Idaho Ulusal Laboratuarı, ilk NuScale kurulumu olan Carbon Free Power Project'in inşasına yardımcı olmak için çalışacaktı. Plana göre ulusal laboratuar sahadaki ilk reaktörlerden birkaçının bakımını üstlenecek ve yakındaki bazı kamu kuruluşları da elektrik satın alacaktı.

    Ancak yenilenebilir enerji fiyatlarının hızla düşmesiyle birlikte projenin ekonomi tarafındaki zemini kötüleşti. Bardağı taşıran son damla ise NuScale ve birincil kamu hizmeti ortağı Utah Associated Municipal Power Systems'in, projenin planlanan bir kontrol noktasında yeterli kamu hizmeti ortağına sahip olmadığını ve bu belirsizlik nedeniyle sonlandırılacağını duyurması oldu. Firmalar yaptıkları açıklamada, projenin dağıtıma devam etmek için yeterli aboneliğe sahip olmasının pek mümkün görünmediğini kabul etti. Bu vesileyle NuScale’in on yıl bitmeden herhangi bir ticari reaktör inşa edip edemeyeceği artık belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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