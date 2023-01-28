Yeni nesil nükleer santraller çok daha küçük olacak: İlk tasarım onaylandı

Tam Boyutta Gör ABD’nin Nükleer Enerji Ofisi (NRC) tarafından yapılan basın açıklamasında ilk küçük modüler nükleer reaktör tasarımının önü açılmış oldu. Nükleer enerji, daha küçük tasarımlarla birlikte yenilenebilir enerjiye geçiş için bir numaralı köprü halini alabilir.

Ülkeler fosil yakıtların ortaya çıkardığı karbon emisyonlarından uzaklaşıp yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeye çalışıyor. Fakat halen daha dünya genelindeki kurulu enerji miktarının büyük kısmı fosil yakıtlardan geliyor. Öte yandan güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarının üretim seviyesi ve devamlılığı çözülebilmiş değil. Dolayısıyla nükleer enerji büyük bir geri dönüş için hazırlanıyor gibi duruyor.

Modüler küçük reaktörler geliyor

Enerji üretimi talebe göre artırılıp azaltılabildiğinden ve tartışmalı olsa da enerji üretimi karbon emisyonlarına yol açmadığından, nükleer enerji bu gereksinime tam olarak uyuyor. Hem sürekli bir üretim vadediyor hem de tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi sıkıntısız bir hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan geleneksel nükleer santrallerin bırakın inşasını proje çalışması bile yıllar sürebiliyor. Devasa ölçekleri ve proje, fizibilite hazırlıkları derken tam kapasite için on yıl veya daha fazla süren inşa süreçleri ortaya çıkıyor. Küçük modüler reaktörler (SMR), nükleer enerji santrallerinde bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bir fabrikada üretilen ve daha sonra monte edilecekleri sahaya gönderilebilen parçalar kullanılarak yapılan reaktör, hem daha az şantiye alanı ve hem de daha az inşa süresi anlamına geliyor.

NuScale Power şirketinin küçük modüler reaktörü (SMR) 50 MW elektrik üretim kapasitesi sunuyor. Su bazlı reaktör tasarımına dayanan model reaktörü soğutmak için konveksiyon ve yerçekimi gibi doğal süreçleri kullanıyor. NuScale'in tasarım başvurusu 2018’de kabul edildi ve 2020’ye kadar teknik incelemeye tabii tutuldu. Tasarım, Temmuz 2022'de sertifikalandı. 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren ise ABD’de nükleer tesis inşa etmek isteyenlerin NuScale'in SMR tasarımını kullanabilecekleri belirtildi.

NuScale reaktörü, onaylanan ilk SMR tasarımı olmasının yanı sıra Nükleer Enerji Ofisi tarafından şimdiye kadar onaylanan yedinci reaktör tasarımı konumunda. NuScale'in altı modüllü tanıtım tesisi şu anda Idaho'da inşa ediliyor ve 2029’a kadar tamamlanması bekleniyor. Tesisin tam olarak faaliyete geçmesi ise 2030’u bulacak. Diğer nükleer tesislerde olduğu gibi SMR’ler de nükleer atık üretmekte.

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