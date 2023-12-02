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    ABD'deki bu göl 375 milyon elektrikli araca yetecek lityum içeriyor

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Salton Gölü yıllardır lityum yatağı olarak biliniyordu, ancak ne kadar lityum içerdiğine dair kesin bir bilgi yoktu. Yeni yapılan bir çalışmayla rezerv belirlendi.
    ABD'deki göl 375 milyon elektrikli araca yetecek lityum içeriyor Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Salton Gölü yıllardır lityum yatağı olarak biliniyordu, ancak ne kadar lityum içerdiğine dair kesin bir bilgi yoktu. Yeni yapılan bir çalışmada rezerv miktarı belirlendi.

    Göl yatağının altında bulunan sıcak tuzlu su rezervi, 375 milyon elektrikli araç bataryasına yetecek kadar lityum içeriyor. Böylelikle Salton Gölü dünyadaki en büyük lityum tuzlu su yataklarından biri oluyor.

    ABD Enerji Departmanı tarafından gerçekleştirilen çalışma gölün altında ne kadar değerli metal olduğunu tespit etmeye yönelikti. Bulgular tahmin edilenden çok daha fazla lityum olduğunu ortaya koydu. Lawrence Berkey Ulusal Laboratuvarı'na göre rezerv 3400 kiloton üretilebilir lityum içeriyor. Bu miktar, 375 milyon elektrikli araca yetecek lityum rezervi olduğu anlamına geliyor. ABD'de şuanda 2.4 milyon kayıtlı elektrikli araç bulunuyor. Elektrikli araç satışları arttıkça bazı tahminler 2025 yılında lityum kıtlığıyla karşı karşıya kalınacağını iddia ediyor. Ancak bu kıtlık rezerv anlamında değil, talebe karşı yeterli üretim yapılamayacağı endişesiyle dile getiriliyor. Dünya'da henüz keşfedilmemiş ya da tam olarak rezervi belirlenmemiş bir çok lityum kaynağı var. Dolayısıyla lityum rezervleri uzunca bir süre yetecek seviyede.

    Lityumu çıkarmak için şirketler yarışıyor

    Elbette jeotermal tuzlu sudan lityumu ticari olarak çıkarabilmek zor bir görev, ancak halihazırda birkaç şirket bu teknolojiyi geliştirmek için çalışıyor ve bazı yatırımlar almış durumdalar. Kaliforniya Enerji Komisyonu, lityumu çıkarma tekniği geliştirmeleri için Berkshire Hathaway Energy'e 6 milyon dolar ve Controlled Thermal Resources'e 1.46 milyon dolar hibe verdi. GM ve Stellantis, gölden lityumu çıkarmak için Controlled Thermal Resources ile anlaşma imzaladılar. Ford da, 2021 yılında bölgede ilk jeotermal elektrik santralini inşa eden EnergySource Minerals ile anlaşma imzaladı.

    Gölün altındaki lityumu çıkarmak için zararlı sondajlar veya devasa buharlaşma havuzları oluşturmak yerine daha çevre dostu alternatifler araştırılıyor. Şirketler, tuzlu suyu çıkarıp lityumu doğrudan ayrıştırma teknolojileri üzerinde çalışıyor. Lityumu elde ederken aynı zamanda jeotermal enerjiyle elektrik üretmeyi planlıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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